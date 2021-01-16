Nefes Darlığı Neden Olur? Nefes Darlığının Sebepleri, Nedenleri Nelerdir?
İnsanların yeteri kadar nefes alamaması durumuna nefes darlığı denir. Kişinin akciğer kapasitesini tam olarak dolduramadığını düşündüğü zamanlarda normalden farklı olarak nefes alınan her anı hissetmeye başlar. Nefes darlığı, hava açlığı çekme, nefesin yetmemesi, nefes nefese kalma gibi belirtilerle ortaya çıkar. Nefes darlığı nedir? Nefes darlığı sebepleri nedir? İşte, tüm detaylar.
Nefes darlığı şikayeti yaşayan kişiler, düz bir zeminde diğer insanlar kadar hızlı yürüyememe, soluksuz kalma, göğüs sıkışması, derin derin nefes alma ihtiyacı, çabuk yorulma gibi belirtilerle kendini gösterir.
Nefes Darlığının Sebepleri Nelerdir?
Kişinin hayat kalitesinin düşmesine neden olan ve günlük yaşantısını önemli ölçüde etkileyen nefes darlığı, ciddiye alınması gereken ve buna neden olan sebeplerin araştırılması gerekir. Ülkemizde sıkça görülen nefes darlığı belirtileri;
Nefes alıp vermede güçlük çekme
Hırıltılı solunum
Yorgunluk ve sürekli halsizlik hissetme
Yeteri kadar nefes alamama hissi
Göğüs ağrısı
Kanlı balgam
Nefes alamadığını hissederek gece uykudan uyanma
Kronikleşen ve aniden başlayan öksürük
Normalde kolaylıkla yapılan aktivitelerde zorluk çekme
Dinlenme sırasında soluk alıp vermede zorluk
Kalp çarpıntısı
Bilinç bozukluğu
Kilo kaybı
Şiddetli baş ağrısı ve sık sık yaşanan baş dönmesi
Ayak bileklerinde şişlikler ve bacaklarda görülen şişlik
Nefes Darlığı Nedenleri Nelerdir?
Nefes darlığı, kişinin nefes alıp vermesinde zorluk çekmesi, yeteri kadar nefes alamaması olarak tanımlanır. Nefes darlığı, akciğere bağlı olarak ortaya çıkan sebepler ve akciğere kaynaklı olmayan sebepler olarak iki ayrı başlık altında incelenir. Akciğerden kaynaklanan nefes darlığı, genellikle patoloji sonucuna belirlenir.
Soluk alıp vermede yetersizlik kalp, karaciğer ve diğer hayati fonksiyonlara bağlı dokuların yeterince oksijen alamamasına ve karbondioksidin vücut içinde birikmesine yol açabilir. Akciğer kanseri, obezite, verem, gravis, uillain barre sendromu, myastenia gravis, panik atak, anksiyete bozuklukları da nefes darlığına yol açabilir. Akut ya da birden ortaya çıkan nefes darlığının başlıca nedenleri;
Kalp krizi
Kalp yetmezliği
Astım
Tansiyon düşüklüğü
Obezite
Solunum yolu tıkanıklıkları ve nefes borusunda yabancı cisim varlığı
Sönmüş akciğer olarak bilinen pnömotoraks
Pnömoni olarak tanımlanan zatürre
Kan kaybı
Akciğer arterlerinde gelişen ani kan pıhtılaşması sonucunda ortaya çıkan pulmoner emboli
Damar tıkayıcı akciğer hastalıkları (sigara ve alkol kullanımı, KOAH)
İnterstisyel akciğer hastalıkları (toz ve gazlara maruz kalma, romatizmal hastalıklar, )
Yaşlılık
Astım
Restriktif akciğer hastalıkları (kalp yetmezliği, anemi)
Akciğere Bağlı Görülen Nefes Darlığı
Akciğer kapasitesinin düşmesine neden olan astım, akciğer kaynaklı nefes darlığının başında gelir. Hava yollarında daralmaya neden olan astım, yeterince nefes alamama, göğüste daralma hissi gibi şikayetlere neden olur.
Genellikle akciğerde hırıltılı ve ıslık sesi ile meydana gelen ses ile kendini gösterir. Nefes yollarında yabancı cisim bulunması da nefes darlığının en önemli sebepleri arasında yer alır. Kronik bronşit, sigara kullanımı, Koah, sanayi bölgesine yakın yaşamak, çevre ve hava kirliliği, zararlı kimyasallara maruz kalmak gibi rahatsızlıklar akciğere bağlı nefes darlığına yol açan etkenler arasında yer alıyor.
Kalbe Bağlı Görülen Nefes Darlığı
Kalbe bağlı görülen nefes darlığı, aniden ortaya çıkmaz. Şikayetler zaman içinde ortaya çıkar ve genellikle hasta uzun bir süre nefes darlığını görmezden gelir ya da tolere eder. Şiddetli göğüs ağrısı ile ortaya çıkan kalp krizi, erken dönemde nefes darlığına yol açar. Kalp yetmezliği ve yüksek tansiyon hastalığı ile birlikte ödem meydana gelir.
Özellikle de akciğer ödemi, nefes darlığı ile birlikte ortaya çıkıyorsa acil müdahale gerektiren bir hastalığa işaret eder. Nefes darlığının erken teşhis ve tedavi edilmesi hayati önem taşır. Nefes darlığı hisseden kişiler aksatmadan uzman doktora görünmeniz gerekir.