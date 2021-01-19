Menopoz belirtileri nelerdir? Kaç yaşında başlar? Kadınlar için ortalama menopoz yaşı kaçtır?

Menopoz kadınların hayatındaki bir dönemdir. Bu dönemde kadınlarda yumurta üretimi durur ve östrojen üretimi de azalır. Dünya genelinde menopoz yaşı ortalama 45 ve 55 yaş arasıdır.

Menopoz belirtileri nelerdir?

Kadınlarda belli bir dönem olan menopoz sürecinde bazı belirtileri görülmektedir. Özellikle bu dönemde menstrüel kanama düzeninde değişiklikler olur. Özellikle bu dönemde kanama miktarı ya çok artar ya da çok azalır. Aynı zamanda kadınlar bu süreçte sıcak basmaları ve terlemeler de yaşarlar.

Çarpıntı gibi durumların yaşandığı menopoz döneminde uykuya dalmakta zorluk ve uyuma süresinde kısalma gibi durumlar yaşanabilir. Menopoz sürecinde depresyon ve duygu durumlarında değişiklikler de yaşanır. Bu süreçte kadınlarda unutkanlık, çabuk sinirlenme, baş ağrısı, saçlarda dökülme ve incelme görülür. Bunun yanı sıra halsizlik, kas eklem ağrıları, ciltte- ağızda kuruluk, vajinada kuruluk genel olarak menopoz belirtileri arasında yer alır.

Kaç yaşında başlar?

Kadınlarda menopoz dönemi son derece olağandır. Hayatın sıradan bir dönemi olan bu süreçte östrojen üretimi de kesilecektir. Yumurtalıklar ise gittikçe küçülür. Buna bağlı olarak kadınlardaki adet döngüsü de kesilebilir. Bu süreçte kadınlarda üreme yeteneği kaybolur. Kadınlarda menopoz yaşı dünya geneline göre 45-55 yaş arasıdır. Türkiye genelinde ise kadınlar genellikle 46- 48 yaş aralığında menopoza girerler. Menopoz sürecini etkileyen kişisel ve çevresel faktörler bulunmaktadır.

Kadınlar için ortalama menopoz yaşı kaçtır?

Menopoz tüm kadınlarda belli bir dönemde oluşur. Ne zaman ve nasıl oluşacağı ise bilinmemektedir. Menopoza girme yaşı genellikle kişiye göre farklılık göstermektedir. Kişilerin genel olarak menopoza girme ortalama yaşı dünya genelinde 45 ile 55 yaş arasıdır. Bunun yanı sıra Türkiye'de ortalama menopoz yaşı 46 ve 48 yaş arasıdır.

Menopoz oluşum biçimine göre farklılıklar

Menopoz döneminin genel olarak üç farklı süreci bulunmaktadır. Bunların ilki doğal menopoz sürecidir ve kendiliğinden olur. Erken menopoz süreci 45 yaşından önce oluşan menopoza denilmektedir. Bunun nedeni de aşırı şişmanlık, hipotiroidizm, çevresel nedenler, kürtaj ve düşükler, sık gebelik ve enfeksiyonlar gibi bazı hastalıklar olarak gösterilebilir. Kadınların yaşayacağı bazı operasyonlar cerrahi menopozu oluşturabilir. Özellikle adet gören bir kadında yumurtalıkların cerrahi olarak çıkarılması adet dönemini keser. Bu dönemde ise yumurtalık fonksiyonlarını kaybeder.