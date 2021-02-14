Mide Botoksu Nedir, Nasıl Yapılır? Mide Botoksunun Zararları Var Mı, Uzman Yorumları Nelerdir?

Yaşın ilerlemesi ile birlikte yüz bölgesinde bazı kırışıklık görünümleri oluşmaktadır. Bunların giderilmesi için ise çoğu insan artık botoks yöntemine başvurmaktadır. Ancak günümüzde obez hastalığının tedavisinde de artık mide botoksu yöntemi kullanılmaktadır.

Mide Botoksu Nedir, Nasıl Yapılır?

Botoks yani botilinum toksin maddesinin mideye enjeksiyonu ile gerçekleştirilen yöntem mide botoksu ismini almaktadır. Bu yöntem endoskopik bir şekilde yapılmakta ve midenin çeşitli bölgelerine botoks maddesinin enjektesi ile yapılmaktadır.

Mide botoksu işlemi en fazla 20 dakika kadar sürmektedir. Bu işlemden sonra hastalarda herhangi bir ağrı, bulantı ya da sızlama gibi sorunlar meydana gelmez. Mide botoksu kilo problemi yaşayan kişilerin zayıflaması amacı ile yeni yeni kullanılmaya başlayan bir yöntemdir. Cerrahi bir müdahale değildir. Bu sebeple oldukça kolay bir şekilde uygulanabilmektedir.

Mide botoksu işlemi anestezi altında yapılan bir yöntemdir. Herhangi bir kesi açılmadan kişinin midesine endoskopik olarak uygulama yapılmaktadır. Botoks uygulaması midenin 20 farklı yerine uygulanmaktadır. Bu işlem sonunda kişiler daha az açlık hissederler. İştah kontrolünün sağlanması ile birlikte kişilerde kontrollü bir şekilde zayıflama görülmektedir.

Mide botoksu işlemi kilo problemi yaşayan herkese kolaylıkla uygulanabilmektedir. Ancak herhangi bir mide problemi yaşayan kişilerde öncelikle bu hastalıkların giderilmesi sonrasında mide botoksu işleminin yapılması gerekmektedir.

Mide botoksu işleminin bilinen bir yan etkisi yoktur. Ancak botoksa karşı alerjisi olan ya da herhangi bir kas rahatsızlığı olan kişiler de bu yöntemi uygulamak doğru değildir.

Mide Botoksunun Zararları Var Mı? Uzman Yorumları Nelerdir?

Botoks işlemi senelerdir kullanılan bir yöntemdir. Çoğu insan tarafından da bilinmektedir. Ancak mide botoksu yeni yeni kullanılmaya başlanan bir yöntemdir. Botoks işleminin dozu doğru bir şekilde yapıldığında herhangi bir problem yaratmaz. Vücuda da zararlı herhangi bir etkisi yoktur.

Mide botoksu işleminden zayıflama adına bir mucize beklenmesi doğru olmaz. Bu yöntem zayıflamaya yardımcı olan bir yöntemdir. İştahı azalttığı için diyetle beraber iyi sonuçlar verdiği bilinmektedir.

Mide botoksu işleminde herhangi bir kesi uygulanmaz. Bu işlem obezitenin giderilmesi için kullanılan bir yöntem değildir. Sadece diyete yardımcı olan bir yöntemdir. İşlem en fazla 20 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleşir. Anestezi altında yapılır. İşlem bitiminde kişinin hastanede yatmasına gerek yoktur.

Mide Botoksu Yaptırdıktan Kaç Gün Sonra Etki Gösterir?

Bu işleminin uygulamasından yaklaşık 1-2 gün sonra etkilerinin görülmeye başladığı bilinmektedir. İştah belirgin bir şekilde azalacaktır. İşlemden yaklaşık 2 hafta sonra ise kişilerde kilo verme görülmeye başlamaktadır.

Bu işlemden sonra sağlıklı bir diyet ile birlikte kişilerde 10-20 kilo gibi bir kilo verme işlemi görülecektir. Mide botoksu midede bulunan düz kaslara uygulanır. Bu sebeple bağırsak hareketlerine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Sinir hücrelerinin etkilenmesine de neden olmaz. Bu açıdan herhangi bir zararı yoktur. Mide botoksu işleminden sonra kişiye özel diyetler uygulanır. Bu diyetler ve mide botoksunun da etkisi ile kişide kilo verme kolay bir şekilde gerçekleşecektir.

Yalnızca mide botoksu ile hastalarda kilo kaybı olmaz. Bu anlamda işlemden bir mucize beklemek doğru değildir. Uygun bir diyet ile beraber kilo verme daha hızlı olacaktır. Mide botoksu sonrası kişilerin sağlıklı beslenmeye yönelmesi gerekir. Bol lifli gıdalar tüketilmektedir.