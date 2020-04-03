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03.04.2020 - 12:22 |

Neden bazıları corona virüsten daha fazla etkileniyor? Bunları...

Corona virüsten korunmak için alınan tedbirlere uymak hayati önem taşıyor. Ancak herkesin aklına gelen ilk soru, neden bazı kişilerin corona virüsü daha ağır atlattığı oluyor. Bu konuya açıklık getiren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, corona virüs ile savaşta çok önemli püf noktalar paylaştı...

Neden bazıları corona virüsten daha fazla etkileniyor? Bunları...

Korona virüsten korunmak isteyenlerin önlemleri uygulaması gerektiğini ifade eden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, “Biz yıllardır insan sağlığının en önemli noktasının doğru beslenmek olduğunu söylüyoruz. Bu virüs salgınında da şunu gördük; bağışıklığı düşük insanlar bu virüsten daha çok etkileniyorlar. Bu insanlar da genellikle metabolik bir hastalığı olan insanlar. Bağışıklığımızı bir günde değil, bütün bir ömür boyunca doğru beslenme alışkanlıklarını kazanarak sağlayabiliriz. Tabii bağışıklık sadece beslenmeden geçmiyor. Yürüyüş yapmayı alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Doğru uyku; en az 7 saat, günde en az 7-8 bardak su içmek, gerekiyor. İşin en önemli kısmı beslenme. Günde en az 2-3 porsiyon farklı renkte taze sebze, günde 2 kez mutlaka çiğ salata yememiz gerekiyor. Günde 2-3 bardak yoğurt ya da ayran kalsiyum olan probiyotikleri yüksek yiyecekleri beslenmeye eklemek gerekiyor” dedi.

Neden bazıları corona virüsten daha fazla etkileniyor Bunları...

'Seç al döneminin sona ermesini çok yerinde buluyorum'

Önlemler kapsamında pazarlarda seç al döneminin sona ermesini yerinde bir karar olarak değerlendiren Kaya, "Pazarlarda seç al döneminin sona ermesini çok yerinde buluyorum. Pazardan ve marketlerden aldığımız sebze ve meyveye orta derecede akan suyun altında ön bir yıkama yapmak lazım. Sonra büyük bir kabın içerisine 2 litre kadar su koyup aldığımız sebzelerin üzerine biraz sirke ekleyerek 5-6 dakika kadar bekletip sonra bu suyu döküp tekrar yıkamak yeterli olacak" diye konuştu.

Neden bazıları corona virüsten daha fazla etkileniyor Bunları...

'Alacağınız ürünleri güvenilir markalardan tercih edin'

"Evde Kal" uyarılarının ardından birçok vatandaşın tercih ettiği paketli ve dondurulmuş gıdalar hakkında konuşan Kaya, "Ben kendi evime yıkanmış olarak paketlenen ürünlerden alıyorum. Bu ürünler güvenilir markalardan tercih edilebilir. Alırken son kullanma tarihine bakıyorum. İkincisi zaten bu yıkanmış ürünler şeffaf poşetlerde oluyor. Orada da poşetten bakıyorsunuz çok ezik, solmuş sebzeleri mümkün olduğu kadar almıyorum. Küçük porsiyonlar halinde alıyorum. 4-5 poşet birden almıyorum. Yıkanmış, ayıklanmış ürünleri 1-2 günlük olacak şekilde alıyorum. Cam şişede pastörize sütler alıyorum. Bazı paketli sebzelerin üzerinde minik yazılarla yıkanmamış yazabiliyor. Etiket okuma alışkanlığını kazanmak gerekiyor. Taze sebze ve meyveye ulaşamıyorsanız tabİi ki dondurulmuş gıda alabilirsiniz, sağlıklı bir seçimdir. Orada da son kullanma tarihine dikkat ederek almak gerekiyor. Bu sebzeler dondurulurken zaten mevsiminde toplanan sebzeler ve hızlı bir yöntemle donduruluyorlar, herhangi bir işlemden geçirilmiyorlar. Herhangi bir katkı maddesi ayrıca içerisine konulmuyor. O nedenle dondurulmuş ürünleri de rahatlıkla halkımız kullanabilir" ifadelerini kullandı.

 

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