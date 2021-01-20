Mide kanaması nedir? Mide kanaması neden olur, nasıl anlaşılır?

Mide kanamasının belirtileri, kişiden kişiye göre farklılık gösterir. Pek çok nedenden dolayı ortaya çıkabilen mide kanaması, genellikle açık ameliyata gerek olmadan tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır.



Mide kanaması neden olur?



Halk arasında mide kanaması, ağızdan başlayarak anüse kadar devam eden, sindirim sistemindeki tüm kanamalar için geçerlidir. Aslında mide kanaması, üst gastrointestinal sistem üzerinde yer alan ve sindirim sisteminin en önemli parçaları arasında yer alan midede meydana gelen kanamalar için kullanılır. Sindirimde büyük bir rol oynayan midede kanama, pek çok nedenden kaynaklanabilir. Erkeklerde kadınlara göre daha sık görülen mide kanaması, ciddiye alınması gereken ve hayatı tehdit edebilecek sorunlar ortaya çıkarabilecek bir rahatsızlıktır.



Ülkemizde bilinçsizce ve yanlış ilaç kullanımından dolayı ortaya çıkan mide kanamaları, özellikle de yaşlı nüfus için ciddi bir tehlike oluşturuyor. Mide kanamasının başlıca nedenleri arasında ülser, sağlıksız beslenme, tümör, sigara ve alkol kullanımı gibi etkenlerdir.



Mide kanaması nasıl anlaşılır?



Mide kanaması, ani ve şiddetli kanamalar şeklinde olabileceği gibi hafif ve az miktarda da olabilir. Mide kanaması, genellikle mide iç duvarında oluşan inflamasyona bağlı olarak ortaya çıkar. Mide kanaması, aynı zamanda yorgunluk, halsizlik, yüksek ateş, kansızlık, baş dönmesi ve mide yanması gibi belirtilerle ortaya çıkar. Aynı zamanda kırmızı ya da koyu renkli kan kusmak, dışkıda kan görmek, siyah renkli dışkı varlığı mide kanamasına işaret eder.



Mide kanamasının belirtileri nelerdir?



Mide kanamasının başlıca belirtileri:

Bulantı hissi ve kusma

Nefes darlığı

Ayakta duramama ve bayılma

Üst batın olarak isim verilen üst karın bölgesinde oluşan rahatsızlık hissi ya da şiddetli ağrı

İştah kaybı

Tansiyon düşmesi ve göz kararması

Aşırı terleme ve hızlı kalp çarpıntısı

İdrar miktarında azalma

Midede aşırı tokluk hissi

Makattan parlak kahverengi ya da koyu kırmızı renkte kan gelmesi

Kahve telvesi renginde kusma

Sürekli ishal

Dışkının simsiyah renkte olması

Midede aşırı tokluk hissi

Mide kanaması nasıl olur?



Mide kanamasına neden olan şeylerin başında mide ile yemek borusunun birleştiği bölgede yer alan yaralar bulunur. Genellikle karaciğer hastalıklarından dolayı meydana gelen ve yemek borusunun alt kısmında oluşan varis benzeri bu yapılar, mide kanamasına neden olan faktörler arasında yer alır. Aynı zamanda üst gastrointestinal sistemde oluşan tümörler de kanamaya neden olabilir.



Vücutta bazı bakterilerin var olması, sürekli kusmak, aşırı baharatlı yiyecekler tüketmek, tedavi edilmeyen gastrit, ülser, Mallory-Weiss sendromu, kafa travması, özofajit, bilinçsiz ve fazla miktarda ağrı kesici kullanımı, aşırı miktarda sigara ve alkol kullanımı, hepatit B, stres ev karaciğer sirozu da mide kanamasına yol açar.



Mide kanaması teşhisi nasıl konulur?



Parlak kırmızı renkte ya da kahverengi şekilde ortaya çıkan kusma, dışkının katran görünümünde olması, parlak kırmızı taze kan renginde dışkılama şikayetleri, genellikle mide kanamasının belirtileridir. Bu şikayetlerle hastaneye başvuran hastalara detaylı fiziki muayene yapılır. Aynı zamanda yutulan kan varsa kulak, burun, boğaz muayenesi yapılır. Kitle ya da hassasiyet tespit edilirse de renk ve kıvam yönünden rektal muayene yapılır. Hekim gerekli gördüğünde ek tahliller isteyebilir.