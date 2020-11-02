“N Kolay İstanbul Maratonu” 8 Kasım Pazar günü koşulacak

Dünyanın en önemli maratonlarından biri olan, altın kategoride koşulan “N Kolay İstanbul Maratonu”na sayılı günler kaldı. adidas Türkiye’nin ana sponsor olduğu maraton, bu yıl Yenikapı’dan start alacak ve tarihinde ilk kez Avrupa’dan Asya’ya koşulacak. 42. kez gerçekleşecek maratonda bu yıl pandemi önlemleri dolayısıyla Türkiye’nin en kapsamlı sanal koşusu da adidas Türkiye sponsorluğunda Sweaters uygulaması aracılığıyla gerçekleşecek. Herkesin dilediği yerden katılabileceği Türkiye’nin en kapsamlı sanal koşusu 7-8 Kasım tarihlerinde ‘Tek başına bizimle koş!’ sloganıyla 5K, 10K ve 15K kategorilerinde düzenlenecek.

10 bin kişinin kayıt yaptırdığı Sanal Maraton ilk olma özelliğiyle büyük ilgi topladı. Koşu severler 7-8 Kasım tarihlerinde diledikleri zaman, diledikleri yerden koşuya başlayabilecek. Koşular GPS ile ölçümlendiği için koşucuların fiziki olarak kendi seçtikleri bir rotada koşması gerekiyor.

SWEATers App ile maratona dilediğin yerden katıl

Katılımcılar bu dijital yarışta yer almak için, Spor İstanbul sayfasından üye olup hangi koşu kategorisine kayıt olmak isterlerse (5K, 10K, 15K) o kategoriyi işaretliyor ve ücret ödeme bölümünü de tamamlayarak kayıt oluşturuyorlar. Kaydını tamamladıktan sonra her katılımcıya özel koşu kodu veriliyor. Kaydını yaptıranlar sadece koşu günü kullanabilecekleri koşu kodu ile SWEATers uygulamasına giriş yapıp koşuya başlayabilecek.

Koşuyu tamamlamalarının ardından sonuçları otomatik olarak uygulama üzerinden Spor İstanbul ile paylaşılıyor ve lider tablosuna ekleniyor. SWEATers App üzerinden koşucular koştukları kilometreyi, hızlarını ve harcadıkları kalori miktarını görebilecek.