Müzik Aleti Yapımı: Evdeki Malzemeler İle Nasıl Müzik Aleti Yapılır?

Müzik aletleri vurmalı üflemeli ve titremeli olarak üç ayrı kategori de incelenmektedir. Bunlar arasında en kolay yapımı gerçekleşen vurmalı çalığılardır.



Müzik Aleti Yapımı Malzemeleri



Son zamanlarda özellikle bir müzik aleti yapak kendilerine hobi edinene pek çok insan olmaktadır. Fakat müzik aleti yapımı gerçekleşmeden yapılması gereken bu alet için gerekli olan aletlerin bulunmasıdır. İlk olarak müzik aleti yapımı için malzemelerin belirlenmesi gerekmektedir. Özellikle vurmalı çalgılar için gerekli olarak müzik aleti yapımı için gerekli olan malzemeler şunlardır.

● İlk olarak gerekli malzeme vurmalı çalgı için ses çıkaracak bir deri parçasıdır.

● İkinci olarak en çok lazım olan malzeme ise bir koni şeklinde daire olmaktadır

● Üçüncü ve son malzeme ise bir adet ses çıkaracak tokmak olmalıdır. Müzik Aleti Yapımı Nasıl Yapılır?



Son yıllarda pek çok kişi tarafında müzik aleti yapımı öğrenilmek istenmektedir. Özellikle bu aletlerin başında ise bir tür vurmalı çalığı olan davul yapımı şeklinde gerçekleşmektedir. Dul yapımı için gerekli olan bütün asamalar aşağıda verilmiştir. Dikkatlice bu aşamaları okumanızda ve gerçekleştirmenizde fayda vardır.

● Birinci aşama bir deri parçasını yuvarlak bir şekil verilerek kenarlarına tam olarak 24 adet küçük delik açılmalıdır.

● İkinci aşamada bir boru benzeri koninin etrafına bu deri parçasını iyice gerdirmek gerekir.

● Üçüncü aşamada ise bir deri parçasından bir adet daha diğer borunun tarafına da gerdirilmesi gerekir.

● Dördüncü ve son aşama ise bir ip yardımı ile o deliklerden ısı yardımı ile deri parçalarını olabildiğince gerdirmek olmalıdır.

● Beşinci ve son aşama ise uygun bir çubuğun etrafına bir miktar bez sararak davul için gerekli olan tokmak görevini üstlenmek olmalıdır.