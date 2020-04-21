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21.04.2020 - 17:44 |

Nefes Kokusu İçin Hangi Bölüme Gidilir? Ağızdan Gelen Koku İçin Hangi Doktordan Randevu alınmalıdır?

Nefes kokusu toplumsal anlamda hem kişiyi hem de çevresindeki kişileri olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Nefes kokusu şikayeti yaşayan birçok kişi nefes kokusu neden olur? Nefes kokusu için hangi doktora ya da bölüme başvurmalıyım? Sorusunu sorarak sağlıklı bilgiler elde etmek istiyor. İşte nefes kokusunun nedenleri ve nefes kokusu şikayetlerinde hangi bölüme başvurulacağına dair merak edilen soruların cevapları.

Nefes Kokusu İçin Hangi Bölüme Gidilir? Ağızdan Gelen Koku İçin Hangi Doktordan Randevu alınmalıdır?

Nefes kokusu şikayetleri birçok nedenden dolayı ortaya çıkabiliyor. En belirgin nedeni ağız ve diş sağlığına bağlı olarak gelişim göstermesidir. Ağız ve diş sağlığına yeteri kadar önem göstermeyenler de belli bir süre sonra ağız içerisinde ve diş aralarında oluşan tartarlar nedeni ile ağız kokusu şikayetleri ortaya çıkabiliyor. Özellikle çürük dişlere müdahale edilmemesi ve önlem alınmaması durumunda da ağız kokusu şikayetleri yaşanabiliyor.

Nefes Kokusu Neden Olur?

Ağız ve diş sağlığının yeterli düzeyde olmaması nedeni ile ortaya çıkan ağız kokusu şikayetleri için alınacak geçici önlemler tam anlamı ile bu şikayeti ortadan kaldırmıyor. Bu nedenle ağız ve nefes kokusu problemlerini kökten çözmek için sorunlu dişlerin tedavi edilmesi gerekiyor. Ağız Kokusu ve Sindirim Sistemi İlişkisi Ağız sindirim sisteminin başlangıç noktası olarak biliniyor. Sindirim sistemi ağızda başlayıp bağırsaklarda son buluyor. Bu nedenle sindirim sistemi organları olan mide, yemek borusu ve bağırsaklarda herhangi bir enfeksiyon ve rahatsızlık söz konusu ise bu durum ağız kokusu ile kendini gösteriyor. Böyle bir durumda mutlaka doktora başvurularak ağız kokusuna neden olan etkenin tam olarak teşhis edilmesi gerekiyor.

Ağız ve Nefes Kokusu İçin Hangi Bölüme Randevu Alınır?

Ağız ve nefes kokusuna neden olan etken ağız içinde yer alan çürük dişlerden ve ağız sağlığından kaynaklanıyorsa diş polikliniğine ya da diş uzmanına başvurmak gerekiyor. Diş doktorları ağız içinde yer alan sorunlu dişleri tespit ederek ağız ve nefes kokusuna neden olan sorunlu dişlerin sorunlarını çözerek
ağız kokusu şikayetlerini gideriyorlar.

Ağız ve nefes kokusuna neden olan etken sindirim sistemi organları olan yemek borusu, mide ve bağırsaklardaki enfeksiyon ya da rahatsızlıklardan kaynaklanıyorsa böyle bir durumda gastroentroloji polikliniğine başvurmak gerekiyor. Gastro uzmanı hastalar için endoskopi yaparak mide ve yemek borusunu bizzat izleyebiliyor ve ağız kokusuna neden olan etkeni teşhis edebiliyor. Eğer ki sorun bağırsaklardan kaynaklanıyorsa hastalara bu sefer kolonoskopi yapılarak bağırsakların genel durumları takip ediliyor. Yapılan bu tetkikler neticesinde sorunun tespit edilmesi ile tedavi yöntemlerine başlanıyor.

 

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