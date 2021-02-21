Memede Kist Nedir, Neden Olur? Memede Kist Belirtileri Nelerdir?

Memede kist kadınlarda daha çok görülmektedir.

Memede Kist Nedir?

Meme içerisinde süt dokusu ve bağ dokusu bulunmaktadır. Süt bezleri, bağ dokusu etrafında kanallar olarak bulunmaktadır ve tamamen bağ dokusu etrafını sarmaktadır. Zaman içerisinde bağ dokusunun çoğalması ve yoğun bir hale gelmesi ile süt kanalları tıkanma yaşamaktadır. Her süt kanalı tıkanması, kanser olmamaktadır. Memede bulunan kistlerin kendi içerisinde farklı türleri bulunmaktadır. Bu durum çevresel, fizyolojik, biyolojik, psikolojik veya birçok farklı sebepten meydana gelebilir. Herhangi bir tek nedeni bulunmamaktadır.

Memede Kist Neden Olur?

Kistlerin içi sıvı doludur ve görünümleri keseye benzer. Meme içerisinde yer alan süt kanalı ve etrafında oluşmaktadır. Bunun sebebi ise meme içerisinde bulunan bağ dokusunun artmasıdır. Genel olarak bu durum on dört kadında bir olarak görülmektedir. Sıklıkla bu durumun ortaya çıkması ise kişilerin kırk yaşından sonrasına denk gelmektedir. Memede kist oluşumu sıklıkla kadınlarda görülür. Bazı durumlarda emziren annelerde de içi süt dolu olan kistler bulunabiliyor. Basit olan kistlerin birçoğu ilk çıktığı dönemde kaybolabiliyor. Ancak bazıları beş yıl bir geçse görünmeye devam edebiliyor. Basit kistler ince durmaktadır.

Kompleks kist yapıları ise içerisinde katı kısımlar içeren ve oldukça yoğun yapılı düzgün olmayan kist türleridir. USG ve MMG cinsi kistler ise basit olan kist türleridir. Genel olarak bu kistler takip edilmez. Kistler adet dönemi ile beraber büyüyüp, küçülebilir. Bazı durumlarda ağrılı olan ve büyük olan kistler enjektör yardımı ile temizlenebilir. Fakat kist içerisinde kan çıkması yada birden fazla olması durumunda patolojik test yapılmaktadır. Bu işlem ardından bir süre kist bulunmuyor ise kişilerde herhangi bir problem olmaz. Ancak kit kanlı ve kanser riski taşıyorsa hekimler mutlaka patolojik destek alır.

Memede Kist Belirtileri Nelerdir?

Memede kist olduğunu kişiler yüzeysel olarak görebilirler. Bunun için kişiler bir ayna önüne geçerek meme boyutuna, düzgünlüğüne ve yapısına bakabilirler. Büyük olan kistler genel olarak meme yapısını değiştirmektedir. Birçok hasta meme etrafında olan ve meme yüzeyinde olan değişiklikten kisti fark etmektedir. Diğer kist belirleme teknikleri ise şu şekildedir;

Kişiler yatarak el ile göğüslerini muayene edebilirler.

Kistler büyük değilse doktor muayenesi sırasında da, kişisel muayene sırasında da ele gelmez.

Ancak meme içerisinde kist olup olmadığı, ultrasonografide görülebilir.

Elle muayene sırasında kişiler sert ve pütürlük hissedebilir bu genelde normaldir.

Özellikle adet döneminde kişiler meme ve koltuk altı ağrısı hissedebilir.