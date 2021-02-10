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10.02.2021 - 18:57 |

Mutlu Annelerin Ortak Özellikleri Nelerdir? Nasıl Mutlu Anne Olunur?

Mutlu anne, her zaman çocuklarının her istediğini yapan ve onları mutlu eden kişi demek değildir. Mutlu ol bir annenin ilk sahip olması gereken özellik, isteyerek çocuk dünyaya getirmiş olmasıdır. Ailenizin ve çocuklarınızın da mutlu olabilmesi için öncelikle annenin mutlu olması gerekir. Mutlu anneler nedir?, Mutlu annelerin ortak özellikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar.

Mutlu Annelerin Ortak Özellikleri Nelerdir? Nasıl Mutlu Anne Olunur?
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Mutlu anne, severek ve isteyerek anne olmuş sorumluluklarının bilincinde olmasının yanı sıra kendi özgürlüğünden ve kendine zaman ayırmaktan da vazgeçmeyen anne demektir. Annelerin mutlu olması demek mutlu çocuklar ve mutlu bir aile demektir.

Mutlu Annelerin Ortak Özellikleri Nelerdir?

Her kadın biyolojik kodlanma nedeni ile belirli bir yaşa ve statüye ulaştığında içgüdüsel olarak anne olmak ister. Ama bazı kadınlar çocuğun sosyal halatını, iş hayatını, özgürlüklerini ve aile hayatını etkileyecek olduğunu düşünerek bu fikre karşı mesafeli davranır.

Geçmişe göre daha çok iş ve sosyal hayatın içinde yer alan kadınların mutlu anne olmaları için öncelikle kendilerine her anlamda yardımcı olacak doğru bir eş seçmeleri gerekir. Aynı zamanda kadının anne olmayı gerçekten istemesi ve bunun için kendini hazır hissetmesi de oldukça önemlidir. Gerçekten sevdiği kişiden biyolojik, sosyal ve maddi anlamda hazır hissederek çocuk yapan kadın her zaman diğerlerine göre daha mutludur.

Nasıl Mutlu Anne Olunur?

İş hayatında aktif olarak rol alan kadınların işi ve kariyeri ile ilgili sorun yaşamayacak şekilde hamilelik planı yapabilir. Bu durum hem bebeğin sağlıklı gelişimi, büyümesi, psikolojik ve sosyal açıda hem kadının hem de bebeğin ruhsal sağlığı için de önemlidir.

Fiziksel ve ruhsal açıdan rahat ve mutlu olan kadınların mutlu bebekleri olur. Mutlu bir anne olmak demek çocuğunuzun her dediğini yapmak demek değildir. Çocuğunuza doğrunun yanlışın ne olduğunu net bir dille aşılamanız oldukça önemlidir. Ama bunu yaparken kendiniz ile çelişkiye düşmemeniz de oldukça önemlidir.

Mutlu Anne Olmak için Kendinizi Özgür Bırakın

Mutlu anne olmanın en önemli formüllerinden birisi de annenin sosyal hayatına ve kendine zaman zaman vakit ayırmasıdır. Arada eşiniz ile baş başa yemeğe çıkmak, çocuğunuza babası bakarken arkadaşlarınız ile vakit geçirmek, seyahat etmek gibi küçük sosyal faaliyetler annelerin daha mutlu bireyler olmasına büyük katkı sağlar.

Mutsuz Annenin Çocuğuna Verdiği Zarar

Mutsuz ailede mutsuz bir anne ile büyüyen çocuklar da hayata mutsuz ve bir adım geride başlar. Anne hem çocuğuna hem de eşine mutluluk veren kişidir. Bu nedenle annenin mutsuz olması tüm aileyi doğrudan etkiler. Mutsuz bir anne ile büyüyen çocukların daha çok şiddet eğilimi olduğu gözlemleniyor. Aynı zamanda mutsuz bir anne ile büyüyen çocuklar daha karamsar, depresif, öfkeli olur. Annenin hareketlerini ve ruh halini paylaşan çocuk da anne gibi mutsuz bir birey haline gelir.

 

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