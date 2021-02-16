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16.02.2021 - 14:55 |

Mezoterapi Nedir, Nasıl Uygulanır? Saç Ve Yüz Mezoterapisi Ne İşe Yarar?

1952'de Doktor Michel Pistor'un ilk olarak uyguladığı mezoterapi, estetik amaçla yapılan tıbbi işleme verilen isimdir. Pek çok sorun için kullanılan bu yöntem, saç ve yüz mezoterapisi olarak ikiye ayrılır. Mezoterapi nedir, nasıl uygulanır, saç ve yüz mezoterapisi ne işe yarar sorularının yanıtlarını sizin için derledik.

Mezoterapi Nedir, Nasıl Uygulanır? Saç Ve Yüz Mezoterapisi Ne İşe Yarar?
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Mezoterapide amaç, cildin altında bulunan elastin ve kolajen gibi yapıları uyarmaktır. Bu sayede bölgedeki kan dolaşımı standart verilere ulaşarak iyileşme sağlanması mümkün olabilir. 

Mezoterapi Nedir?

Mezoterapi, mineral ve vitaminlerden oluşan karışımın deri altına uygulanması yöntemidir. Genelde vitamin ve mineraller karıştırılarak uygulandığından, etkisi yüksek olarak değerlendirilir. Deri altına uygulanan bu maddelerin miktarın, kişinin ihtiyaç duyduğu miktara göre değişebilir. 

Mezoterapi Nasıl Uygulanır?

Mezoterapi deri altına uygulanarak yapılan bir işlemdir. Burada hazırlanan vitamin ve mineral karışımları, özel iğne uçlarıyla derinin altına uygulanır. Uygulama bölgesin göre uygulama yöntemi farklı olabilir. Nasıl ve hangi miktarlarda uygulanması gerektiği uzmanlar tarafından belirlenir. 

Saç Mezoterapisi Ne İşe Yarar?

Saç mezoterapisi, kadın veya erkeklerde uygulanan bir tıbbi tedavi yöntemidir. Tedavi tıbbi olduğundan klinik deneylerde başarılı olduğu söylenebilir. Saç mezoterapisi uygulandıktan sonra genellikle bazı olumlu sonuçlar beklenebilir.

Saç köklerine sağlana vitamin ve mineraller buradaki eksiklikleri gidererek saçın güçlenmesini sağlar. Bu durumda saç dökülmeleri en aza indirilir. 

Mezoterapi sadece saç dökülmesini engellemez. Aynı zamanda, saçın daha kolay şekilde uzamasına olanak sağlar. 

Kelleşme sorununun önüne geçmek amacıyla kullanımı uygundur. 

Saçların daha parlak ve güçlü görünmesini destekler. 

Yüz Mezoterapisi Ne İşe Yarar?

Saç bölgesine uygulandığı gibi mezoterapi, yüz bölgesine de uygulanabilir. Yüz terapisinde hazırlanan karışımlar, özel iğnelerle yüzün tahrip olan kısımlarına uygulanır. Genellikle, cilt kırışıklığı, güneş yanığı gibi olumsuz durumlar söz konusu olduğunda tercih edilir. 

Yüz mezoterapisi ile yüzdeki güneş yanıkları ve lekeleri giderilebilir. 

Hücre hasarını en az seviyeye indirerek, cildin daha genç kalmasına yardımcı olur. 

Cildin doğal nem dengesini kazanmasına destek olur. 

Yüzdeki lekeler veya yanıklar giderilir. Oluşmuş hasarın miktarına göre mezoterapinin kaç seans yapılacağı belirlenir. 

Mezoterapinin Yan Etkileri Neler?

Mezoterapi, dünya genelinde uzun yıllardır kullanılan kanıtlanmış bir yöntemdir. Bu işlem, belirli hastalar haricinde herkese rahatlıkla uygulanabilir. Yöntem içerisinde vitamin ve mineraller kullanıldığı için geniş yan etkileri olduğu söylenemez.

Sadece bölgesel olan ve genellikle kısa sürede geçen bazı yan etkileri olduğu söylenebilir. Bu genellikle uygulanan bölgede hafif kızarıklıklar şeklinde görülür. Ortaya çıkan bu hafif kızarıklıklar en fazla 1-2 gün içerisinde kendiliğinden kaybolurlar. 

Mezoterapi Sonrasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Mezoterapi işlemi için sadece bazı durumlara dikkat edilirse, rahatça uygulanan bir yöntemdir. Mezoterapi uygulamasının öncesinde olduğu gibi sonrasında bazı durumlara dikkat edilmelidir. 

Uygulama sonrasında ve öncesinde kan sulandırıcı özellikleri bulunan ilaçların kullanılmaması gerekir. 

Uygulama bittikten sonra mezoterapi uygulanan bölgeye en az 15 saat su dökülmemelidir. En az 1 gün banyo yapılmamalıdır. 

Makyajdan uzak durulmalıdır. Vücudu sıkan dar pantolonlar mezoterapi sonrası giyilmemelidir. Bu kan dolaşımını etkileyen bir durumdur. 

Uygulama sonrasında spor gibi vücudu zorlayabilecek hareketlerden en az 48 saat boyunca uzak durulmalıdır. 

Bunların haricinde uzmanların belirttikleri kuralların dışına kesinlikle çıkılmamalıdır. 



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