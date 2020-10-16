İlişkiler

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEvlilik Haberleri Nedime Ne Demek? Gelin Nedimesi Ne Yapar?
16.10.2020 - 16:31 |

Nedime Ne Demek? Gelin Nedimesi Ne Yapar?

Düğün hazırlıkları esnasında her aşamada gelinin yanında olan Nedime, yapması gerekenler açısından çok önemli görevlere sahiptir. Pek çok kişi nedimenin ne olduğunu öğrenmek isterken görevlerini de internet üzerinden araştırıyor. Peki, nedime ne demek? Gelin nedimesi ne yapar? İşte bu konuda bilinmesi gerekenler.

Nedime Ne Demek? Gelin Nedimesi Ne Yapar?
ABONE OL

Nedimeler her ne kadar yabancı filmlerde çok karşılaşılan bir durum olsa dahi, günümüzde artık Türkiye'deki düğünler üzerinden de öne çıkıyor. Özellikle nedimenin görevleri nelerdir ve kimler nedime olur birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Nedime Ne Demek?

Düğüne hazırlık ile beraber, gelinlik seçiminden düğündeki her aşamada gelinin yanında olan kişilere nedime denir. Özellikle tarihsel açıdan Antik Yunan dönemine kadar uzanan nedime, günümüzde hala aynı şekilde ve görevleri üzerinden düğünlerde boy göstermektedir. En çok da gelinin ihtiyacı olan birçok farklı durum karşısında, nedime ya da nedimeler yardımcı olur. Yani nedimeler bir kişi olurken birden fazla da olabilir.

Gelin Nedimesi Ne Yapar?

En çok merak edilen konular içerisinde gelin nedimesinin görevleri gelir. Özellikle Düğün hazırlıkları ile beraber düğün esnasında nedimenin görevi devam eder. Bu doğrultuda gelinin moralini yüksek tutmak ve onun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak nedimenin en önemli görevleri arasında yer alır. Aynı zamanda daha birçok farklı görevi bulunmaktadır.

  - Gelinlik seçiminde fikir vermek.

 - Düğün organizasyonu ile beraber eşya alımı konusunda yardımcı olmak.

 - Kına gecesi ile beraber bekarlığa veda partisini organize etmek.

 - Gelinin hazırlanmasına yardımcı olmak.

 - Konfeti ile beraber uğur parası serpiştirmek.

 - Düğün içerisindeki takı kesesini taşımak.

Bu önemli görevler için genel olarak nedimenin en yakın arkadaşı ya da arkadaşlara seçilir. Eğer bu gerçekleşmeyecek ise o zaman en yakın akrabalar arasında tercih yapılır. Çünkü burada önemli olan geline her açıdan yardım edecek, gelini tanıyacak ve güvenli insanlar nedime olarak seçilmesidir.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Sabah saatlerinde eşinizle birlikte hızlı bir iletişim içine girebilirsiniz. Yoğun bir gündeminiz olabilir. Tepkilerinizi kontrol etmelisiniz. İkili ilişkilerinizde denge arayışı içinde olacağınız zamanlar var. Ticari görüşmeler yapabilirsiniz. Anlaşmalarda dikkatli olmanız gerekebilir. Akşam saatlerinde daha eğlenceli programlar yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki gündeminiz yoğun olabilir. İletişimin kendiliğinden aktığı bir gündesiniz. Gün içinde yapacağınız programlar sizi rahatlatacaktır. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Beraber çalıştığınız kişilerden yardım alabilirsiniz. Akşam saatlerinde keyif aldığınız uğraşlarla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde yoğun bir haberleşme içinde olabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönelmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde daha kolay riskler alabilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcamalar yapacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla sohbet etmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde ailenizle ilgili haberler alabilirsiniz. Ev hayatınızda hareketli bir gündem sizi bekliyor. Eskiden kalma konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Güven arayışı içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda ilerleme kaydetmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde keyif aldığınız işlere yönelebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eğitim konusunda yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Sabah saatlerinde yazışma ve konuşmalar sizi fazlasıyla meşgul edebilir. Hazırlayacağınız sözleşmelerde dikkatli olmanızda fayda var. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde ikili ilişkilerinizle ilgilenme fırsatı bulabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayacağınız bir gündesiniz. Sabah saatlerinde görüşmeler de yoğunluk olabilir. Ticari konularla ilgili anlaşmalar gündeme gelebilir. İş hayatınızda alacağınız destekler nedeniyle hafiflemiş hissedebilirsiniz. Akşam saatlerinde keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar içindesiniz. Kişisel niyetlerinizi rahatça ortaya koyabilirsiniz. İletişimden kaynaklı aksaklıklara dikkat edin. Ticari konular gündeme gelebilir. Kişisel hassasiyetiniz olduğu konulara yönelmek isteyeceğiniz zamanlar var. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle planlar yapmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde elinizde olmayan nedenlerden dolayı iletişim problemleriyle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Alınan kararlarda dikkatli olmakta fayda var. Gizli düşmanlar olabilir. Kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Kendi iç dünyanıza yöneleceğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde rahatlatıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizle ilgili görüşmeler içinde olabilirsiniz. Sabah saatlerinde hızlı ve kendiliğinden akan iletişim söz konusu. İş hayatınızda alacağınız destekler sizin daha rahat ilerlemenize neden olacaktır. Mesleki gruplar ön plana çıkabilir. Akşam saatlerinde aşk ilişkilerinizle ilgilenebilirsiniz. Keyif alacağınız ortamlarda olmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Sabah saatlerinde yoğun bir gündeminiz olabilir. İletişimin hızlı aktığı zamanlar var. Gün içinde hedeflerinize ulaşmak için uygun koşullar oluşacak. Sağlam temeller atmak isteyeceksiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla plan yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde görüşmelerin yoğun olduğu zamanlar olabilir. Ticari anlaşmalar yapabilirsiniz. Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz zamanlar var. Keşfetmek ve anlamlandırmak için yolculuklar planlayabilirsiniz. Gün içinde etrafınızdaki kişilerle düşüncelerinizi paylaşmak size iyi gelecektir. Akşama doğru keyifli konular söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kriz yaratan koşullar oluşabilir. Sabah saatlerinde hızlı akan iletişimden kaynaklı problemler yaşayabilirsiniz. Sakin kalmaya özen gösterin. Parasal konularda yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Akşam saatlerinde aşk hayatınız canlanabilir. Yeni ortamlara girebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaGüneş lekeleri için ne yapabiliriz?
PROTEZ AMELİYATINDA YAŞANANLAR
Dr. Gökhan Güler
Dr. Gökhan GülerDoğal balgam söktürücü yöntemler
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğa16 Ekim 2020: Terazi yeniayı ve burçlara etkileri
Cem Hamidi
Cem HamidiAspirin ve penisilinden sonraki en büyük icat
Psikolog Rümeysa Betül Seyithanoğlu
Psikolog Rümeysa Betül SeyithanoğluNeden psikoterapi?
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzBekleme süresinin kaldırılması
Estetik Diş Hekimi Onur Öztürk
Estetik Diş Hekimi Onur ÖztürkDiş çürükleri ve sebepleri
Senem Aydın
Senem AydınElvin Levinler: Üç yıl evsizdik, pandemide evliliği evlilik gibi yaşadık
Dr. Astrolog Şenay Devi
Dr. Astrolog Şenay DeviSatürn'ün Oğlak burcuna hareketi doğum haritasını nasıl etkiliyor?
En Çok İzlenen Videolar
Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?
Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kayın Ne Demek? Kayınço Ve Kayınbirader Diye Kime Denir?

Kayın Ne Demek? Kayınço Ve Kayınbirader Diye Kime Denir?

Nişan Yüzüğü Hangi Ele Ve Hangi Parmağa Takılır?

Nişan Yüzüğü Hangi Ele Ve Hangi Parmağa Takılır?

Söz Ve Nişan Yüzüğü Hangi Ele, Hangi Parmağa Takılır?

Söz Ve Nişan Yüzüğü Hangi Ele, Hangi Parmağa Takılır?
18.18 Saat Anlamı Nedir? Saat 18 18 İse Ne Anlama Gelir?

18.18 Saat Anlamı Nedir? Saat 18 18 İse Ne Anlama Gelir?

Sıradaki Haber