Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKadın Sağlığı Haberleri Miyom tedavisinde rahmi korumak için en etkin yöntem hangisi?
17.08.2020 - 00:39 |

Miyom tedavisinde rahmi korumak için en etkin yöntem hangisi?

Miyom, kadınlarda sık rastlanan iyi huylu bir tümördür. Peki, bu tümörler rahimden alınmalı mı? Miyom tedavisinde rahmi korumak için en etkin yöntem hangisi? Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç.Dr. İlker Kahramanoğlu konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Miyom tedavisinde rahmi korumak için en etkin yöntem hangisi?
ABONE OL

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç.Dr. İlker Kahramanoğlu, "Miyom, rahim düz kas dokusundan köken alan iyi huylu bir tümördür. Kişilerde çok sık görülmekle birlikte, özellikle üreme çağındaki kadınların neredeyse yüzde 50’sinde izlenmektedir. 

Miyomlar çoğunlukla zararsız olup tedavi gerektirmeyebilirler. Bununla beraber, boyut ve yerleşim yerlerine göre bazı kadınlarda adet düzensizliği, aşırı adet kanaması, tekrar eden alt karın ağrılarına yol açabilir. Daha nadiren hamilelik planlayan kadınlarda, tekrarlayan düşük veya erken doğumla da ilişkili olabilir" dedi. 

Rahim alma ameliyatlarının başlıca sebebi miyomlar!  

Kahramanoğlu, "Tüm dünya genelinde ve ülkemizde de rahim alınması (histerektomi) ameliyatlarının en sık sebebi, miyomlardır. Bununla beraber özellikle ileride gebe kalmayı planlayan veya herhangi bir sebeple rahmini aldırmak istemeyen kadınlarda, rahim korunarak miyomlar tedavi edilebilir" yorumunda bulundu. 

Miyom tedavisinde rahmi korumak için en etkin yöntem hangisi

Miyom tedavisi nasıl yapılır? 

İlaçlı tedavi

İlker Kahramanoğlu, “İlk olarak medikal yani ilaçla tedavi seçeneklerine bakalım. Burada 2 amaç vardır: İlki sadece semptomları azaltmak yani hastanın kanama, ağrı gibi şikayetlerini geriletmek. Diğeri ise semptomları azaltırken aynı zamanda miyomların boyutunun küçülmesini sağlamak. Anti-inflamatuar ilaçlar, hormon içeren doğum kontrol yöntemleri (doğum kontrol hapı, yama, implant, hormonlu spiral) ve geçici menopoz sağlayan GnRH analogları bazı seçeneklerdendir. Daha önce yaptığımız bir klinik çalışmada, hormonlu rahim içi aracın (spiral) miyomlara ait semptomları gerilettiğini gözlemledik" diye konuştu. 

Ameliyat

Doç.Dr. İlker Kahramanoğlu, "Miyoma ait tedavi gereken hastalarda ilaçlar dışında aslında daha çok önerilen tedavi seçeneği ise ameliyattır. Myomektomi olarak isimlendirilen bu ameliyatla, açık veya laparoskopik yani kapalı yöntem ile hastanın rahmi korunarak miyomlar çıkarılmaktadır. İlaçlara kıyasla miyomların tamamen kaybolması nedeniyle daha etkin bir yöntemdir diyebiliriz" açıklamasında bulundu. 

Rahim damarı embolizasyonu 

Kahramanoğlu, "Girişimsel diğer bir seçenek olan uterin arter (rahim damarı) embolizasyonunda, miyomları besleyen damarların tıkanması, böylece miyoma giden kan desteğinin blokaja uğraması ve haftalar içerisinde miyom boyutlarının küçülmesi hedeflenir. Tıp alanında önde gelen yayınlardan The New England Journal of Medicine’da 30 Temmuz’da yayınlanan ve bu konuda 1. derece kanıt sunan çalışmada, hastaların yarısında myomektomi, diğer yarısında ise uterin arter embolizasyonu uygulanmıştır. Takip sürecinde her 2 grupta da hayat kalitesi artmış olsa da myomektomi ameliyatı olan hastalarda 2 yıl sonunda daha iyi sonuçlar elde edildiği gözlemlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Ameliyat diğer yöntemlere göre daha mı etkili?

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç.Dr. İlker Kahramanoğlu, "Kendi klinik gözlemlerimize ve klinik çalışmalara göre şunu söyleyebiliriz ki miyomları olup rahmini korumak isteyen kadınlarda, myomektomi ameliyatı, diğer yöntemlere göre daha yüksek bir hayat kalitesi sağlıyor. Uygun hastalarda ön planda laparoskopik myomektomi ile aynı gün taburculuk sağlanırken daha çabuk iyileşme, minimum yara izi ve daha iyi estetik sonuca ulaşılabiliyor" dedi.

 

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün keyif aldığınız işlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yaratıcılığınızı kullanmak özgüveninizi tazeleyecektir. Başarmak için en iyisini yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Gelecek yönünde bir takım adımlar atmak size iyi gelecektir. Kendi iç dengenizi koruyabileceksiniz. Hobileriniz için harcamalar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailevi konularla ilgilenebilirsiniz. Ev hayatınızdaki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz işlerinizde hırslı davranabilirsiniz. Kendi iç sesinizi dinlemek için zaman zaman yalnız kalmak size iyi gelecektir. Kendi dengenizi bulmanız sizi rahatlatacaktır.  Bazı konularda plan yapmanız gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminiz hareketli olabilir. Yazışma ve konuşmaların yoğunluğu altında kendinize zaman ayırmakta zorlanabilirsiniz. Gün içinde denge ve uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Yakın çevrenizin yaşadığı olaylardan etkilenebilirsiniz. Kendi odak noktanızda kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün maddi kaynaklarınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi kullanarak işlerinizi sonuçlandırmak isteyebilirsiniz. Başarılı olmak için daha fazla çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Duygularınızı işlerinize karıştırmazsanız daha rahat bir gün geçirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminizde duygusal konular ön planda olabilir. İlişkinizle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konuları karşınızdakine benimsetmek isteyebilirsiniz. Bazı konularda uyum içinde olmak sizin için daha iyi olabilir. İmaj değişikliği için uygun zamanlar var. Beslenmenize ve bedeninize dikkat edin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün duygusal olarak sizi hapseden konuları daha fazla hissedebilirsiniz. Gizli kalan konulardan dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Gün içinde kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın. Öğlen saatlerinde odağınızı değiştirseniz iç uyumunuzu yakalayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlere yönelmeniz sizi rahatlatabilir. Yeni kararlar alabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde gelecek planlarınızla ilgili yeni fikirler ortaya koyabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde üstlerinizle birlikte çalışmanız gereken durumlar oluşabilir. İlişkide olduğunuz kişiler ön planda olacaktır. Başkalarından alacağınız destekler işlerinizi toparlamanıza yardımcı olacaktır. Arkadaşlarınızla plan yapmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızda değişimler olabilir. Hedeflerinize ulaşmak için mücadele verebilirsiniz. Hırs yaptığınız konuları daha fazla gündeme getirme eğiliminde olacaksınız. Üstlerinizle birlikte yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Toplum önünde olmak isteyebilirsiniz. Gün içinde annenizle ilgili konuları göz ardı etmemenizde fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde yeni konulara ilgi duyabilirsiniz. Bazı konuları keşfetmek için adımlar atabilirsiniz. Uluslararası konular gündeminizi meşgul edebilir. Kendi düşüncelerinizi başkalarına ifade etmek için istek içinde olabilirsiniz. Zirvede kalmak için yeni planlar yapmanız gerekebilir. Sorumlu olduğunuz konular dikkat çekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün endişe duyduğunuz konularla daha fazla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ortaklı konularda çözüme ulaştırmanız gereken olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kendinizi çok yıpratmamaya çalışın. Doğru kararlar almak için uygun zamanlar var. Gün içinde banka işlerinizi halletmeniz gerekebilir. Yatırımlarınızla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Karşınızdaki kişiye daha fazla özen göstermeniz gereken zamanlar olabilir. Gizli kalan konulara dikkatinizi verebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde uyum içinde olmak sizin için önemli olabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde sizi uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz işler bugün gündeminizi meşgul edebilir. Çalışma arkadaşlarınızla organize olmak sizi rahatlatacaktır. Hizmet aldığınız kişilerle ilişkilerinize dikkat etmeniz gerekebilir. Ev hayvanlarınızla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sizi yıpratan konulara karşı tepkilerinizi kontrol etmeniz gereken zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Nur Demir
Nur DemirAslan Yeniayı
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzNişan Sonrası Manevi Tazminat
Özge Yeşilören
Özge Yeşilören İlk peynir: Bebek loru, labnesi ve peynir altı suyu / 7.ay
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluDoğum günümüzdeki yıldızlar
Veteriner Hekim Hande Mutlu
Veteriner Hekim Hande MutluKöpeğiniz sürekli kaşınıyor mu?
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluZamanı yüzünüzde dondurun
Aslıhan Değerli Aytoğan
Aslıhan Değerli AytoğanTelevizyonun insan psikolojisine etkisi
Aylin Çetinkaya
Aylin ÇetinkayaYazın cilt bakımına dikkat
Op Dr Caner Kaçmaz
Op Dr Caner KaçmazCerrahisiz gençleşme
Uzman Fizyoterapist Mehmet Ünal
Uzman Fizyoterapist Mehmet ÜnalKabızlık ve bütüncül yaklaşım
En Çok İzlenen Videolar
Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?
Kemoterapi veya ışın tedavisi sperm sağlığını nasıl etkiler, tedavisi nasıl olur?Kemoterapi veya ışın tedavisi sperm sağlığını nasıl etkiler, tedavisi nasıl olur?
Kalp ritim bozukluğu nasıl tedavi edilir?Kalp ritim bozukluğu nasıl tedavi edilir?
Kalp ritim bozukluğunun nedenleri nelerdir?Kalp ritim bozukluğunun nedenleri nelerdir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Miyom tedavisinde rahmi korumak için en etkin yöntem hangisi?

Miyom tedavisinde rahmi korumak için en etkin yöntem hangisi?

Hızlı gelişmeler

Hızlı gelişmeler

Mutancana nasıl yapılır? MasterChef Mutancana tarifi ve malzemeleri...

Mutancana nasıl yapılır? MasterChef Mutancana tarifi ve malzemeleri...

Yeniaya kadar sabır

Yeniaya kadar sabır

Sıradaki Haber