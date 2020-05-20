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20.05.2020 - 15:59 |

Mide balonu ve botoksu kimlere uygulanmalı?

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Kamil Gülpınar, obezite tedavisinde uygulanan mide balonu ve mide botoksu tedavisini sizler için anlattı.

Mide balonu ve botoksu kimlere uygulanmalı?
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Mide balonu tedavisi; aşırı kilolardan kurtulmak için yeme alışkanlığını değiştirmek ve mekanik olarak doygunluk hissi vermek amacıyla uygulanır. Özellikle ameliyat riski olan obez hastalarda, ameliyat çekincesi olan obez kişilerde, hızlı kilo kaybı gerektiren acil durumlarda, geçici şişmanlık tedavisi gerektiren durumlarda, aşırı obez hastaların obezite ameliyatı öncesi ve cerrahi riskleri azaltmak için uygun bir obezite tedavi yöntemidir.

Bu işlem herhangi bir cerrahi gerektirmez ve "günübirlik cerrahi" şartlarında yapılır. Yani herhangi bir ameliyat söz konusu değildir. İşlem süresi ortalama 30 dakikadır. Mide balonu tedavisi sedasyon denilen hafif uyku hali altında veya genel anestezi altında uygulanabilmektedir. Mide balonu, steril serum fizyolojik (tuzlu su) ile dolu yumuşak, iyi tolere edilen bir silikondan oluşmaktadır. İçi dolu mide balonu tokluk hissinin oluşmasını sağlar. Genellikle sedasyon altında uygulanan balon, 6 ay sonra mideden çıkartılır. İşlem sonrasında hastalar hemen eve gidebilmektedir.

Mide botoksu tedavisi

Mide botoksu tedavisi ise vücut kitle indeksi 35’in altında olan, diyet ve egzersizle kilo veremeyen, aşırı kilo nedeniyle çeşitli sağlık sorunu yaşayan kişiler için uygundur. Prosedür için hastanın özellikle mide başta olmak üzere genel sağlığının yerinde olması gerekir.

Ameliyatsız teknik olarak uygulanan mide botoksu işleminde, endoskopik yöntemle midenin belirli bölgelerine botulinum toksini enjekte edilir. Endoskopi ile midenin çıkış bölümündeki bazı noktalar ve midedeki bazı kaslar geçici olarak felç olur, gıda tahliyesi geciktirilir, doygunluk hissi uzatılabilir. Ayrıca botoks açlık hissine neden olan grelin hormonunu da baskılar ve açlık hissi kontrol altına alınabilir.

Operasyon endoskopik yöntemle ile hastanın mide kaslarını 4 ila 8 ay boyunca nötralize eder, iştahı azaltır ve besinlerin midede daha uzun süre tutması sağlanır. Tedavi ağrısız bir işlemdir ve yaklaşık 15 ila 20 dakika içinde hızlı ve konforlu bir şekilde gerçekleştirilir. İşlem endoskopik olarak yani ağızdan girilerek klinik ortamda yapılır. Hasta işlemden yaklaşık 30 dakika sonra taburcu edilebilir.

Mide balonu ve botoksu kimlere uygulanmalı

Prof. Dr. Kamil Gülpınar

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