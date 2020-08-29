Medikal estetik uygulamalarında 'uzman' uyarısı

Medikal estetik uygulamaları yaptıracakların bilinçli olmasını öneren Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nedim Budakoğlu "Güzellik kendimiz için yapılan bir şey ve önce kendimizi sevmeliyiz. Zaman zaman ünlülerin fotoğraflarıyla gelip bize danışanlar oluyor, bunu çok önermiyoruz. Herkesin kendi vücut yapısı herkesin kendine ait güzelliği var. Dolayısıyla fotoğraf ile gelip 'Burnumu buna benzetin' demek ne kadar doğrudur bunu düşünmek gerekiyor. Beklentiyi her zaman maksimumda tutmamak iyi değildir" dedi.

"Kesinlikle uzman kişiler tarafından yapılmalı"

Medikal estetik ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Nedim Budakoğlu, "Bundan önce sadece cerrahi müdahale ile yapılması gereken işlemler cerrahisiz ortamlara taşınmaya başladı. Yani muayene ve klinik ortamlarında yüz germeler, yüz asmalar, kaş ve badem göz uygulamaları artık cerrahi gerektirmeksizin yapılmaya başlandı. Medikal estetik, hastalar için biraz kolay ve sosyal yaşama uyumlu oluyor. Ayrıca iyileşme süreçlerinde cerrahiden biraz daha avantajlı fakat çok kolay olduğu söylenemez. Pandemi döneminde kadınlar tarafından yüz ve kaş askısı yöntemleri, badem göz uygulamaları özellikle çok talep gördü. Yapılma süreleri 15 dakika, iyileşme süreleri de maksimum 1 haftayı buluyor. Bu işlemlerin kesinlikle bu işte uzman olmuş kişiler tarafından yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.