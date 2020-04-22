Mira Kumaş Nedir? Mira Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Mira kumaş hem tersten hem de düzden kullanım imkanı sağlayan bir ayrıcalığa sahip. Tersten kullanıldığı zaman özellikle atlas kumaş gibi bir dokuma ayrıcalığı sunmaktadır. Genelde dış giyim için tercih edilen özel bir kumaş, değişik isimler üzerinden de anılmaktadır.



Mira Kumaş Nedir?



0 polyester iplik üzerinden üretimi gerçekleştirilen, genelde tesettür modası için kullanılan ve esnek bir yapıya sahip olan kumaşa mira kumaş denmektedir. Aynı zamanda duble veya krep kumaş olarak da bu isim üzerinden anılıyor. Kumaş ipliği ayrıca değişik özellikleri ve kalınlığa sahip olabilmektedir. Genel olarak Tekstil sektörü için önemli bir kumaş türü olduğunu söylemek mümkün.



Mira Kumaş Özellikleri Nelerdir?



Mira kumaş özellikleri ve ayrıcalıklarıyla bir adım öne çıkıyor.



- 0 polyester üretimidir.

- Esnek bir yapıya sahiptir.

- Yaz ve kış her mevsim kullanılabilir.

- Tesettür modası için sıkça değerlendirilir.

- İç bölümü göstermez.

- Örgü dokuma grubunda yer alır.



Özellikle naylon iplik diğer bir ismi ile polyester üretimi ile beraber mira kumaş öne çıkmaktadır.