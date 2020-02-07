Meme ameliyatlarında bir yenilik: Microthane
Plastik cerrahinin en çok ilgi gören alanlarından biri hiç kuşkusuz meme büyütme ameliyatları. Bu alanda talep ve ilgi yoğun olunca her geçen gün yeni teknolojik gelişmeler oluyor. Meme büyütme ameliyatlarından sonraki süreçte, az da olsa hastada farklı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bunlardan en sık duyduğumuz sorunlar, kapsül sertleşmesi ve protezin yer değiştirmesi sorunu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sühan Ayhan, bu sorunu çözmek için geliştirilen Microthane protezlerle ilgili bilgi verdi.
Yaygın olarak kullanılan meme protezlerinde düz ya da pürtüklü bir silikon dış yüzey bulunuyor. Microthane adı verilen poliüretan kaplamalı sünger benzeri bir yüzeye sahip protezler ise, meme dokusunun ya da göğüs kasının altında oluşturulan cepte çevre dokulara daha iyi yapışarak, protezin dönmesine, aşağı doğru kaymasına ve dolayısıyla şekil bozukluğu oluşmasına karşı duruyor.
Ayrıca, antibiyotikli sıvı içinde bekletildikten sonra sünger etkisiyle ilacın neredeyse tümünü emerek içinde tutuyor, bakterilere karşı büyük bir savunma mekanizması oluşturuyor.
Microthane kaplı protezler, sünger benzeri yapıları sayesindeameliyat sırasında tam olarak yerleştirildikleri konumda kalma ve bakterilerin protez yüzeyine yerleşmesine izin vermeme konusundadüz yüzeyli ve pürtüklüprotezlere göre büyük avantaj sağlıyor.Ayrıca, protez çevresinde kapsül sertleşmesine karşı daha fazla koruma sağlayan bu özel kaplamalı protez, diğerleriyle karşılaştırıldığında genel komplikasyon oranını önemli ölçüde azaltıyor.
Microthane protezler, estetik amaçlı meme büyütme ve meme kanseri hastalarında memenin alınmasından sonra yeniden meme yapımında minimum komplikasyon ve maksimum sonuç arayan plastik cerrahlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor.