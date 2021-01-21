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21.01.2021 - 02:18 |

Menekşe Bakımı Nasıl Yapılır? Menekşe Çiçeği Nasıl Sulanır?

Çiçek bakımı, çiçekten çiçeğe farklılık gösteren bir durum olmakla beraber önemli ve dikkat edilmesi gereken bir husustur. Her çiçeğin sulaması, güneş ışığına duyduğu ihtiyaç, saksı değişimi gibi pek çok durum çiçeklerin gelişimi ve sağlığı açısından gereklidir. Peki menekşe bakımı nasıl yapılır? Menekşe çiçeği nasıl sulanır? İşte menekşe bakımına dair tüm ayrıntılar.

Menekşe Bakımı Nasıl Yapılır? Menekşe Çiçeği Nasıl Sulanır?
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Menekşe çiçeği; menekşegiller ailesine ait olan bir çiçek türüdür. Genel olarak mor rengi ile bilinen menekşe çiçeği, pek çok türe sahip olan bir çiçektir. Otsu bitkisi olmasına karşın, uzun bir ömrü olduğundan çok yıllık bitkiler olarak bilinir. Menekşe, ideal şartlarda doğada kendi kendine yetiştiği gibi saksı bitkisi şeklinde bahçede, evlerde ve balkonlarda da çok fazla tercih edilen bir bitkidir.

Menekşe Bakımı Nasıl Yapılır?

Menekşe çiçeğinin bakımının belli başlı püf noktaları vardır. Bunun yanı sıra bu bakımların doğru bir şekilde uygulanması, menekşe çiçeğinin sağlığı ve sağlıklı büyümesi açısından yararlıdır. Menekşe bakımı için;

- Evde veya balkonlarda yetiştirilecek menekşeler, güneş ışığını doğrudan almamalıdır. Bunun için pencere önünde konulan menekşeler, dolaylı yollardan güneş ışığı alacak yere konulmalıdır. Bu durum, balkonlar için de geçerlidir. Tropik bir bitki olduğundan Türkiye'nin her yerinde iç mekan şartlarında oldukça sağlıklı bir şekilde büyüyen menekşeye, 14 derece altı ve 26 derece üstündeki sıcaklıklar iyi gelmemektedir. Rüzgarlı havalarda menekşe için iyi değildir.

- Menekşe çiçeği, gün ışığını çok seven bir bitkidir. Fakat direkt gelen güneş ışığı, menekşe çiçeklerini rahatsız eder. Menekşelerin pencere kenarlarında dolaylı bir şekilde güneş ışığından yararlanması gerekmektedir. Nem oranı da menekşe çiçekleri için güneş ışığı kadar önemli bir konudur. Ortamda yer alan menekşe için oran yeterli değilse menekşe çiçeği için sağlıklı gelişme söz konusu olmayacaktır. Bu yüzden ortamın nem oranının iyice ayarlanması gerekir.

- Menekşe çiçeğinin köklerinin gereksinim duyduğu oksijeni alması adına nem tutan ve hafif bir toprağın tercih edilmesi oldukça gereklidir. Menekşe çiçeğinin toprağı; bir ölçek ponza, bir ölçek torf veya bir ölçek vermikülit karıştırıp, sağlıklı toprak karşımı yapılabilir.

- Menekşe çiçeklerinin saksı türünün de doğru seçilmesi gerekir. Menekşe saksıları, yayvan olmalıdır. Menekşe çiçeklerinin kökleri, derine gitmeyen kökler olduğu için menekşenin yayvan saksılarda konulması gereklidir. Yayvan saksı içerisinde az topraklarla büyüyen menekşenin gübrelenmesi önemlidir. Gübreler, hazır şekilde alınır. Çiçeklenme dönemlerinde ise menekşe gübresi, mutlaka olarak fosforu yüksek olan gübreler tercih edilmelidir.

Menekşe Çiçeği Nasıl Sulanır?

Menekşe çiçeklerinin sulama durumu ve şekli toprak da olduğu gibi oldukça önemli bir konudur. Menekşe çiçeğinin sulanması adına oda sıcaklığındaki klorsuz suyun kullanılması idealdir. Oda sıcaklığında bulunmayan soğuk veya sıcak su, menekşenin köklerine ve dallarına olumsuz zararlar verebilmektedir. Daha fazla çiçeğin oluşması adına, menekşe sulanmadan önce saksıda bulunan toprağın üst tarafının kuruması gerekmektedir. Menekşe çiçeğinin sulaması için saksı türünün alt kısmı delikli olmalıdır. Sağlıklı sulama adına altlığa bol bol su konularak, 15 dakika sonra toprak çektikten hemen sonra kalan su dökülmelidir. Üstten su verilmesi durumunda bitkinin yapraklarına değil direkt toprağına su vermek gereklidir.

Menekşe çiçeği; ortalama şekilde sıcak mevsimde haftada 2 defa, kış mevsiminde ise 1 defa sulanmalıdır. Çok fazla sulamak veya az sulamak da menekşe bitkisi adına olumsuz nedenlerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Menekşe sulama hakkındaki püf noktalardan birisi de her defasında aynı oranda su vermek olacaktır. Sulama düzeni hakkında çok hassas olan menekşe çiçeği, her zaman aynı oranda suya ihtiyaç duyar. Su miktarındaki farklılıklar kimi zaman menekşe çiçeğini olumsuz bir şekilde etkileyebilmektedir. Genel şekilde aynı oranda ve aynı vakitte farklılaşma olmaması önerilmektedir. Bu duruma dikkat etmek, menekşe çiçeğinin sağlığı bakımından oldukça önemli bir konudur. Menekşe çiçeğinin sağlıklı gelişmesi adına sulamaya dikkat etmek gerekir.

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