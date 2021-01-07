Mide Fıtığı Nedir, Belirtileri Nelerdir? Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Midenin üst bölümünün yemek borusuna doğru sarkması sonucunda ortaya çıkan mide fıtığı, genel olarak herhangi bir semptoma neden olmaz. Kimi kişilerde reflüye yol açabilmektedir.



Mide Fıtığı Nedenleri Nedir?



Her hastada farklı şekilde ortaya çıkan mide fıtığı, genel olarak belirli rahatsızlıklar sonucunda meydana gelir. Hastalığın tedavisi yapılmadan önce bu hastalığa yol açan nedenler göz önünde bulundurulmalıdır. Mide fıtığı hastalığının genel nedenleri;

Bağırsaklarda aşırı hareketlilik,

Kusma,

Stres,

Aşırı ağır yükleri kaldırma,

Hamilelik,

Fazla kilo alma,

Uzun ve devamlı öksürük,

Karın içerisinde farklı bir nedenden dolayı oluşan basınç mide fıtığının nedenleri arasındadır.



Mide Fıtığı Nasıl Teşhis Edilir?



Mide fıtığı başlangıç evresindeyken pek fazla şikayete yol açmaz. İleri evrelerde ise bazı semptomların ortaya çıkmasına neden olur. Endoskopi uygulaması ile basit bir şekilde tanısı konulabilmektedir. Tedavi yönteminin uygulanması için ayrıntılı bir tedavi planlaması yapılmalıdır.



Özel bir şekilde tasarlanan Endoskopi makinesi, ağız yolu ile mideye kadar gönderilir. Böylece ilaç yardımı ile yemek borusu, mide ve bağırsaklar incelenir. Ayrıca röntgen çekimleri yapılır. Hasta ayrıntılı bir şekilde muayene edilir. Yanlış tedavi uygulaması çok daha ciddi sağlık problemlerine sebebiyet verir.



Mide Fıtığının Belirtileri Nelerdir?



Mide fıtığının belirtileri pek çok kişiye sıradan gözükmektedir ve hasta mide fıtığı olduğunu dahi bilmeyebilir. Fakat bu hastalık kişilerin günlük yaşamını olumsuz etkilemekle beraber, aynı zamanda yaşam kalitesini de düşürmektedir. Mide fıtığının başlıca belirtileri;

Gaz sıkışması,

Göğsün alt kısmında meydana gelen yanma hissi,

Tüketilen yemeklerin ağza gelmesi,

Boğazdan mideye kadar yoğun ağrı hissi,

Uzun süreli ve yoğun öksürük, bu hastalığın genel belirtileridir ve hafife alınmaması gerekmektedir.



Mide Fıtığının Zararları Nelerdir?



Mide fıtığı hastalığından şikayetçi olan kişilerin büyük bir çoğunluğunda aynı zamanda reflü problemi de görülmektedir. Hem mide fıtığı hem de reflüsü olan hastalar günlük yaşamında bu hastalığın etkisi ile gerçekleştirdiği faaliyetleri sekteye uğratmaktadır. Diğer yandan hastanın uyku düzensizliği hat safhalara çıkabilir. Yaşam kalitesi düşen hasta kendisini halsiz ve yorgun hisseder.



Mide Fıtığı Tedavisi Nasıl Yapılır?



Mide fıtığı tedavisine başlanmadan önce fıtığın konumu ve büyüklüğünün ölçümlendirilmektedir. Bunun için hasta ilk önce endoskopi makinesine sokulur. Daha sonra mide fıtığının neden meydana geldiği saptanmaktadır. Çünkü farklı nedenlerden kaynaklanabilen mide fıtığına, farklı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.



Anatomik yapı bozukluğuna uğrayan sindirim sistemi sadece ilaçla tedavi uygulaması başarı sağlamamaktadır. Hastanın yaşam tarzında bazı değişiklikler yapılacağı öngörülür. Mide fıtığı görülen kişiler yüksek yastıklarda uyumamalı, yemek yedikten sonra hemen uzanmamalıdır. Dar kıyafetler giymekten kaçınmalı, özellikle mideye baskı kuran korse ve kemerler kullanmamalıdır.



Mide fıtığı hastalığından muzdarip olan kişi tuzlu, yağlı ve baharatlı besinler tüketmemelidir. Eğer alkol ya da sigara alışkanlığı varsa mutlaka sonlandırmalıdır. Mide asidini kontrol altında tutmak için doktorun verdiği ilaçlar düzenli bir şekilde kullanılmalıdır. Eğer hastalık ilaçla tedaviye cevap vermiyorsa, cerrahi müdahale gerçekleştirilir.



Mide Fıtığı Ameliyatı Nasıl Yapılır?



Hasta ilaçla tedaviye cevap vermediğinde, sıra mide ameliyatına gelir. Bu ameliyat günümüzde laparoskopik cerrahi yöntemlerine başvurularak gerçekleştirilmektedir. Endoskopi makinesi ile yeri ve ölçüsü belirlendikten sonra, laparoskopik yöntem daha az risk faktörü taşımaktadır. Bu sayede büyük kesiler açılmadan, hastanın iyileşme süreci kısa tutacaktır. Ayrıca bu yöntem sayesinde kanama, ağrı ve enfeksiyon gibi risklerinde önüne geçilir.