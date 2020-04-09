Mikrodalga fırın sirke ile nasıl temizlenir?

Sadece biraz sirke ve su ve yaklaşık 10 dakika ile mikrodalganızı temizleyebileceğinizi biliyor muydunuz?





Aslında mikrodalga fırınınızı temizlemenin birkaç farklı yolu vardır, ancak sirke hem ucuz hem de oldukça pratiktir.



Damıtılmış beyaz sirkenin pH'ı 2.4 civarında olduğundan oldukça asidik bir yapıya sahiptir. Sirkenin temizlik için tercih edilmesi de zaten asidik olmasıdır. Sirke, su ile seyreltilmeye ihtiyaç duyar.

Sirke asiditesi, tutkal kalıntısı, sabun pisliği, sert su lekeleri ve mikrodalga fırının içindeki sıçrayan her şey dahil olmak üzere her türlü lekeyle başa çıkmada size yardımcı olur.



Malzemeler



Mikrodalga güvenli küçük kase veya ölçüm kabı

Sirke

Sünger

Temiz, kuru bulaşık havlusu veya temizlik bezi



Uygulanışı



Mikrodalga için güvenli bir ölçüm kabına veya kaseye yaklaşık 2 bardak su ve 2 yemek kaşığı sirke koyun ve karıştırın.



Kaseyi mikrodalgaya koyun. Mikrodalgayı çalıştırın 5 dakika boyunca sıvının kaynamasına izin verin.



Mikrodalga kapağını hemen açmayın; içeride hapsolmuş buhar, lekelerin gevşemesine yardımcı olacaktır. 2 ila 3 dakika kadar da bu şekilde çalışmadan bekletin.



Kapağı açın ve kaseyi dikkatlice çıkarın.



Mikrodalga fırınınızın içini silmek için temiz bir sünger kullanın. Süngeri su ve sabun ile hazırladığınız karışıma batırın.



Mikrodalganıza son bir dokunuş yapmak için temiz bir havlu kullanarak, kalan sabun kalıntılarından arındırın.





