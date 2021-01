Nane Limon Neye İyi Gelir? Nane Limon Çayı Nasıl Demlenir?

Rahatlatıcı etkisi bulunan nane limon çayının yararlarının saymakla bitmeyeceği söylenebilir. Sindirim sistemine ve mide bulantısına birebir gelen bu bitki çayının hazırlanış aşamaları ve süresi oldukça pratiktir. Kendine has kokusu bulunan nane, koparıldığı andan sonra kullanıma hazırdır. Solunum yollarına ve baş ağrısına yararı bulunan nane limon çayının bilinen bir yan etkisi bulunmamaktadır.



Nane Limon Neye İyi Gelir?



Nane limon çayının, sağlık açısından birçok faydaya sahip olduğunu belirtmek önemli olacaktır. Bunun yanı sıra nane limon çayının iyi geldiği durumlar;



- Kalp çarpıntısını en aza indirir.

- Boğaz kuruluğuna oldukça iyi gelen bir çaydır.

- Ağız kokularını yok edip, diş ağrılarına iyi gelir.

- Damar tıkanıklığı ve prostat kanseri gibi hastalıkları önler.

- Stresi azaltır.

- Astım için birebir bir çaydır.

- Anne sütünü arttıran bir özelliği bulunur.

- Alerjik nedenli öksürüğe olumlu etkileri bulunur.

- Kas ağrılarının hafiflemesine yardımcı olur.

- Soğuk algınlığının daha çabuk geçmesine yardımcı olur.

- Kronik ağrıları azaltır.

- Sinirsel anlamda olumlu etkileri bulunur.

- Ateşe iyi gelir.

- C vitamini açısından zengin içeriklere sahiptir.

- Antioksidan etkisi bulunur.

- Solunumda oluşan olumsuzlukların önüne geçer.



Nane Limon Çayı Her Derdin Devası Nasıl Demlenir?



Nane limon çayının demlenmesi adına gerekli olan malzemeler;



- 1 tane limon,

- 1 su bardağı su,

- 1 tatlı kaşığı kadar kuru nane veya bir tutam taze nane yaprakları.



Nane limon çayının yapımı;

İlk önce limon suyu sıkılmalıdır. Ardından su bir cezve içerisine alınarak, içerisine kuru veya taze nane, limon suyu eklenmelidir. Çay, iki taşım kaynadıktan hemen sonra ocağın altı kapatılmaktadır. Kişi damak zevkine göre çayın içerisine bal koyabilir.



Nane Limon Çayı Tüketimi Ne Kadar Olmalı?



Nane limon çayı; sık biçimde tüketilen bitki çayı olmasından ötürü, gün içerisinde ne kadar tüketilmesi gerektiği bilinmelidir. Bu konu hakkındaki uzman görüşlerinim, gün içerisinde en fazla 3 bardak içilmesi gerektiği yönünde olduğu söylenebilir.