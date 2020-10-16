Nedime Ne Demek? Gelin Nedimesi Ne Yapar?

Nedimeler her ne kadar yabancı filmlerde çok karşılaşılan bir durum olsa dahi, günümüzde artık Türkiye'deki düğünler üzerinden de öne çıkıyor. Özellikle nedimenin görevleri nelerdir ve kimler nedime olur birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Nedime Ne Demek?

Düğüne hazırlık ile beraber, gelinlik seçiminden düğündeki her aşamada gelinin yanında olan kişilere nedime denir. Özellikle tarihsel açıdan Antik Yunan dönemine kadar uzanan nedime, günümüzde hala aynı şekilde ve görevleri üzerinden düğünlerde boy göstermektedir. En çok da gelinin ihtiyacı olan birçok farklı durum karşısında, nedime ya da nedimeler yardımcı olur. Yani nedimeler bir kişi olurken birden fazla da olabilir.

Gelin Nedimesi Ne Yapar?

En çok merak edilen konular içerisinde gelin nedimesinin görevleri gelir. Özellikle Düğün hazırlıkları ile beraber düğün esnasında nedimenin görevi devam eder. Bu doğrultuda gelinin moralini yüksek tutmak ve onun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak nedimenin en önemli görevleri arasında yer alır. Aynı zamanda daha birçok farklı görevi bulunmaktadır.

- Gelinlik seçiminde fikir vermek.

- Düğün organizasyonu ile beraber eşya alımı konusunda yardımcı olmak.

- Kına gecesi ile beraber bekarlığa veda partisini organize etmek.

- Gelinin hazırlanmasına yardımcı olmak.

- Konfeti ile beraber uğur parası serpiştirmek.

- Düğün içerisindeki takı kesesini taşımak.

Bu önemli görevler için genel olarak nedimenin en yakın arkadaşı ya da arkadaşlara seçilir. Eğer bu gerçekleşmeyecek ise o zaman en yakın akrabalar arasında tercih yapılır. Çünkü burada önemli olan geline her açıdan yardım edecek, gelini tanıyacak ve güvenli insanlar nedime olarak seçilmesidir.