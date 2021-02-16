Melatonin Hormonu Nedir, Ne İşe Yarar? Melatonin Hormonunun Yan Etkileri Var Mı?

Melatonin, epifiz bezi tarafından vücutta doğal olarak salgılanan bir hormondur. Genellikle uyku hormonu olarak adlandırılır.

Melatonin Hormonu Nedir?

Uyku, birçok öğenin çok özel bir rol oynadığı karmaşık bir süreçtir. Bunlar arasında uyku hormonu olarak da adlandırılan melatonin ışığa tepki verir ve sadece gece salgılanır. Bu hormon bu nedenle kaliteli uyku için gereklidir.

Gerçekten de beynin bu bölümünde uyanıklık ve uyku süreci düzenlenir. Sinir hücreleri veya nöronlar, gözün ışığa duyarlı bir bölgesi olan retinayı hipotalamusa, karanlıkta melatonin salgılayan epifiz bezine bağlar. Sadece karanlıkta melatonin beyne salınır. Bu hormon en yüksek seviyesine sabah saat 2'de ulaşır. Üretimi yavaşlatılabilir veya ışıkla tamamen bastırılabilir.

Melatonin Hormonu Ne İşe Yarar?

Melatonin biyolojik ritimlerin senkronizörü rolüne sahiptir (kronobiyotik rol). Sabahları uygulanan melatonin, biyolojik ritimlerde faz gecikmesine neden olurken, akşamları uygulandığında aynı biyolojik ritimlerde bir faz ilerlemesine neden olur. Bu nedenle jet lag ve gece çalışmasına bağlı uyku bozuklukları için faydalı olabilir. Bu nedenle bilim adamları, bir tedavi geliştirmek için bu hormona hızla ilgi duymaya başladılar.

Hipnotik olmasa da, bu tedavi uykuya dalmakta zorluk çekildiğinde faydalı olabilir. Melatonin salgılanması geciken yaşlılarda ve bununla birlikte akşamları uyku eğilimi artar. Bu maddenin avantajı, uyku hapları gibi sakinleştirici bir etkiye sahip olmamasıdır. Öte yandan, uzun vadeli etkileri iyi bilinmemektedir, bu nedenle zaman içinde sınırlı kullanıma dikkat etmek gerekir.

Melatonin Hormonunun Yan Etkileri Var mıdır?

Melatonin, çok sayıda hayvan denemesinde analjezik bir etkiye sahipti. Birkaç insan çalışması migren, irritabl bağırsak sendromu veya fibromiyaljisi olan kişilerde cesaret verici sonuçlar göstermiştir.

Birçok araştırmacı, şizofreni, Alzheimer hastalığı, çeşitli nörolojik bozukluklar, otizm veya dikkat eksikliği bozukluğu gibi çeşitli hastalıklarla ilişkili uykusuzluk hastalarında melatoninin etkileri ile ilgilenmektedir.

Ciddi hastalık durumunda (kanser, epilepsi, Alzheimer hastalığı vb.) melatonin kullanımı tıbbi gözetim altında yapılmalıdır. Melatoninin kısa vadede güvenli olduğu düşünülse de, sürekli alımın etkileri bilinmemektedir. Bununla birlikte, (plasebo grubu olmadan) bilinen bir çalışmada, sirkadyan ritim bozuklukları olan çocuklarda yaklaşık 4 yıl boyunca izlenmiştir. Uzun süreli salınımlı melatonin alımı da genç katılımcılar tarafından tolere edilmiştir. Uyuşukluk, uyanıklık veya denge kaybı riski nedeniyle, melatonin aldıktan sonra 4 ila 5 saat araç kullanılmaması tavsiye edilir.