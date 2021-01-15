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15.01.2021 - 17:34 |

Mide Gazı Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Mide Gazına Ve Sancılarına Doğal Çözüm Önerileri

Günümüzde mide problemleri artış gösteriyor. Özellikle mide gazı nasıl geçer diye merak ediliyor. Yaşam kalitesini düşüren mide gazını geçirmek için bazı doğal çözümler de üretilebilir. Mide gazı nasıl geçer? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Mide Gazı Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Mide Gazına Ve Sancılarına Doğal Çözüm Önerileri
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 Mide gazı çeşitli nedenlerden dolayı bağırsakta biriken gazın dışarı atılamaması sonucu ortaya çıkar. Mide gazının giderilmesi için de bazı önlemler alınabilir. Doğal çözümler de üretilebilir.

 Mide Gazı Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir?

 Mide gazı, farklı nedenlerden dolayı bağırsakta biriken gazın dışarı çıkamaması sonucunda oluşan şiddetli ağrıdır. Her yaştan kişilerde görülen mide gazı beslenme alışkanlıkları ile ortaya çıkabilir. Bebeklerde de çok sık görülen mide gazının geçmesi için belli başlı yöntemlere dikkat edilmelidir. Mide gazı belirtileri görüldüğü anda bir doktora gidilmelidir.

 Doktor gerekli tanıyı koyduktan sonra mide gazını giderici ilaçlar verir. Bu ilaçların belirtildiği şekilde kullanılması gerekir. Mide gazının giderilmesine kalıcı çözümler bulunması için kişinin beslenme alışkanlıklarını değiştirmesi ve bol bol hareket etmesi gerekir. Bu sayede mide gazı kısa sürede giderilebilir. Özellikle mide gazına neden olabilecek besinler tüketilmemelidir.

 Mide Gazına ve Sancılarına Doğal Çözüm Önerileri

 Günlük yaşamında mide rahatsızlıkları ile uğraşan kişiler mide gazına ne iyi gelir diye merak ediyorlar. Hekimler tarafından verilen ilaçların yanı sıra doğal çözüm önerileri de dikkate alınabilir. Mide gazının oluşmasını engellemek için yemeklerin çeşitlerine dikkat etmek gerekir. Özellikle haşlanmış ve kısık ateşte uzun süre pişen yemekler tüketilmelidir. Acı, baharatlı ve ağır soslu yiyecekler tüketilmemelidir. Hazır ve işlenmiş gıdalardan da uzak durmak gerekir.

 Mide gazını ve sancılarını azaltmak için bitki çayları da tüketilebilir. Nane çayı mide gazına en etkili çözümdür. Sindirim sistemine doğrudan etki eden nane çayının yanı sıra anason çayı da mide gazını hafifletir. Ayrıca rezene ve papatya çayı da mideye çok iyi gelir. Sağlığa pek çok yararı olduğu bilinen zencefil mide gazına en iyi gelen bitkiler arasında yer alır. Özellikle de toz zencefil ille bitki çayları yapılabilir. Taze zencefil de yemeklerde kullanılabilir.

 Mide Gazının Nedenleri Nelerdir?

 Mide gazı problemi çoğu kişide şiddetli sancılar ile kendini gösterir. Sürekli geğirme, krampların oluşması ve karında beliren şişlik mide gazı olduğunun en net belirtisidir. Mide gazının ise önemli nedenleri olabilir. Özellikle de tüketilen besinler çok önemlidir. Baharatlı, acı ve aşırı yağlı yemekler mide gazına neden olur. Ayrıca kişilerin hava yutması da mide gazına neden olabilir. Çoğu zaman ise yaşanan yoğun bir stres, heyecan ve ya kaygı da mide gazının nedenleri arasında yer almaktadır. Mide gazı problemi özellikle de yemeklerden sonra ortaya çıkmaktadır.

 Mide gazı problemi yaşayan kişiler yapay tatlandırıcılı ve hazır gıdalardan uzak durmalılar. Günlük hareket, yürüyüş ve egzersiz miktarının da arttırılması gerekilir. Ayrıca hızlı yemek yemek de mide gazının artmasına neden olur. Hızlı yemek yiyen kişiler çok fazla hava yutarlar. Bu da midede gaz oluşumuna neden olmaktadır. Kişide oluşan stres, kaygı ve ani heyecanlar da mide gazının bir anda artmasına neden olan faktörler arasında yer alır.

 Mide Gazı İle İlgili Merak Edilenler

 Mide gazı son yıllarda en çok görülen rahatsızlıklar arasında yer almaktadır. Sağlıklı kişiler günlük hayatında ortalama 1 ve ya 2 litre kadar gaz üretirler. Bu mide gazı yaklaşık 15 kez dışarı atılır.

 Sindirim problemi ve ya sağlıksız beslenme yöntemleri nedeni ile ortaya çıkan gaz miktarı değişiklik gösterir. Bunun yanı sıra ishal, kabızlık gibi çoğu rahatsızlık mide gazını da doğrudan etkilemektedir. Bu belirtiler de görüldüğü andan itibaren mutlaka bir doktora gidilmesi gerekir. Özellikle kronikleşen ve sürekli devam eden mide gazı probleminin altındaki tüm nedenler araştırılır. Gereken takdirde testler yapılır. Buna göre doktor tarafından en uygun tedavi yöntemi de belirlenir.

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