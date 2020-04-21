Mchc Nedir? Mchc Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

MCHC kan testi insan vücudundaki kırmızı kan hücrelerinde hemoglobin miktarını ölçmek için yapılan bir testtir. Bu testin düşük veya yüksek değerleri ile anemi hastalıklar belirlenir.

MCHC Nedir?

MCHC kırmızı kan hücreleri olan alyuvarların içerisindeki hemoglobin yoğunluğu demektir. MCHC testi genellikle kansızlık yaşayan hastalarda yapılır. Bu test ile kansızlığa neden olabilecek şey tespit edilir. MCHC testi ile ölçülen hemoglobin kanda oksijen taşıma görevine sahiptir. Hastaların hemoglobin düşüklüğü var ise MCHC kan testi yapılır.

Hastaların baygınlık, halsizlik veya enfeksiyon kanamaları şikayetleri karşısında MCHC testleri doktorlar tarafından istenir. MCHC seviyesinin yüksek olması halinde hastanın anemi olma ihtimali de yüksektir. MCHC değeri düşük ise hastanın demir eksikliği veya Akdeniz anemisi olduğu anlaşılır.

MCHC Kaç Olmalı?

MCHC testinin normal değerleri laboratuvarlara göre değişir. Ayrıca normal değerler yetişkinlere ve bebeklere göre de değişiklik göstermektedir.

- Yetişkinlerde 33-36 g/dl değeri normal değerdir.

- Yeni doğan bebeklerde 30-36 g/dl değeri normal değerdir.

- 1-3 günlük bebeklerde 29-37 g/dl değeri normal değerdir.

- 1-2 haftalık bebeklerde 28-38 g/dl değeri normal değerdir.

- 1-2 aylık bebeklerde 29-37 g/dl değeri normal değerdir.

- 3 ay-2 yaş bebeklerde 30-36 g/dl değeri normal değerdir.

- 2 yaşından büyük bebeklerde ise 31-37 g/dl değeri normal değerdir.

Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri

Kanda hemoglobin yoğunluğunun az olması MCHC değerinin düşük çıkmasına neden olur. MCHC değerinin düşük çıkması vücutta bazı mineral ve vitaminlerin üretiminde sıkıntı olduğu anlamına gelir. MCHC değerinin düşük çıkmasının nedenleri aşağıda açıklanmıştır.

- Kan kaybı

- Demir eksikliği

- Demir yönünden yetersiz beslenme

- Demir emilim problemleri

- Kanama sebebiyle kan kaybı

- İdrar sebebiyle demir kaybı

- Sıvı alımının çok olması

- Gebelik

- Akdeniz anemisi

- Vücudun herhangi bir yerinden kan kaybı yaşanması

- Gastrointestinal tümör

- Böbrek taşı sebebiyle akciğer yolunun kayması

- Bayanlardaki adet kanamasının artması

MCHC kan testinde hemoglobin değerinin düşük çıkmasının yanı sıra yüksek çıkmasının da bazı nedenleri bulunmaktadır. MCHC kan testinde değerin yüksek çıkmasının nedenleri aşağıda belirtilmiştir.

- Vitamin eksikliği

- Makrositer anemi

- Kan kaybı

- Yetersiz demir içeren besinlerin tüketilmemesi

- İdrar yollarıyla demir kaybı

- Kafeini fazla tüketmek

- Hamilelik

- Hemoroit

- Talasemi

- Fazla sıvı alımı

- Bağırsakların demir emme sorunları

- Kadınların regl dönemlerindeki fazla kanama

- Midede gastrit ve ülser rahatsızlıkları