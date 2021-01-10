Migren Nedir? Migrenin Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Migren, başın bir tarafında zonklayan bir ağrı olarak kendini gösteren ve en ufak bir çaba ile daha da kötüleşen bir baş ağrısı şeklidir.



Migren Nedir?



Çoğu zaman baş ağrısına bulantı ve bazen kusma eşlik eder. Migren hastası ışık ve gürültüyü desteklemekte güçlük çeker.



Migren, bazen kusmayla ilişkili şiddetli baş ağrılarının düzenli ve tekrarlayan şekilde ortaya çıkmasıyla karakterize bir hastalıktır.

Migren sıradan baş ağrısı değildir. Genellikle başın bir tarafında tekrarlayan nöbetlerle karakterize gerçek bir hastalıktır. Kişi kalp atışını hisseder ve nabız ağrılıdır.



Migren, genetik ve çevresel faktörleri içeren karmaşık bir hastalıktır. Genetik faktörler muhtemelen auralı migrende aurasız migrenden daha önemlidir. Aynı ailede çok sayıda migren hastası varsa, migren kalıtsal kabul edilir.



Migrenin bulaşması büyük olasılıkla birkaç gene dayanmaktadır, bu da bazı ailelerde nesil atladığını açıklar. Bir migren atağı 4 ila 72 saat sürebilir, ancak çoğu zaman bir gün içinde geçer. Bazı hastalar zaman zaman sadece migren atağı geçirirken, diğerleri düzenli olarak geçirir.



Migren Atağının Evrimi Nasıldır?



Migren atağı 4 aşamaya ayrılabilir. Tüm migren hastalarının her aşaması yoktur.



Krizden önce

Migren hastalarının% 40'ında, ataktan önce baş ağrısından 2 ila 48 saat önce ortaya çıkan karakteristik belirtiler görülür. Bunlar prodromlar olarak adlandırılır. En yaygın olanları yorgunluk, esneme, ruh halindeki değişiklik veya yeme dürtüsüdür.



Krizden hemen önce

Bazı migren ataklarından önce aura adı verilen tipik semptomlar gelir. Bu semptomlar baş ağrısından yarım saat ila bir saat önce ortaya çıkar. Bunlar çoğunlukla görsel rahatsızlıklar (yıldızlar, titreme, şimşek) veya vücudun bir tarafında karıncalanma hissidir. Yaklaşık 4 migren hastasından 1'inde auralı migren vardır.



Nöbetin kendisi veya baş ağrısı

Orta ila şiddetli zonklayıcı baş ağrısına genellikle bulantı ve bazen kusma eşlik eder ve minimum fiziksel aktivite ile daha da kötüleşir. Sıklıkla gürültü ve ışığa karşı hoşgörüsüzlük de vardır, bu da migren hastasının atak sırasında karanlık ve sessiz bir yere çekilmesine neden olur.



Krizden sonra

Migren atağının sonunda yorgun veya huysuz hissetmek alışılmadık bir durum değildir. İştahsızlık, kas ağrısı, belirsiz bir baş ağrısı 1 veya 2 gün devam edebilir.



Migrenin Sebepleri Nelerdir?



Muhtemel migren nedenleri:

Hormonal: Hormonal ritimler, kadınlarda nöbetlerin daha sık görülmesi, hamilelik sırasında fark edilen iyileşme ve menopozdan sonra azalmasıyla kanıtlandığı üzere muhtemelen bir rol oynamaktadır .

Bu, migrenin hormonal kökenli olduğu anlamına gelmez.



Sindirim: Migren atağına, sebebi değil sonucu olan sindirim belirtileri eşlik edebilir.



Göz bozuklukları: Bazı migrenler görme bozuklukları ile oftalmik olsa da, gerçek migrenler görme bozukluğuyla ilişkili değildir. Baş ağrısı nedeniyle görme bozukluğu olabilir.



Sinüzit: Genellikle baş ağrılarından sorumlu olan sinüs koşulları gerçek migrenlerden sorumlu değildir.



Psikolojik: Krizlerin stres veya psikolojik rahatlama ile tetiklenmesi, stres, rahatsızlıklar, duygular.



Toplumda psikolojik olabilecek tetikleyici faktör ile çok organik olan krizin kendisi arasında yapılan kafa karışıklığı, migren hastasının bazen hissettiği anlayamama hissini artırmaktadır.



Migrenin Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?



İşte migren atağının ana semptomları;



Genellikle 4 ile 72 saat sürer.

Bir baş ağrısı daha yoğun ve daha uzun düzenli baş ağrısı daha kalıcı;

Lokalize ağrı, genellikle başın bir tarafında yoğunlaşır;

Atış ağrısı, zonklama, nabız atışı;

Bulantı ve kusma (genellikle);

Görme bozuklukları (bulanık görme, siyah noktalar);

Duygu soğuk veya terleme;

Gürültüye ve ışığa (fotofobi) karşı artan hassasiyet, genellikle kendinizi sessiz ve

Karanlık bir odada izole etmeyi gerekli kılar.

Baş ağrısından birkaç saatten 2 güne kadar önce gelirler. İşte en yaygın olanları:

Yorgunluk

Boyun tutulması

İstek

Ciltte derin duygular

Gürültüye, ışığa ve kokulara karşı artan hassasiyet.

Tedaviler



Migren hastaları için iki tür tedavi vardır: bir yandan atağın kendisinin tedavisi, diğer yandan profilaktik tedavi olarak da adlandırılan atakların önleyici tedavisi.



Krizin tedavisi

Migren ataklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar baş ağrısını ve buna eşlik eden mide bulantısı ve kusma, gürültüye ve ışığa aşırı duyarlılık gibi semptomları gidermeyi amaçlamaktadır. Bazı ilaçlar zamanında alınırsa nöbetin ilerlemesini durdurabilir.



Önleyici veya profilaktik tedavi



Ayda 2'den fazla migren atağından şikayetçiyseniz, doktorunuz ilaçlarla önleyici tedavi önerebilir. Bu ilaçları her gün almanız gerekecek. Nöbetlerin şiddetini ve sıklığını azaltacak, ancak tamamen ortadan kaldırmayacaktır. Nöbet başladığında bu ilaçlar yardımcı olmuyor.



Migrenden Korunma Yöntemleri Nelerdir?



Migren ataklarınızı tetikleyen faktörleri bilseniz de bilmeseniz de sağlıklı ve düzenli bir yaşam sürmek, atakları önlemede önemli bir ilk adımdır.

İşte birkaç ipucu:

Tetikleyicilerden kaçının;

Düzenli hareket edin;

Sağlıklı ve düzenli zamanlarda yemek yiyin;

Stresten kaçınmak. Kendinize biraz zaman ayırın;

Sigara içmeyi bırak;

Alkol tüketiminizi sınırlayın;

Çalışma pozisyonunuza dikkat edin;

Pencereleri düzenli olarak açın. Yatak odanız da dahil olmak üzere bulunduğunuz odaları havalandırdığınızdan emin olun.

Ergenlik çağından sonra migren kızlarda erkeklere göre daha yaygındır. Aslında kadınlarda migren hormonal yaşamla kesintiye uğrayabilir: sadece menstrüasyon sırasında ortaya çıkabilir ve genellikle hamilelik sırasında ve menopozdan sonra kaybolur.



Nöbetleri neyin tetiklediğini ve sizin için hangi ilaçların işe yaradığını bulmak biraz zaman alabilir. Baş ağrısı günlüğü tutmak yardımcı olabilir! Birkaç ay boyunca saldırı tarihlerini, sürelerini, şiddetlerini, eşlik eden semptomları, ortaya çıkma koşullarını, kullanılan ilaçları, ne miktarda ve ne zaman alındığını kaydedin. Baş ağrısı günlüğüne göz atarak, doktorunuz veya eczacınız tetikleyici faktörleri belirleyebilecek bunun yanı sıra tedavinin etkinliğini değerlendirebilecektir.