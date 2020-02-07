Meme ameliyatlarında bir yenilik: Microthane

Yaygın olarak kullanılan meme protezlerinde düz ya da pürtüklü bir silikon dış yüzey bulunuyor. Microthane adı verilen poliüretan kaplamalı sünger benzeri bir yüzeye sahip protezler ise, meme dokusunun ya da göğüs kasının altında oluşturulan cepte çevre dokulara daha iyi yapışarak, protezin dönmesine, aşağı doğru kaymasına ve dolayısıyla şekil bozukluğu oluşmasına karşı duruyor.

Ayrıca, antibiyotikli sıvı içinde bekletildikten sonra sünger etkisiyle ilacın neredeyse tümünü emerek içinde tutuyor, bakterilere karşı büyük bir savunma mekanizması oluşturuyor.

Microthane kaplı protezler, sünger benzeri yapıları sayesindeameliyat sırasında tam olarak yerleştirildikleri konumda kalma ve bakterilerin protez yüzeyine yerleşmesine izin vermeme konusundadüz yüzeyli ve pürtüklüprotezlere göre büyük avantaj sağlıyor.Ayrıca, protez çevresinde kapsül sertleşmesine karşı daha fazla koruma sağlayan bu özel kaplamalı protez, diğerleriyle karşılaştırıldığında genel komplikasyon oranını önemli ölçüde azaltıyor.

Microthane protezler, estetik amaçlı meme büyütme ve meme kanseri hastalarında memenin alınmasından sonra yeniden meme yapımında minimum komplikasyon ve maksimum sonuç arayan plastik cerrahlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor.