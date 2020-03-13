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13.03.2020 - 14:29 |

Migren ağrısı nasıl tedavi edilir?

Ağrı, Beyin, Sinir Hastalıkları ve Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu, migren nedir, nasıl tedavi edilir sizler için anlattı.

Migren ağrısı nasıl tedavi edilir?

Migren en sık karşılaştığımız baş ağrısı türlerinden biridir. Kadınlarda ve gençlerde daha sık görülür. Migren genellikle tek yanlı görülen baş ağrısı tipidir. Ancak bilateral denilen iki yanlı ağrılar da olabilir.

Migren ağrılar zonklayıcı tarzdadır. Bulantı, kusma, ışık, ses ve kokudan rahatsız olma,  baş dönmesi en belirgin belirtiler arasındadır. Kadınlarda migren ağrısı kimi zaman adet dönemleri ile ilintili olabilir. Havayla ilintili olabilir, kimi zaman belli dönemlerde ortaya çıkabilir. Bazı kişilerde oldukça sık tekrarlarken bazı kişilerde ise nadiren tekrarlayabilir. Belirgin bir tetikleyici sebebi olmayabilir. Baş hareketleri ve fiziksel aktiviteyle ağrı artar.

Tipik bir migren ağrısı 4 – 72 saat arasında sürebilir. Oldukça uzun süren ağrılar da meydana gelebilir. Ağrı ne kadar uzun sürerse hastanın yaşam kalitesi o kadar azalır. Yalnızca iş hayatı değil, hem sosyal hayatı hem de evdeki hayatı oldukça olumsuz yönde etkilenebilir. Bu ağrıların mutlaka tedavi edilmesi gerekir.

Migren tedavisi nasıl yapılır?

Migren tedavisinde öncelikle ilaç tedavisi, tetikleyici sebeplerin hasta tarafından tespit edilerek önlem alınması gerekir. Yükseklik değişiklikleri, hava kirliliği, sigara dumanı, parlak ışık veya titreyen ışık, yüksek ve devamlı gürültü, parfüm kokusu, kuvvetli diğer kokular ve kimyasal maddeler, hava durumundaki değişiklikler, mevsimsel değişiklikler, açlık, öğün atlama, çok ya da az uyuma, uyku düzenindeki bozukluklar, uçak yolculukları, doğum kontrol hapları, kadınlarda hormonal değişiklikler yani adet dönemi, çikolata, kabuklu kuruyemiş, kırmızı şarap gibi bazı yiyecek ve içecekler sayılabilir. Her hastada migren ağrısını artıran yiyecekler farklı olabilir. Önemli olan kişinin ağrısını tetikleyen maddeyi kendisinin bulup, keşfetmesidir. Stres yönetimi ile stresin kontrol alınması en başlıca tedavi yöntemlerindendir.

Botoksla migren tedavisi

Ek olarak botoks yöntemi ile özellikle kronik migren tedavisinde kullanılan yöntemlerden birisidir. Botoks enjeksiyonları durumun tedavisinde etkili ve güvenli bir tedavi yöntemidir. Alın, şakak ve ense bölgelerinde migren ağrılarının tetiklenmesine sebep olan sinirlerin sıkıştığı noktalar bulunur. Migrende ağrılar bu noktalardan biri veya birkaçında başlar. Tedavide atakların başladığı yerler tespit edilir ve bu bölgelere siniri sıkıştıran kasların etkisiz hale getirilmesi için botoks uygulanır. Yaklaşık 5-10 dakikalık bir sürede tamamlanan botoks uygulamasının 6 – 8 ayda bir tekrarlanması gerekebilir.

Oksipital sinir bloğu tedavisi

Oksipital sinir bloğu migreni tedavi etmek için kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu işlem için kafada oksipital sinirlerin bulunduğu bölgeye lokal anestezik enjeksiyonu uygulanır.

Enjeksiyon için hasta oturur veya uzanır. Enjekte edilecek olan alan, önce antiseptik bir çözelti ile temizlenir. Okksipital siniri bulmak için parmağıyla baskı uygulanır. Sinir tespit edildikten sonra enjeksiyon için cilt uyuşturulur. Sonra oksipital sinir bloğu için başın arkasında, boynun hemen üstünde, oksipital sinirin kafatasından geçtiği bölgeye çok ince bir iğne kullanılarak enjeksiyon yapılır.  Çoğu zaman, uzun süre etkili lokal anestezik ile steroid (antiinflamatuar) ilaç kombinasyonu enjekte edilir.

Hastalar uygulanan enjeksiyon sonrasında kısa bir süre gözlemlenir ve sonrasında evine gönderilir.  Çoğu hastada tek uygulama uzun süreli bir etkinlik sağlamaktadır. Bazı durumlarda 2. ve 3. oksipital sinir bloğu uygulamasına ihtiyaç duyulabilir.

Migren ağrısı nasıl tedavi edilir

Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu

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