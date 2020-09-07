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07.09.2020 - 02:41 |

Melisa Otunun Faydaları Nelerdir? Melisa (Limon Otu) Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Günümüzde melisa otu kullanan kişilere pek çok fayda sağlamaktadır. Melisa otu yoğun olarak kullanılan değerli bitkiler arasında yer almaktadır. Bununla birlikte kullanımı sağlık açısından da çok önemlidir. Melisa otu nedir? Melisa otunun faydaları nelerdir? Melisa otu bitkisi nerelerde kullanılır? Sizler için ayrıntılı bir şekilde araştırdık ve sizler için derledik.

Melisa Otunun Faydaları Nelerdir? Melisa (Limon Otu) Bitkisi Nerelerde Kullanılır?
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Melisa otu, günümüzde tüketildiği zaman genellikle sakinleştirici özelliği ile bilinmekte olan limon gibi kokusu olan şifalı bir bitkidir. Bu ot tarihler boyunca kişilerin özellikle ruhsal problemlerimin yatıştırılması amacı ile kullanılmaktadır.

Melisa Otunun Faydaları Nelerdir?

Melisa otu, günümüzde Akdeniz ve Batı Asya’ya özgü olan ve nanegiller ailesine bağlı bir ottur. Bu ot antioksidan, antiviral ve de antimikrobiyal özelliklere ev sahipliği yapan oldukça şifalı bir bitkidir. Melisa otunun faydalarına bakılacak olur ise:
Öncelikle melisa otu içeriği itibari ile kişide bulunan stres ve kaygıyı oldukça azaltır, kişilerde oluşabilecek herhangi cinsel isteksizliği önleyerek
eşlerin mutlu olmasını sağlar. Ayrıca özellikle kadınlar üzerinde görülen cinsel isteksizlik probleminin tedavisinde çok büyük etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Melisa otu uykusuzluğa ve huzursuzluğa çok iyi gelmektedir. Diğer bir yandan ise uçuk tedavisine de yardımcı olarak çözüm sunmaktadır. Uçuğun ilk çıktığı zaman melisa yağını bölgesel olarak sürmek çok avantaj sağlamaktadır. Dileyen kişiler dudak bakımı içinde kullanılabilirler.
Ciltte kullanımı mümkün olan melisa otunun yağı pamuk yardımı ile cilt bakımı amacı ile kullanılmaktadır. Ayrıca buna ek olarak saç dökülmesi ya da kellik yaşayan kişiler bu problemleri için melisa otu kullanmalıdır. Çünkü solgun ya da yıpranmış saçları güçlendirdiği gibi yeni saçların çıkmasını da sağlamaktadır.

Melisa Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Melisa otu günümüzde hemen hemen her şekilde kullanılmaktadır. Tek başına ve ya papatya ve sarı kantaron gibi bitkiler ile beraber çayı yapılarak kullanılabildiği gibi bitkinin taze yaprakları yaz mevsiminde serinletici olan soğuk içeceklerde kullanılabilir. Melisa otunun yaprakları günümüzde çorbalara ve balık ya da yemeklerine eklenerek farklı aromalar ve lezzetler sağlayabilir.

Diğer bir yandan melisa otu esans gibi kullanılarak banyo suyuna koyulup rahatlatıcı etkisinden yararlanılabilir.

Yaprakları ezilerek macun haline getirildiği zaman melisa otunu böcek ısırıklarına karşı dayanıklı bir tedavi edici aracı olarak kullanmak mümkündür. Ayrıca aromatik tedaviler içinde kullanılabilmektedir. Eğer melisa otunun yağı çıkardıysanız bu yağın kokusu kişideki ruhsal ve de zihinsel denge açısından büyük bir rahatlama sağlayarak bulunduğu ortamın da oldukça hoş kokmasını sağlamaktadır.

Melisa otunun yağını yoga ya da meditasyon gibi rahatlatıcı aktiviteler esnasında da kullanmak mümkündür bu kullanım şekli sayesinde kişinin konsantrasyonu yükselmektedir. Ayrıca melisa otu yağı ile bazı otların yağları karıştırılarak güzel bir oda kokusu ya da parfüm elde edilebilmektedir. Mesela melisa otu yağı ile badem, lavanta, bergamot, papatya, gül ya da biberiye yağları karıştırılarak hoş kokulu karışımlar oluşturulur ve oda parfümü şeklinde kullanılabilir.

Ülkemizde gıda sektöründe ise alkollü ya da alkolsüz içecekler sanayisinde, şekerleme sanayisinde, fırınlanmış ürünler ya da dondurulmuş süt tatlıları gibi ürünleri tatlandırmak ve güzel bir koku vermek için melisa yağı ve melisa özü kullanılabilir.

 

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