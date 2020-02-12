Mükemmel Sevgililer Günü görünümü için 4 güzellik ipucu

1. Kusursuz cilt

Kusursuz bir cilt görüntünüzün en önemli noktası. Nem parlayan ve sağlıklı bir cildin anahtarıdır. Ancak nemlendiricileri makyaj yapmaya başlamadan hemen önce değil, günlük cilt bakım rutininizin bir parçası olarak cildinize uygulayın. Cilt tipiniz için özel olarak formüle edilmiş ürünleri kullanmaya özen gösterin.

2. Kırmızı ruj

Kırmızı sevginin rengidir. Yılın en romantik ve en sevgi dolu gününde ise kırmızı ruj kullanmamak büyük bir yanlış olur. Ancak burada dikkat etmeniz gereken nokta sevdiğiniz kişiyi öpücüklere boğarken rujunuzun formunu koruması gerektiğidir. Bu neden ile likit formda, yüksek pigmentasyonlu ve suya dayanıklı rujlardan birini tercih etmelisiniz.

Ruj uygulamadan önce, ölü cilt hücrelerini yok etmek için dudaklarınıza peeling uygulayın. Daha sonra dudaklarınızı nemlendirmek ve ruj uygulamasına hazırlamak için dudak balsamlarından yararlanın.

3. Derin bakışlar

Romantik her anın aslında en önemli faktörü derin bakışlardır. İstediğiniz görüntüyü yakalamak için hacim veren ve kirpiklerinizi uzatacak bir maskaradan yararlanın. Siyah göz farından yararlanarak kirpik diplerinizde buğulu bir görüntü yakalayın. Bunun için farı, kirpik dibinize uyguladıktan sonra hafifçe yayın.

4. Romantik saçlar

En romantik saç stillerinden biri bukleli ve hacimli saçlar... Hacimli bukleler elde etmek için kalın saç maşalarından yararlanabilirsiniz. Kış sezonunun olumsuz şartlarından saçlarınızın etkilenmesini önlemek ve 'donmuş saç' görüntüsünden uzak kalması için saç serumlarından yararlanabilirsiniz.