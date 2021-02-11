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11.02.2021 - 14:21 |

Meme büyütme, meme küçültme ve meme dikleştirme estetiği nasıl yapılır?

Meme estetiği günümüzde en yaygın tercih edilen estetik cerrahi müdahalelerdendir. Kadınların sıklıkla yaptırdığı bu işlemleri Op. Dr. Yağmur Reyyan Erol sizler için anlatıyor.

Meme büyütme, meme küçültme ve meme dikleştirme estetiği nasıl yapılır?
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Meme Estetiği Nedir?

Meme dokusu gelişimsel bozukluklar, doğum, emzirme gibi etkenler ile zaman içerisinde şekil bozukluklarına uğrayabilir. Yaşın ilerlemesi ile de bağlı olan bu şekil bozuklukları kişilerin psikolojik sıkıntılar yaşamasına sebebiyet vermektedir.

Bu şekil bozuklukları için en sık tercih edilen estetik cerrahi işlemler ise şu şekildedir;

-Meme büyültme

-Meme küçültme

-Meme dikleştirme

Meme Büyütme İşlemi Nedir?

Memenin yapısal olarak küçük olması, emzirme sonucu ya da yaşla beraber hacim, dolgunluk kaybı görülebilir. Bu gibi şikayetlerde meme büyütme işlemi tercih edilir.

İşlem öncesinde kişinin istekleri ve vücut yapısı oldukça önemlidir. Operasyon öncesi meme büyüklüğü, meme şekli, boyutu ve cilt yapısı analiz edilmelidir.

Operasyonda kullanılan protezler kohesiv silikon jel ile üretilmektedir ve ömür boyu kullanılabilir. Delici yaralanma durumlarında protez zarar görse bile jel hiçbir şekilde dışarı akmaz. Seçilecek protez hastanın ölçülerine göre belirlenmelidir. En bilinen protez şekilleri yuvarlak ve damla şeklidir. Yuvarlak protezler dekolte bölgesinde dolgun görüntü isteyenler için daha uygundur.

Operasyon sonrasında gerginlik hissi, kol kaldırırken acı hissetmek oldukça normaldir. Oluşan ödem 6 ay içinde kaybolur. 3 hafta özel bir sütyen giyilmesi önemlidir. 6 hafta ağır egzersiz yapılmamalıdır.

Meme Küçültme İşlemi Nedir?

Kişiye rahatsızlık verecek kadar büyümüş memenin hasta için ideal boyutta küçültülmesi işlemidir. Bu cerrahi işlem sayesinde hastadaki;

-Boyun, sırt, bel ağrıları azalır.

-Boyun ve bel fıtığı sorunu giderilir.

-Duruş bozuklukları düzelir.

-Omuzlarda oluşan çökme ortadan kalkar.

-Meme altında oluşan pişik, mantar ve egzama sorunu son bulur.

Operasyon genel anestezi ile yapılır ve 3 ila 4 saat sürer. Kişinin doku miktarı, yaşı ve gebelik belirtisi bu işlemde önem taşır. Operasyon sonrasında ödem ve morluklar görülebilir. 6 hafta kadar ağır egzersizden uzak durulmalıdır.

Meme Dikleştirme İşlemi Nedir?

Genetik, yaşlanma, emzirme gibi faktörler meme dokusunun azalmasına sebebiyet verir. Memenin içi boşalarak aşağıya doğru sarkar ve deforme olur.

Yapılacak cerrahi işlemle meme dikleştirilir, kişinin ihtiyacına göre silikon protez kullanılabilir. Dikleştirme işlemi yeterli meme volümü olan hastalarda kendi meme dokusu kullanılarak da yapılabilir. Küçük asimetriler için kişinin kendisinden alınan yağ dokusunun enjeksiyonu uygulanabilir. Genel anestezi ile yapılan bu işlem sonrası hasta ertesi gün taburcu olur.

Meme büyütme, meme küçültme ve meme dikleştirme estetiği nasıl yapılır

Op. Dr. Yağmur Reyyan Erol

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