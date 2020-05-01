Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri ‘Menenjite karşı aşı tek çaredir’
01.05.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA

‘Menenjite karşı aşı tek çaredir’

‘Salgın potansiyeli taşıyan hastalıklardan biri de menenjit’ diyen Prof. Dr. Ceyhan, aşılamanın menenjiti önlemenin en etkin yolu olduğunu söyledi

‘Menenjite karşı aşı tek çaredir’

Dünyada her yıl 100 binden fazla insanın ölümüne yol açan menenjit ya da “meningokoksemi”ye karşı tek çarenin aşı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Koronavirüs salgını nedeniyle gündeme geldiği gibi, aşılama salgın potansiyeli taşıyan hastalıkları önlemenin en etkin yoludur. Salgın potansiyeli taşıyan hastalıklardan biri de menenjittir” dedi.
Menenjit, artan tanı ve tedavi olanakları, yeni ve etkili ilaçlara rağmen yüzde 5-10 oranında ölüme, yüzde 20-30 oranında sakatlığa neden oluyor.

Yılda bin 500 vaka

Her yaş grubunda görülen ama en sık dört yaş altında ve özellikle de bir yaş altı bebeklerde sık görülebilen bir hastalık olduğu için mümkün olduğu kadar erken dönemde menenjit aşılarıyla koruma sağlamak gerekiyor.

Şu anda çocuklarda görülen menenjitlerin yüzde 90’ının meningokok bakterisinden kaynaklandığını belirten Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 24 Nisan Dünya Menenjit Günü dolayısıyla şu bilgileri paylaştı:

“Meningokok menenjiti her yıl dünyada yaklaşık 135 bin kişinin ölümüne yol açıyor. Türkiye’de ise yılda bin civarında vaka ve 350 civarında da ölüme neden oluyor. Menenjit hastalığı, üç bakteriyle ortaya çıkıyor. Bunlar pnömokok, Hib (hemofilus influenza tip b) ve meningokok. ‘Hib’e ve pnömokoka karşı Türkiye’deki tüm çocuklar aşılandığı için bu bakterilerin neden olduğu hastalıklar büyük oranda azalmış durumda. Meningokok menenjit ise, ölüm riskinin yanı sıra çocuklarda yüksek oranda kalıcı hasar meydana getirebiliyor. Aşı yapılmazsa meningokok mikrobu Türkiye’de yılda bin 500 vaka ortaya çıkarabilir.”

Vücuttaki döküntü

“Ateş, baş ağrısı ve kusma belirtilerinin üçü bir arada görüldüğünde çocukta mutlaka menenjitten şüphelenmek gerekiyor. Meningokok menenjitin diğer enfeksiyonlardan en ayırt edici özelliği de vücutta ortaya çıkan döküntüler. Bu döküntüler kısa süre içerisinde deri altında kanamalar şeklinde bir tabloya, mor ve koyu renkli döküntülere doğru ilerleyebiliyor. Bu durum çok hızlı ilerlediği için kısa sürede kollarda, bacaklarda morarma şeklinde ortaya çıkabilmekte ve bazen hızla ilerleyip kangrene dönebiliyor. Hastalığın en sık görüldüğü yaş aralığı ise ilk beş yaş, yüzde 80’i ise ilk bir yaş içinde görülüyor.”

‘Aşı yapılan çocuklarda hastalık görülmüyor’

“Hemofilus influenza Tip B aşısı 2006’dan beri yapılıyor, o yüzden artık aşılı çocuklarda son 4.5 yıldır görülmüyor. Pnömokok aşısı 2008’den beri bütün çocuklara yapılıyor ve on kat azaldı. Ulusal aşı takviminde olmayan bakteriyel menenjit etkenlerinden sadece meningokok bakterisine karşı olan aşı kaldı.

Meningokok menenjitine daha çok bakterinin beş tipi sebep oluyor. Bunlar A, B, C, W, Y tipleri. Bunların dört tanesine karşı, A, C, W, Y, koruyuculuk sağlayan dörtlü aşı dediğimiz bir meningokok aşısı var. Bir de B tipine karşı koruyuculuk sağlayan bir aşı var. Bu aşılar ülkemizde ikinci aydan itibaren ruhsatlı ve yapılabiliyor. Meningokoka karşı da etkin bir aşılama yaparak menenjitsiz bir dünya mümkün olacaktır.”

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün başarılı olmak için yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Gün içinde sevdiklerinizle birlikte olmak için zaman yaratabilirsiniz. Gelecek beklentileriniz konusunda kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Keyif aldığınız konularda harcamalar olabilir. Akşam saatlerinde iletişimde olduğunuz kişilerde dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün evle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İlişkilerinizi güçlendirmek isteyebilirsiniz. Ailevi konularda kendi iç sesinize güvenmek sizi gelişen olaylara karşı koruyacaktır. Sorumlu olduğunuz konularda yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Bu konuda alternatif planlar yapmanız gerekebilir. Akşama doğru çatışmalardan kaçının.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yapacağınız sözleşmelerde dikkatli olmalısınız. İletişimde olduğunuz kişilere ani tepki vermemeye çalışın. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Yeni haberler alabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha derin düşünceler içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde maddi konularınızla ilgili sorumluluk almak isteyebilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. İşle ilgili konularda başkalarından alacağınız destekle çok daha kolay ilerleyeceksiniz. Geleceğinizle ilgili çaba sarf edeceğiniz zamanlardasınız. Kişisel yeteneklerinizi kullanacaksınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel hassasiyetiniz olan konularla ilgili zaman harcayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda mücadele verdiğiniz konularda kendinizi daha başarılı görebilirsiniz. İlişkiler gündeminizi etkileyebilir. Sağlığınızla ilgili konuları ihmal etmeyin. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bilemediğiniz koşullar sizi zor duruma sokabilir. Kayıplar yaşayabilirsiniz. Bazı konularda kabullenme içine girebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir. Sizi hapseden kontrol dışı olaylar meydana gelebilir. Akşam saatlerinde iletişimde olduğunuz kişilerle çatışmaya girmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili yeni sorumluluklar alabilirsiniz. İşlerinizde en iyisini yapmak için çalışacaksınız. Başarılı olduğunuz konularda daha fazla mücadele verebilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınıza da zaman ayırmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızdan alacağınız desteklerle buna imkân bulabilirsiniz. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki hedeflerinize ulaşmak için çok çalışacağınız bir gündesiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. İlişkilerinizi gelecek yönünde planlamak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda hırslı davranabilirsiniz. İletişimden kaynaklı sıkıntılara dikkat etmelisiniz. Akşam saatlerinde daha derin düşünceler içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni ufuklara açılmak isteyebilirsiniz. Yaşadığınız olaylarda bütünü daha rahat göreceğiniz zamanlardasınız. Yeni yolculuklar planlayabilir, sevdiklerinizi de dâhil edebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde alternatif planlar yapmak sizi rahatlatacaktır. İletişimden kaynaklı problemlere dikkat edin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sizi endişe içinde tutan durumlara karşı dikkatli olmalısınız. Bunlar zaman zaman size kriz çıkarabilir. Ortaklı konularla ilgili mücadele içinde olabilirsiniz. Gelecek yönünde parasal konularda yeni adımlar atmak isteyebilirsiniz. Sizi duygusal yönden bağlayan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ikili ilişkileriniz gündeminizi daha çok meşgul edebilir. Karşınızdakilere tepkilerinize dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Eşinizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda çaba sarf edebilirsiniz. Mücadele içinde olacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde ikili ilişkilerinize dikkat etmenizde fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla birlikte daha iyi organize olacağınız zamanlar var. Hizmet aldığınız kişiler gündeminizi meşgul edebilir. Gün içindeki sorumluluklarınızı planlamanız sizi rahatlatacaktır. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmalısınız. Sorumluluklarınızı yerine getirmek için mücadele edeceksiniz. Akşam saatlerinde zorlanmalar yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan Kırkoğluİdeolojiler, inançlar ve uluslararası alanda yeni bir dönem doğuyor
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaAy Aslan: Ay Aslan’a aşık olmadan ölme
İpek Aykol
İpek AykolAlkol neden bir depresandır?
Uzm. Klinik Psk. Özlem Şen Baysal
Uzm. Klinik Psk. Özlem Şen BaysalKötü anılarınızı değiştirin
Op. Dr. Defne Erkara
Op. Dr. Defne ErkaraAmeliyatsız burun estetiği
Aslı Kocaeli
Aslı KocaeliDemiradam ve demir eksikliği
Uzman Diyetisyen Emel Yılmaz
Uzman Diyetisyen Emel YılmazStrese karşı doğal kaynaklar: Enerjimizi nasıl yüksek tutabiliriz?
Asuman Korugan
Asuman KoruganHayaller biterse hayat biter…
Betül Yergök
Betül YergökKendini sevme sanatı
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaAy Yengeç: Gece Tanrıçası
En Çok İzlenen Videolar
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler
Evde oyun hamuru yapıyoruz!Evde oyun hamuru yapıyoruz!
Diş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenlerDiş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Menenjite karşı aşı tek çaredir’

‘Menenjite karşı aşı tek çaredir’

Odaklıyız

Odaklıyız

Propolisi herkes kullanabilir mi? - Propolis ne işe yarar?

Propolisi herkes kullanabilir mi? - Propolis ne işe yarar?

Hiç acıktırmadan bütün gün tok tutan 10 besin - Ramazanda tok tutan besinler nelerdir?

Hiç acıktırmadan bütün gün tok tutan 10 besin - Ramazanda tok tutan besinler nelerdir?

Sıradaki Haber