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17.02.2021 - 14:59 |

Menopoz Ne Demek? Kadınlar Kaç Yaşında Menopoza Girer, Nasıl Anlaşılır?

Menopoz hayatın doğal bir sürecidir ve yaş alma ile birlikte tüm kadınların yaşadığı bir dönemdir. Bebeklikten, cinsel olgunluğa kadar devam eden tüm evreler gibi normal bir devredir. Vücutta belli bir yaştan sonra adet kanamaları sona erer. Vücudun doğurganlık fonksiyonu tamamlanmış olur. Menopozla birlikte kadınların yumurtlama özellikleri sona erer. İşte, tüm detaylar.

Menopoz Ne Demek? Kadınlar Kaç Yaşında Menopoza Girer, Nasıl Anlaşılır?
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 Ortalama menopoz yaşı 45-55 yaş aralığı olarak kabul edilmektedir. 45 yaş öncesi yaşanan menopoz ise erken dönem menopoz olarak tanımlanır.

 Menopoz Ne Demek?

 Menopoz ne demek dendiğinde, adet kanamalarının kesildiği ve doğurganlık döneminin bittiği dönemdir. Bir hastalık değil, hayatın normal döngüsüdür. Menopoz ile birlikte vücutta bazı hormon değişiklikleri görülebilir. Gerginlik, uyku problemleri, kilo alma eğilimi, terleme en sık görülen belirtilerdir. Menopoz ile cinsel yaşamın sona ermesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kişilerin menopoz sonrası yaşam kalitesini korumak için bazı noktalara dikkat etmesi gerekir.

 Menopoz Sonrası Neler Yapılmalıdır?

Menopoz ile birlikte kilo alma eğilimi artabilir. Bu nedenle beslenme şekline özen göstermek gerekir. Karbonhidrat, tuz, şeker alımı azaltılmalıdır. Sebze ve meyve tüketimine önem verilmelidir. Aşırı yağlı gıdalardan uzak durmak gerekir.

Menopoz sonrası östrojen progesteron hormon seviyeleri düşer. Bu hormonların alınan gıdalarla dengelemesi önemlidir. Östrojen ağırlıklı gıdalar tüketilmelidir. Keten tohumu, kereviz, elma hormon bakımından zengin gıdalardır.

Fiziksel olarak hareketli olmayı ihmal etmemek gerekir. Düzenli spor yapmak hem sağlıklı kalmayı sağlar hem de menopoz sürecini rahat geçirmeye yardımcı olur.

 Kadınlar Kaç Yaşında Menopoza Girer?

 Menopoz için kesin bir yaş söz konusu değildir. Ama ortalama 48-49 yaşları menopoz için normal kabul edilir. Dünyada bu yaş 52’ye kadar yükselebilmektedir. Türkiye’de ise menopoz yaşı daha düşüktür. Menopoza erken girmeyi tetikleyen nedenlerde olabilir. Menopozun DSÖ tarafından belirlenen dönemleri vardır. Bu dönemler şu şekildedir.

Premenopoz: Bu dönemde adetlerde düzensizlik görülmeye başlar. Yumurta kalitesi ve sayısı azalır. Bu dönemin süresi 1 ay ile 1 yıl arasında değişebilir.

Menopoz: Kişi son kez adet kanaması yaşar ve adet kanaması dönemi biter.

Postmenopoz: Menopoz sonrası 7-8 yıllık döneme verilen isimdir. Bu dönemin hesaplanması için kişinin son 12 aydır adet görmüyor olması gerekir.

 Menopoza Girildiği Nasıl Anlaşılır?

 Kişiler menopoza girdiğini, yaşanan bazı belirtiler ile anlayabilirler. Belirtilerin bir veya daha fazlasını yaşamak mümkündür. Bu belirtiler;

Normalden fazla terleme

Ruh halinin çok sık değişmesi

Adet kanamasının düzensiz olması

Uyku problemleri yaşamak

Odaklanma problemleri yaşamaya başlamak

İştahın artması

Yorgunluk hali

Cinsel isteksizlik yaşamaya başlamak

Baş dönmesi problemi

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