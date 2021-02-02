Mikrop Nedir, Nasıl Bulaşır? Mikroptan Korunmak İçin Nelere Dikkat Edilmelidir?

Mikrop, bakteri, virüs, parazit gibi alt isimlerin genel tanımıdır. Yararlı olan mikroplar olabileceği gibi insan sağlığını tehdit eden mikroplar da görülebilir. İnsanlara bulaşma süreçleri hayvanlardan olan mikroplar, bazı durumlarda hayati tehlikeler oluşabilir.

Mikrop Nedir?

Diğer ismi mikroorganizma olan mikrop, mikroskop ismi verilen cihazla görülebilen en küçük yapılardır. Mikroplar, insan sağlığı için iki ayrı farklı gurupta incelenebilir. Bunlar yararlı ve zararlı mikroorganizmalar olarak birbirlerinden ayrılırlar. Mikroplar, çok farklı şekilde varlıklarını sürdürürler ve genellikle uyum sağladıkları ortamlarda çoğalmaya başlarlar.

Mikrop Nasıl Bulaşır?

Mikroorganizmalar çoğu zaman insanlardan insanlara bulaşan yapılardır. Eller, burun, boğaz, kulaklar ile bulaşabildikleri gibi farklı şekillerde insan vücuduna giriş yapabilirler.

Bakteriler ve virüsler bazı durumlarda hava yoluyla vücuda giriş yapabilirler. Hapşırma ve öksürme en yaygın bulaş şeklidir.

Mikroorganizmalar tükürme yoluyla ve temasla bulaşabilir.

Kalabalık ortamlarda bulabildikleri gibi herhangi bir eşyayla temas halinde, yaralanma durumlarında mikropların üremesi kolaylaşır.

Mikroptan Korunmak İçin Nelere Dikkat Edilmelidir?

Mikroplardan korunabilmek için bazı basit önlemlere riayet edilmesi gerekiyor. Bilim insanların tarafından belirlenen bu kurallar ile kişi kısa veya uzun süreli hastalıklardan korunmayı başarabilir.

Mikropların bulaşmasını engellemek için uyulması gereken en önemli kural kişisel hijyendir. Ellerin antiseptik sabunla yıkanması ve genel temizlik bunlar arasında yer alır.

Açık aralar varsa bunlara gereken önem verilmelidir.

Kullanılmış ürünlerin tekrar tekrar kullanılmaması mikropların bulaş durumunu en az seviyeye indirebilir.

Eşyaların ortak kullanılmaması ve gereksiz temaslara girilmemesi mikroplardan korunmanın önemli yollarından biridir.

Mikrobun Fazla Olduğu Yerler Nerelerdir?

Mikroplar temas yoluyla bulaşabilirler. Buna karşın hava yoluyla veya farklı şekillerde insan vücuduna irme ihtimalleri bulunur. Mikroorganizmalar bazı yerlerde özellikle çok fazla bulunduklarından bu yerlere temas etmekten kaçınılmalıdır.

Mutfak lavabosu ve mutfak araç gereçleri.

Banyo havluları.

Tuvalet araç ve gereçleri.

Ofis ve ev eşyaları.

Ortak kullanılan sabunlar.

Cep telefonları ve arabalar.

Toplu taşıma araçlarının için mekanizmaları.

Bankamatik gibi çok temasın olduğu yerler.

Mikrop Bulaştığında Tedavi Nasıl Yapılır?

Mikrop bulaştığında kişi enfeksiyon sorunuyla karşılaşır. Bu durum farklı şekillerde gelişebildiğinden izlenecek tedavi yolu farklı olur. Mikroplar solunum yolu hastalıklarına yol açmışsa bunun için çeşitli ilaçlarla tedavi yapılması mümkün olabilir.