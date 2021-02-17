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17.02.2021 - 19:10 |

Mide Ağrısı Nedir, Sebepleri Nelerdir? Mide Ağrısı Ne Zaman Tehlikeli Olur?

Mide ağrısı zaman zaman insanların yaşadığı bir şikayettir. Hafif mide ağrıları, genellikle dispepsi ya da hazımsızlık yüzünden meydana geliyor. Mide ağrılarınız çok şiddetli değilse ve ciddi bir nedenden kaynaklandığını düşünmüyorsanız evde uygulayabileceğiniz yöntemlerde ağrınızı geçirebilirsiniz. Mide ağrısı nedir? Sebepleri nelerdir? İşte, tüm detaylar...

Mide Ağrısı Nedir, Sebepleri Nelerdir? Mide Ağrısı Ne Zaman Tehlikeli Olur?
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Mide ağrısı, hemen hemen herkesin yaşadığı bazen önemsiz bir ağrı olsa da kimi zaman ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor. Bu nedenle mide ağrısının takip edilmesi ve sürekli tekrarlayan ve şiddeti yüksek olan mide ağrıları için doktora başvurulması gerekir.

 Mide Ağrısı Sebepleri Nelerdir?

 Mide ağrısının altında yatan pek çok sebep olabilir. Mide ağrısı, basit bir hazımsızlıktan ciddi bir ülsere kadar pek çok sebepten kaynaklı olabilir. Mide ağrınız olduğu zaman ağrının ne kadar şiddetli olduğu ve beraberinde nasıl belirtiler gösterdiğini bilmek gerekir. Mide ağrısına neden olabilecek çeşitli sağlık sorunları şunlardır;

Gastroözofageal reflü: Mide ağrısının yanı sıra göğüs bölgesinde yanma, mide ekşimesi, yutkunma güçlüğü ve kuru öksürük gibi şikayetler gözlemlenir. Yemek yedikten sonra ya da uzanıldığında şikayetler baş göstermeye başlar

Gastrit: Bu hastalıkta, yemek sonrasında şişkinlik ve bulantı hissedilir. Gastrit eğer tedavi edilmezse ülsere çevirebilir.

İlaç Kullanımı: Midede çözülen ve emilen ilaçlar mide mukozasına zarar verir ve rahatsızlık hissi oluşturur. 

Yiyecekler: Çölyak hastaları için bazı gıdaların içinde bulunan maddeler mideyi rahatsız edebilir.

Mide Ağrısı Ne Zaman Tehlikeli Olur?

Mide ağrısı, şiddetli bir şekilde sürekli ya da ara ara kendini gösteriyorsa ve beraberinde başka belirtileri de getiriyorsa tehlikeli bir hal alabilir. Mide ağrısı yaşayan kişi, midesini rahatlatacak hafif yiyecekler ile beslenerek bu sorundan kurtulabilir. Ağrı, yanma ile birlikte kendini gösteriyorsa mide asidini nötralize etmek için yardımcı olan antasitler, proton pompa inhibitörleri ya da H2 reseptör antagonistleri kullanabilirsiniz. 

 Mide Ağrısı Belirtileri

 Hafif bir şekilde seyreden mide ağrısının başlıca belirtileri vardır. Bunlar;

Asit reflüsü ve mide ekşimesi

Şişkinlik

Mide bulantısı

Gaz çıkarma ihtiyacı

Ağız kokusu

Hıçkırık ve öksürük

Kabızlık

Bulantı kusma

Hazımsızlık

İştahsızlık

Mide Ağrısına Ne İyi Gelir?

Bol su tüketmek: Vücudun yiyecek ve içecekleri sindirebilmek için suya ihtiyacı vardır. Susuz kalmak, sindirimi zorlaştırır. Bu da mide rahatsızlığı oluşumunu tetikler. Mide ağrınıza bir de ishal eşlik ediyorsa vücudunuzun susuz kalmaması için bol miktarda su tüketmeniz gerekir. Günde en az 8 bardak su içmeye özen göstermeniz gerekir.

Papatya Çayı: Papatya çayı, anti - enflamatuar içerdiği için hazımsızlığa iyi gelir ve mide kaslarınızın gevşemesine yardımcı olur. Kramp ve spazm ağrılarını önemli ölçüde hafifletir. 

Vücudunuzun Üst Kısmını Yukarıda Tutmak: Vücut yatay olduğu zaman midedeki asit geriye doğru hareket ederek yemek borusuna kaçması kolaylaşır. Midedeki asit ise, bölgede hasara yol açabilir. Mide ağrısı ya da yanması yaşayan kişiler en az birkaç saat yatmaktan kaçınmalıdır. 

Zencefil: Zencefil mide ağrıları ve hazımsızlık için sıkça kullanılan bir doğal çözümdür. Zencefil mide ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur. Zencefil tüketerek yiyeceklerin daha kolay hazmedilmesini sağlayabilirsiniz. 

Nane: Nane nefesin kokmasını önler ve bunun yanı sıra ishal ve kusmanın önlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda kas spazmlarını azaltmaya ve ağrı kesmeye yardımcı olur.

Isı Uygulamak: Isı gergin kasları yumuşatarak, hazımsızlığı önemli ölçüde kolaylaştırır. Mideye 20 dakika boyunca sıcak su torbası konulması, mide yanmasını hafifletir. 

Alkol ve Sigaradan Uzak Durmak: Sigara içmek, boğazı tahriş eder ve mide yanmasını da tetikler. Alkolün sindirimi zor olduğu için karaciğere zarar verir. 

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