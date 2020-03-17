Modanın en büyük gecesi coronavirus nedeniyle süresiz olarak ertelendi

Metropolitan Sanat Müzesi'nde gerçekleşecek olan MET Gala ertelendi.

Vogue'un genel yayın yönetmeni Anna Wintour'un ev sahipliğinde genellikle modanın en büyük gecesi olarak adlandırılan ve her Mayıs ayının ilk Pazartesi günü gerçekleşen moda gecesinin bu sene 4 Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanmıştı. 'Moda ve zaman' temalı bu yılki gecenin sponsoru Louis Vuitton olmuştu.

Geçtiğimiz Perşembe günü MET, iki çalışanın coronavirüs belirtileri göstermesinin ardından “bir sonraki duyuruya kadar” kapanacağını duyurdu.

Duyurunun ardından Wintour "Metropolitan Müzesi'nin kapılarını kapatma konusundaki kaçınılmaz ve sorumlu kararı nedeniyle 'About Time' temalı gala daha sonraki bir tarihe ertelenecek." açıklamasında bulundu.