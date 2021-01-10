Mide Kanseri Belirtileri Nelerdir? Mide Kanserinin Tedavisi Nedir?

Mide kanseri, kanser türleri arasında en sık görülen 4. kanser türü olmaktadır. Mide mukozasında kötü huylu tümörlerin sebep olduğu bu kanser çeşidi, midenin herhangi bir bölgesinde görülebilmektedir. Erkeklerdeki görülme sıklığı kadınlardan çok daha fazla olan mide kanserinin önüne doğru beslenme ile geçilebilmektedir.



Mide Kanserinin Belirtileri Nelerdir?



Ne yazık ki mide kanseri erken döneminde hiç bir belirti vermeyebilmektedir. Bu sebeple de bazı hastalarda teşhisinin konulması gecikmektedir. Diğer bir yandan belirtiler diğer hastalıklar ile karıştırılmaya müsait olmaktadır. Mide kanserinin belirtileri arasında şunlar yer almaktadır.

Mide kanserinin ilk belirtileri arasında hazımsızlık ve şişkinlik bulunmaktadır.

Daha sonraki belirtilerinden birisi et içeren yemekleri yemek istememek bulunmaktadır.

Mide kanserinin ileri evrelerinde ise mide bulantılarına, kusmaya ve yemek yedikten sonraki şişkinliğe rastlanmaktadır.

Daha önce bu şikayetleri olmayan ve 40 yaşın üzerindeki kimseler kilo kaybı da yaşamaya başlamışlarsa mutlaka en kısa süre içerisinde bir uzmanla görüşmeleri önerilmektedir.

Mide kanserinde sıklıkla yaşanan ve sindirim sistemi ile ilgili olan diğer belirtiler ise şunlar olmaktadır:

Mide asidinin normalden fazla salgılanması ve yemek borusu boyunca tırmanması,

Sürekli olarak geğirmek,

Normal daha önce tokluk hissine ulaşılması,

Uzun süren midede doluluk hissi,

Kilo kayıpları,

Mide içi kanama,

Anemi,

Yorgunluk,

Kan kusma,

Cildin solması,

Kan pıhtıları,

Ani göğüs arıları,

Nefes darlığı,

Bacakların şişmesi,

Yutma güçlüğü,

Midede veya göğüs altında ağrı

Dışkıda kan görülmesi,

Batında su toplanması

İştahsızlık.

Mide kanserinin Tedavisi Nedir?



Mide kanserinin tedavi edilmesi için öncelikle tanısının konması ve çeşidinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu kanser çeşidini tedavi edebilmek için disiplinler arası bir tedavi yaklaşımı gerekmektedir.



Mide kanseri tedavisinde ki en önemli kısım tümörlü bölgenin cerrahi müdahale ile çıkartılması olmaktadır. Özellikle erken evre mide kanserlerinde cerrahi müdahaleler, hastaların yaşam sürelerini ve kalitelerini arttırmaktadır.



Cerrahi müdahale ile midenin bir kısmı veya tamamı alınabilir. Midesinin tamamı alınan hastalara bağırsaklarından yeni mide yapılır ve hastalar günlük hayatlarına normal bir şekilde devam edeler. Bu hastalara az ve sık yemeleri gereken bir diyet uygulanır.



Eğer mide kanseri erken evrede tanı alamamış ve kanser lenf bezlerine sıçramış ise o zaman öncelikle hastalara kemoterapi uygulanmaktadır. Bu sayede operasyonun başarı oranı arttırılmaktadır. Mide kanseri hastalarına uygulanan kemoterapi ise sıcak kemoterapi yani hipertermi olmaktadır.



Mide Kanserinin Sebepleri



Mide kanserine sebep olabilecek birçok etmen bulunmaktadır. Sindirim sistemini ve genel sağlık durumunu etkileyen birçok faktör mide kanserine de sebebiyet vermektedir. Ayrıntılı olarak mide kanserinin nedenlerine bakacak olursak;

Yanlış beslenme alışkanlıkları,

Mangalda pişen besinler, aşırı tuzlu ve salamura yiyecekler ve işlenmiş gıdalar,

Midede gelişen enfeksiyonlar,

En çok sebebiyet vereni ise H.plori enfeksiyonu olmaktadır,

Sigar

Alkol

Sigara ve alkol birlikte tüketildiğinde risk artmaktadır,

Genetik.

Mide kanseri Çeşitleri Nelerdir?



5 farklı türde mide kanseri bulunmaktadır. Bunlardan en sık görüleni ise %95 oran ile adenokarsinom olmaktadır. Mide astar bezi hücrelerinde başlamaktadır. Diğer mide kanseri çeşitleri ise şunlar olmaktadır.

Skuamöz hücre kanseri, mide astar bezi hücrelerinin arasındaki cilt hücresi benzeri hücrelerdir ve tümörler bu hücrelerde meydana gelir. Tedavisi ise adenokarsinom mide kanseri ile aynı olmaktadır.

Mide lenfoması bir diğer mide kanseri türü olmaktadır. Çok nadir görülmesinin yanında özellikleri diğer mide kanserlerinden farklı olmaktadır.

GIST mide kanseri türü ise sindirim sistemlerinde olan bağ dokularda meydana gelmektedir. Nadir görülmesinin yanı sıra iyi huylu ve kötü huylu olarak ayrılmaktadır.

NETs mide kanseri ise çok nadir görülen ve sindirim sisteminde hormon üreten bezlerde olmaktadır. İyi huylu ve kötü huylu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Mide Kanseri İle İlgili Merak Edilenler



Mide kanseri ile genellikle merak edilen konular belirlidir. Bunların arasında ilk sırayı mangal sever bir millet olduğumuz için mangalda pişmiş veya tütsülenmiş etin mide kanserine sebep olup olmadığıdır. Mangalda pişen etleri kanserojene dönüştüren iki etmen bulunmaktadır. Bunlardan İlki etin mangalda yanması, ikincisi ise etin marine edilirken çok fazla tuz kullanılması olmaktadır.



Tütsülenmiş et, balık, peynir gibi besinler de mide kanserine sebebiyet verecek besinlerden olmaktadır. Bunların yanında Çiğ olarak tüketilen etler, konserveler, hazır gıdalar ve nitrat tuzları içeren yiyeceklerde mide kanseri riskini arttıran faktörlerden olmaktadır.



Türk toplumu olarak düşkün olduğumuz bir diğer besin maddesi de çay olmaktadır. Çayın sıcak bir şekilde içilmesi yemek borusundaki ve midedeki mukozayı tahriş ettiğinde mide kanseri riskini arttırmaktadır. Özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde görülen mide kanserlerinin en büyük sebebi olmaktadır.



Gastrit ve ülsere sebep olan bakterilerden birisi de H. pyoli bakterisi olmaktadır. Bu bakteri aynı zamanda mide kanserine de sebebiyet vermektedir. Bu sebeple gastrit ve ülser hastalarında ki enfeksiyona sebep olan bakterilerin tamamen yok edilmesi önemli olmaktadır.



Alkol ve sigara kullanımından uzak durmak da mide kanserinden uzak durmak adına önemli olmaktadır.



Mide kanserini etkileyen bir diğer etmen ise içme sularında bulunan kurşun ve çinko gibi minerallerin fazlalığı da mide kanseri riskini arttırmaktadır.



Mide kanserini arttıran bir diğer etmen ise solunan havada gizli olmaktadır. Eğer havada asbetos ve talk gibi maddeler bulunuyorsa risk artmaktadır.



Son olarak merak edilen bir diğer konu ise hastalardaki ağız kokusunun olup olmayacağıdır. Ne yazık ki hastalarda şiddetli ağız kokusu oluşmaktadır.