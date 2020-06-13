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13.06.2020 - 22:15 |

Mercan Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Mercan Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Mercan taşı en şifalı taşlar içerisinde yer alır. Aynı zamanda Koral ve Hayat Ağacı isimleri ile de bilinen değerli taşlardan biridir. Yüzük ve bileklik ile beraber kolye şeklinde kullanılan süs eşyası olarak da ele alınan bir madendir. Peki, mercan taşı nedir, nasıl oluşur? Mercan taşının özellikleri, anlamı ve faydaları nelerdir? İşte bu özel taş hakkında bilinmesi gerekenler.

Mercan Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Mercan Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?
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Doğada çok az miktarda bulunan Mercan Taşı oldukça değerlidir. Genelde ruhsal açıdan sunduğu faydalar ile bilinen önemli taşlar arasında yer alıyor. Tabii aynı zamanda fiziksel açıdan da pek çok hastalığa karşı alternatif tıpta kullanılır. Bunun için özellikle vücuda yakın tutmak önemlidir. Özel işlenmiş hali ile parlak ve hoş görüntü üzerinde güzel bir görsel sunan taşlar arasında bulunuyor.

Mercan Taşı Nedir, Nasıl Oluşur?

Doğada kendiliğinden çıkan en değerli taşlardan biri olarak Mercan yoğun şekilde değerlendiriliyor. Birçok hastalığa karşı iyi geldiği bilinen Mercan Taşı, tedavi amaçlı şifa niyetine süs eşyası olarak ele alınmaktadır. Piyasada maddi değerinin yüksek olduğu bilinen taşlar arasında geliyor. Özellikle kırmızı renge sahip olan mercan taşlarının fiyatı oldukça yüksektir.

Bu sebepten dolayı mercan taşını piyasada bulmak ve elde etmek çok kolay değildir. Ancak şifa niyetine değerlendirildiği için özellikle kolye, bileklik ve yüzük olarak çok fazla ilgi görüyor. Aynı zamanda tesbih olarak da öne çıkan bu taş, göz alıcı görseliyle beğeni toplayan değerli madenlerden biridir.

Doğal taşlar arasında bulunan ve kendiliğinden çıkan en değerli taşlardan biri olarak Mercan öne çıkıyor. Kireçlenmesi suretiyle toprak altında farklı organizmaların iskelet haline getirilmesi üzerinden mercan taşı oluşmaktadır. Daha çok kırmızı rengi değerlendirilen mercan taşı, piyasada zor bulunan ve rezervleri hemen tükenen madenler arasında geliyor. İşlenmesi suretiyle ise piyasada süs eşyası veya takı ve mücevher olarak kullanılır.

Mercan Taşının Özellikleri, Anlamı ve Faydaları Nelerdir?

Mercan taşı pek çok özelliği ile piyasadaki en değerli taşlar arasında bulunur. Özellikle organik bileşiklerden meydana gelmiş olması en önemli özellikleri içerisinde geliyor. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de iyileştirici bir etkisi olduğu söylenen şifalı taşlardan biridir. Avustralya ve Japonya kıyıları ile beraber Afrika'da çıkarılan nadir taşlar arasındadır.

Kırmızı rengi daha çok rağbet gördüğü için, piyasada yer alan beyaz renkli mercanlar boyanmak suretiyle satılabilmektedir. Özel olarak cilalanması suretiyle işlenmesi üzerinde oldukça parlak bir görüntü sunar. Ayrıca aside ve ısıya karşı duyarlı bir taş olduğu biliniyor. O sebepten dolayı üzerinize taşırken renginin atma ihtimali olabilir.

Doğal bir şifalı taş olması ile tedavi edici yönleri açısından, Mercan taşı günümüzde çok sık kullanılmaktadır. Kalp rahatsızlıklarından sindirime kadar daha pek çok farklı açıdan, iyileştirici etkisi olduğu biliniyor.

- Sedef hastalığını iyileştirici bir özelliği bulunur.

- Kalp ve damar hastalıklarında kalbi korurken, damarları daha güçlü hale getirir.

- Dalağın düzenli çalışmasını sağlar ve korur.

- Ruhsal açıdan sakinlik getirir ve stresi azaltır.

- Negatif enerjiyi pozitife çevirir.

- Kişinin çevresiyle olan iletişimini güçlü hale getirir, pek çok alanda net ve dik durmayı sağlar.

- Özgüveni yükseltir.

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