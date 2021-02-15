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15.02.2021 - 17:58 |

MomTalks 4 yaşında: Annelere romantizm yetmez güçlendirmek gerekir

Bu yıl MomTalks’un konuşmacıları arasında Nöropsikoloji ve meditasyon konularında dünyaca ünlü klinik psikolog ve New York Times Bestseller yazarı Dr. Rick Hanson da yer alıyor. Pandemi koşullarından dolayı 20 Mart Cumartesi günü Zoom üzerinden gerçekleştirilecek etkinliğin ana teması ‘zorluklara rağmen yola devam edebilmek’ olacak.

MomTalks 4 yaşında: Annelere romantizm yetmez güçlendirmek gerekir
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“Gelecek anneden başlar” mottosuyla yola çıkan Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı ebeveyn-uzman buluşma platformu “MomTalks” bu yıl dördüncü kez düzenleniyor. Pandemi sürecinde en çok zorlanan kesimlerden olan ebeveynler ve eğitimciler için yararlı içeriklerin yer aldığı MomTalks 2021’in ana teması “zorluklara rağmen yola devam edebilmek.” İlk kez online olarak gerçekleştirilecek etkinlikte bu yıl “İlham Verenler”, “Zor Zamanlardan Güçlü Çıkabilmek”, “Farkındalıkla Ebeveynlik”, “Esnek ve Sağlıklı Yaşam için Beyninizi Değiştirmek” başlıklı dört farklı oturum yer alıyor.

Dünyaca ünlü yazar Rick Hanson MomTalks’ta

Nöropsikoloji ve meditasyon konularında dünyaca ünlü klinik psikolog ve New York Times Bestseller yazarı Dr. Rick Hanson da bu yıl MomTalks’un konuşmacılarından. “Esnek ve sağlıklı bir yaşam için beyninizi değiştirmek” başlıklı konuşmasında Hanson, zihni zorlukları aşacak biçimde eğitmenin şifrelerinden söz edecek.

Nefes egzersizi ile başlayacak ve gün boyu devam edecek etkinlikte Azra Kohen, başarı uzmanı Mümin Sekman, sinirbilim uzmanı Prof.Dr. Sinan Canan, psikolojik danışman Prof. Dr. Bilge Uzun gibi birbirinden değerli isimler konuşacak. Kahkaha yogası ile son bulacak etkinliğe katılan tüm izleyicilere “Katılım Belgesi” verilecek.

“Anneler için kullandığımız söylemleri değiştirmeliyiz”

MomTalks’un fikir annesi Dr. Bahar Eriş, ebeveyn eğitiminin önemine dikkat çekerek, “Annelerin fedakar ve cefakar olduğuna dair romantik söylemler, karşılaştıkları zorlukları anlatmaya ya da aşmaya yetmiyor. Onları güçlendirmek, bilinçlendirmek ve desteklemek gerekiyor. MomTalks başından beri anne baba eğitiminin bir memleket meselesi olduğunu vurgulayan bir etkinlik. Bu yıl pandemi koşulları nedeniyle katılımcılarımızla online ortamda bir araya geleceğiz. Bu şekilde İstanbul sınırlarını aşarak Türkiye’nin ve dünyanın farklı yerlerine ulaşma şansımız doğdu. Ülkenin her yerinden ebeveynleri ve eğitimcileri kaliteli ve dolu bir programla buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

 

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