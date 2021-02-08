Modifikasyon Nedir, Özellikleri Nelerdir? Modifikasyon Örnekleri Ve Özellikleri

Canlının eski haline dönmesi ile birlikte değişimin herhangi bir şekilde bir sonraki nesle aktarımı olmaz.

Modifikasyon Nedir?

Modifikasyon bazı çevresel değişimler nedeni ile gen yapısının değişmesi olayıdır. Çevredeki koşullar eski haline döndüğü zaman ise genetik yapıda eski haline döner. Genetik yapının değişimi kalıcı olmayabilir. Ayrıca genetik yapıda oluşan bu değişim kişinin bir sonraki nesline de aktarılmaz. Araştırmalar modifikasyon olayının kalıtsal bir durum olmadığını ortaya koymaktadır.

Modifikasyon çevrede yaşanan değişimlerle doğru orantılı olarak herhangi bir türün üzerinde meydana gelen değişimlerdir. Bu değişimler şartların devam etmesi durumunda kalıcı hale de gelebilmektedir. Âmâ bu değişimler genel itibari ile fiziksel olurlar. Genlerde bir değişim olursa buna mutasyon denir.

Modifikasyon Özellikleri Nelerdir?

Modifikasyon nedir dendiğinde ise modifikasyon mutasyondan farklı olarak geçici olarak yaşanan bir durumdur. Çevrenin değişimi ile doğru orantılıdır. Çevre eski yapısına döndüğünde fiziksel değişiminde eski halinde dönecektir. Modifikasyonun nasıl işlediğin, inceleyen en önemli kişi ise Lamarck isimli kişidir. Lamarck’ın o dönemde elindeki imkânların kısıtlı olması nedeniyle bazı yanlış verileri olmuştur. Zorlanan bazı organların değiştiğini ve bu değişimin yavrulara aktarıldığını öne sürmüştür.

Ama bu çalışmanın doğru olmadığının ve genetik yapının değişmesini sağlayan şeyin mutasyon olduğunu biliyoruz. Mutasyon dokularda meydana gelebilir. Modifikasyon ise genetik yapıyı bozmaz. Sadece bazı fiziksel değişimler meydana getirebilir

Modifikasyon Örnekleri

Modifikasyon konusunu daha fazla netleştirmek için verilebilecek birkaç örnek vardır. Bunlardan bir tanesi de güneşlenmek ile ilgilidir. Güneşlenen kişilerin ciltleri bronzlaşır ama bu bronz cilt kişinin çocuklarına geçmez. Ya da kişi kumral olan sağ rengini sarıya boyatır. Fakat doğan çocuklarının saç rengi ailede sarışın birey yoksa sarı olmaz.

Modifikasyon Özellikleri

Örnekler ve yapılan deneylerde göstermektedir ki fiziksel olarak yapılan müdahale içyapıyı etkilemez. Başka bir örnekte çiçekler ile ilgili olabilmektedir. Çuha çiçeği eğer 20 derecede yetiştirilirse rengi kırmızı olur ama 30 derecede yetiştirilirse rengi beyaz olur.