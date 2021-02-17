Mekanik Ventilatör Nedir, Nasıl Kullanılır? Mekanik Ventilasyon Hangi Durumlarda Uygulanır?

Son zamanlarda yoğun bakımlarda yaşanan gelişmeler mekanik ventilatör cihazlarının gelişmesine katkı sağlamıştır. Bu cihazlar yaşamın devamlılığının sağlanabilmesi için oldukça önemlidir. Hastalarda solunum sıkıntılarının ortadan kaldırılması amacı ile oldukça önemlidir.

Mekanik Ventilatör Nedir, Nasıl Kullanılır?

Günümüzde solunum cihazlarının önemi çok daha artmıştır. Solunum yaşamın devamlılığı açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple oldukça eski zamanlardan beri solunumun devamlılığının sağlanması amacı ile çalışmalar yapılmaktadır.

Mekanik Ventilasyon ile ilgili ilk çalışmalar 1541 yılında Vesalius tarafından gerçekleştirilmiştir. Vesalius bu cihazı ilk olarak ölmek üzere olan bir köpek üzerinde denemiştir. Köpeğin trakeasına bir kanül yerleştirmiş ve havalandırma yapmıştır. Bu işlem neticesinde köpeğin kalp atışlarının normal olarak seyrettiğini gözlemlemiştir.

1980 yılından itibaren ise mekanik ventilatörler yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. Zaman içinde gelişmeler göstererek günümüzdeki mekanik ventilatör modelleri oluşmuştur.

Mekanik Ventilasyon Hangi Durumlarda Uygulanır?

Mekanik ventilasyon şu gibi durumlarda kullanılabilmektedir;

Hava yolunun çeşitli sebepler nedeni ile korunamaması

Oksijenin yetersiz geldiği durumlar

Cerrahi ve teropatik işlemlerin yapıldığı durumlarda

Ventilasyonun yetmediği durumlarda

Mekanik Ventilasyon Durumunda Oluşabilecek Komplikasyonlar

Mekanik ventilasyon durumunda kişilerde bazı komplikasyonlar meydana gelebilmektedir.

Ventilatörün arızalanması durumu

Barotravma oluşması

Renal, hepatik ya da gastrointestinal etkilerin meydana gelmesi

Hemodinamik etkilerin oluşması

Havayolunda meydana gelebilen komplikasyonlar

İnfeksiyöz komplikasyonların meydana gelmesi

Pulmoner tromboembolizm

Mekanik Ventilasyon Hangi Durumlarda Sonlandırılmalıdır?

Spontan soluma yapılmasının sonucunun başarılı bir sonuç vermesi

Hastanın ventilasyon sonucunda iyiye ya da kötüye gitmesi durumunun kontrolü

Minimal sekresyon ile hava yolu açıklığının korunabilmesinin sağlanması

FiO2

Negatif inspiratuar güç < -25 cm.H2O olmasının kontrol edilmesi

Dinlenme durumunda dakika ventilasyon durumunun < 10 litre/dakika olması

PEEP

Mekanik ventilasyonun çalışma prensibi ise şu şekilde ilerlemektedir;

İnspiryum durumunda gaz basıncı gradyentine doğru olacak şekilde hareket etmektedir.

Eksalasyon pasif olarak devam eden bir prosestir.

Mekanik ventilasyon işlemi 3 özelliğe bağlı olarak hareket eder.

Mekanik ventilatör üzerinde bulunan modlar özel amaçların gerçekleştirilmesine göre tasarlanmaktadır.

Mekanik ventilatörler iki tiptir. Bunlar;

Non-invaziv Mekanik ventilasyon

İnvaziv Mekanik Ventilasyon

Hastanın ihtiyaç durumuna göre bu ventilatörlerden bir tanesi takılmaktadır.