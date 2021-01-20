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20.01.2021 - 02:44 |

Muhabbet Kuşu Bakımı Nasıl Yapılır? Muhabbet Kuşu Eğitimi Hakkında Bilgiler

Muhabbet kuşları, evlerde en çok bakılan evcil hayvanlar olma özelliğini taşımaktadır. Muhabbet kuşları sevimli, ötüşleri ile huzur veren ve zaman içinde kişinin en iyi arkadaşı olabilecek kadar sadık hayvanlardır. Ancak, bu sevimli dostların bakımı da oldukça büyük önem taşımaktadır. Muhabbet kuşu bakımı nasıl yapılır? Muhabbet kuşu eğitimi hakkında bilgileri derledik.

Muhabbet Kuşu Bakımı Nasıl Yapılır? Muhabbet Kuşu Eğitimi Hakkında Bilgiler
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Muhabbet kuşları adından da anlaşılacağı gibi çift yaşaması uygun olan canlılardır. Ancak tek bir kuş olarak da bakılabilir. Muhabbet kuşlarının bakımları oldukça kolaydır. Küçük bir kafesin içinde ve gün içerisinde salınması ile küçük alanlarda yaşamlarını sürdüren muhabbet kuşlarının bakımında temel pek çok nokta bulunmaktadır.

Muhabbet Kuşu Bakımı Nasıl Yapılır?

Muhabbet kuşu bakımı ile eğitim aslında birbirlerine uzak olmayan paralel konulardır. Bu nedenle de bakımının eğitimi içinde çok dikkat edilmesi gereken noktaları bulunmaktadır. Muhabbet kuşları, doğal yaşamlarında oldukça geniş alanlarda yaşarlar. Ancak bu narin hayvanların yemek bulma ve yaşam mücadelesini sürdüremeyeceği doğa yerine evlerde uzun bir yaşam sürmesi daha çok tercih edilen bir durumdur.

Muhabbet kuşlarının kafesleri küçük olmalıdır. Kendilerini özgür hissedecekleri kafesler tercih edilmelidir. Kafesin içine konacak olan tünekler hem kuşun rahat olmasını hem de tuvalet eğitimlerini kolayca almalarını sağlar. Muhabbet kuşları soğuğa karşı hassastırlar. Bu nedenle de kafeslerinin olduğu yer ne fazla sıcak ne de fazla soğuk, ılık belirli bir derecenin ortalamasında olması gerekir. Yem konusunda kuşunuzun yediği yemlerin takibini yaparak sevdiği türleri vermeniz gelişimi açısından da oldukça önemlidir.

Muhabbet kuşları gaga bakımlarını da kendileri yaparlar bu nedenle de mutlaka kafesin içinde gaga taşı bulunmalıdır. Her gün suyunun ve gazete kağıdının (ya da kafese serilen peçetelerin) değiştirilmesi gerekmektedir. Muhabbet kuşlarını direk yıkamak kendisine zarar verebilir bu nedenle de küçük bir kabın içine su koyarak kendi kendine yıkanmasını sağlamak gerekir.

Vitamin verilmesi mutlaka belirli dozlarda veterinere danışarak yapılmalıdır. Bunun yanı sıra sebze ve meyvelerin verilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Muhabbet kuşlarının ev içinde salınmasının bir sakıncası bulunmamaktadır. Ancak mutlaka pencerelerin kapalı olması gerekmektedir. Belirli bir zaman sonra kendisi kafesine alışarak geri dönecektir.

Muhabbet Kuşu Eğitimi Hakkında Bilgiler

Öncelikle muhabbet kuşu bakımı için bilinmesi gereken en temel bilgi ilgiyi çok sevdikleridir. Bu prensip eğitimlerinde de çok önemlidir. Yeterli ilgiyi görmedikleri zaman hırçınlaşırlar ve kendilerini eğitime de kapatırlar. Muhabbet kuşunun eğitimi için en önemli etken evine alışmasıdır. Bu nedenle de yeni geldiği mekanlarda 1 - 2 hafta yerine alışması gerekmektedir. Kuşun yerine ve ailesine alışması gerekmektedir.

Eğitime başlanmadan önce mutlaka ödül mamaları ile tanıştırılması gerekmektedir. Muhabbet kuşunun sahibini tanıması çok önemlidir. Muhabbet kuşlarında ele alıştırma eğitimi yavaş yavaş yapılmalıdır. Öncelikle huzursuz etmeyecek hareketlerle ellerin yavaşça kafesin içine konularak kendisinin alışması sağlanmalıdır.

Eğer bu durum sağlanamazsa kuş huzursuz olur ve yabancılık çeker. Aynı zamanda kesinlikle muhabbet kuşu zorla ele alınmamalıdır. Bunun yanı sıra ilk denemelerde ele gelmeyebilir ancak birkaç denemenin ardından kişinin kokusuna alışarak rahatlıkla parmakların üstüne çıkacak konuma gelir. Bunun yanı sıra omuza gelmesi için ise kuş ile çok yakın ilgilenmeli, aktiviteler kuşun yanında gerçekleşmesi gerekir. Hatta ara sıra kuş le konuşulmalı ve uzun uzun sesli bir şekilde ona kitap dahi okunabilir.

Bu durum sahibine alışmasında oldukça önemli bir etkendir. Parmaklara alışmasının ardından yavaşça omuza konarak alıştırma yapılabilir. Konuşmasında da bu durum oldukça etkilidir. Kuşların konuşmasında ilk önce adının iyi öğretilmesi gerekir. Bunun dışında hafif kelimeler vurgulu ve sessiz bir tonda sürekli olarak tekrarlanarak kuşa söylenmelidir.

İlk etapta anlamsız sesler çıkarsa da bu durum onun kelimelere alıştığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Erkek muhabbet kuşları bu yöntem ile yaklaşık 100 kelimeye kadar öğrenebilir.

 

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