Ms (Emes) Hastalığı Nedir? Ms (Multiple Skleroz) Belirtileri Nelerdir? Ms Atağı Nasıl Anlaşılır?

Multipl Skleroz, emes hastalığı genellikle 20 ila 40 yaş arasındaki kadınlarda görülen bir sinir hastalığı olarak nitelendirilir.



Emes, Multiple Skleroz (MS) Haslığının Nedenleri Nelerdir?



Hastalığın nedenleri hakkında pek çok farklı teoriler ortaya atılmasına rağmen, emes hastalığının nedeni henüz kesin olarak bilinmemektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda hastalığa sebebiyet verecek çok çeşitli nedenler sorgulanmıştır. Bu nedenler çevreden kaynaklı bazı zehirli maddeler, beslenme alışkanlıkları, virütik enfeksiyonlar, coğrafi etmenler ve savunma sistemindeki bozukluklar olarak tahmin edilmektedir.



Araştırmacıların bazıları MS'nin henüz belirlenmemiş ve tanısı konmamış bir virüsten kaynaklı olduğunu dile getirmektedir. Bu teoriye göre henüz küçük yaşlarda vücuda giren ve uzun yıllar boyunca hiçbir belirti göstermeden vücutta kalmaya devam eden bir virüs olduğu betimlenir. Daha sonra herhangi bir nedenle ortaya çıkar.



Bir grup bilim adamı ise vücudun kendi bağışıklık sisteminin neden olduğu bir hastalık niteliğinde değerlendirmektedir. Ortaya atılan bu teoriye göre bağışıklık sistemi normal olarak vücuda giren yapancı maddeleri atmak ve vücudu onlardan korumak adına mücadele vereceği yerde onları tahrip etmektedir. Bu iki fikir sadece teorilerden ibarettir.



Emes, Multiple Skleroz (MS) Haslığının Belirtileri Nelerdir?



Emes hastalığının belirtileri genel olarak birkaç gün içerisinde kendini göstermeye başlar. Alevlenmeler ve düzelmelerle devam eder. Hastalık başlarda tam bir düzelme gösterirken, kimi hastalarda ise daha en başından itibaren düzelmeler olmaksızın kötüleşme söz konusudur.



Hastalığın belirtileri kişiden kişiye değişmektedir. Kimi hastalarda belirtiler bir anda ortaya çıkıp kötüye gidiyor gibi görünürken iyileşme, iyi görünen hastalarda ise ani kötüleşme durumuyla karşı karşıya kalınabilir. Belirtilerin tamamı sinir sisteminin etkilendiği bölgeye göre değişir. Sık görülen belirtiler ise;

Halsizlik ve yorgunluk,

Karıncalanma ve uyuşma,

Kollarda ve bacaklarda rastlanan sertleşme,

Denge kaybı,

Kendini güçsüz hissetme,

İdrar kaçırma ya da idrarı yapamama,

Erkeklerde görülen cinsel güçsüzlük ya da iktidarsızlık olarak tanımlanır.



Emes, Multiple Skleroz (MS) Haslığı Kimlerde Görünür?



Emes hastalığı ölümcül bir hastalık olarak nitelendirilmemektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar bizlere ortalama yaşam süresi açısından emes hastaları ile sağlıklı bireyler arasında fark görülmemektedir. Ayrıca bu hastalık bulaşıcı değildir.



Emes, genç yaşlarda özellikle ergenlik dönemlerinde ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan erkeklere nazaran daha çok kadınlarda görülür. Sebebi bilinmeksizin sosyo-ekonomik düzeyi yüksek ülkelerde ve şehir yaşamında eğitim düzeyi yüksek insanlarda daha sık görülmektedir.



Hastaların kullanmak zorunda olduğu ilaçlar nedeniyle enfeksiyonlara karşı daha dirençsiz olduğu görülmektedir. Bu yüzden solunum ve idrar yolu enfeksiyonlarına daha çabuk yakalanırlar. Emes bir ruh hastalığı ya da akıl hastalığı değildir. Tamamen sinir sistemi hastalığıdır. Diğer yandan kalıtım yoluyla aileden çocuğa geçmez. Fakat ailesinde emes hastalığı olan kişilerin bu hastalığa yakalanma riski daha yüksektir.



Emes, Multiple Skleroz (MS) Haslığının Tedavisi Nasıldır?



Emes hastalığının sebepleri bilinmediğinden dolayı herhangi bir tedavi yöntemi de bulunmamaktadır. Diğer yandan,

Ortaya çıkan nörolojik bulguların düzeltilmesi,

Atakların önlenmesi,

Özürlülüklerin giderilmesi,

Hastaya özgü egzersizler,

Fizyoterapi,

İyileştirme ve destekleyici tedaviler,

Atak döneminde yüksek doz kortizon tedavisi uygulanmaktadır.

Atakların sıklığına ve şiddet seviyesine göre tedavinin yöntemleri de değişir. Belirtiler ortaya çıktığında nöropatik ağrı kesiciler kullanılır. Ayrıca mesane problemleri için tedavi, kas gevşeticiler ve antidepresanlar da doktor tarafından verilebilir. Kaslarda aşırı kasılmalar ve kimi zaman mesane problemleri gibi durumlarda, emes tedavisinde botulinum toksini yani bilinen adıyla botoks kullanılabilmektedir.