İçine Dön ve DUR de!

Dünyayı algılama şeklimizin pozitif anlamda değişmesi durup dururken olmuyor. Ya büyük bir çapta krizin çıkması ya da zihnin susturulması gerekiyor. Neyse ki küresel salgın bu görüşümü doğruladı. Fakat her şey de olduğu gibi küresel salgının da etkisi günün birinde sona erecek. Kazandığımız yeni bakış açısını korumak hatta daha iyisine doğru adım atmak gerekiyor. Bunun için de geçen yazımda söz verdiğim gibi zihnin susmasına yardımcı olacak nefes farkındalığı uygulamasını paylaşacağım. Önce küçük bir özet yapmak istiyorum. (Fakat yine de ‘’Sen de Bahçene Göz At’’ başlıklı yazımın tamamını okumanızı öneririm.)
Geçmişte yaşadıklarımız el ve eteklerini üzerimizden hiç çekmezler. Fakat bu el ve etek çekmeme hali şefkatten ziyade hükmetme şeklindedir. Nasıl mı? Kısaca özetleyeyim;
Karşınıza birisi çıkar. Bu kişi bir şekilde dikkatinize çekildiyse geçmişin gölgesi, o kişinin üzerine düşer. (Zihnin tutunma fonksiyonu daha da güçlenir) Gölgenin içeriği sevgi doluysa o kişiye karşı güzel hisler beslersiniz. Duygular daha da yükselir, onsuz yapamaz hale gelirsiniz. Bir de bakmışsınız hiç yoktan kıskanç, öfkeli bir insan olmuşsunuz.
Bunun tam aksi geçmişin gölgesi sevgi dolu değilse o kişiyi hiç beğenmezsiniz. Yaptığı ve söylediği her şeye bir kulp bulursunuz. (Zihnin tutunma fonksiyonu güçlenir) Kulpların sayısı çoğaldığında duygular daha da yükselir, ondan nefret etmeye başlarsınız. Karşınızdaki kişi tarafında da aynı şey olur. Bu sefer de onun geçmişinin gölgesi sizin üzerinize düşer. Ve sizinle olan ilişkisini bu gölgeye uygun olarak düzenler. Kardeşler ve dostlar arasında kavgalar hep bu yüzden çıkar. Politikacıların politikaya atıldıktan bir süre sonra varoluş amaçlarını unutmamaları bu sebeptendir. Kısaca her ne yaşıyorsak yaşadıklarımızın tohumları zihin bahçenizin içinde bir yerdedir.
Nefes farkındalığı uygulamalarında uzmanlaştıkça geçmişin gölgesini fark edebilir ve gölgenin hayatınıza hükmetmesini engelleyebilirsiniz. Sonuç;‘’ Sevgi dolu bir insan’’ haline gelirsiniz.
Önce Beden Farkındalığı uygulamasıyla başlayın (Püf Noktası: Yazılı metnin zihnen anlaşılması dışında uygulama sırasında içeriğin kalben hissedilmesi ve aynı anda nefese de odaklanmış olmak önemlidir. )
Birkaç derin nefes alarak bedeninizin rahatlamasına izin verin.
Nefesinize odaklanın
Zihninizi bir gökyüzü olarak varsayın
Düşünceler de Kuşlar gibi gelsin üzerinizde uçsunlar sadece izleyin
Bulutlar gelsin onları hiç tutunmadan izleyin
Nefes alıyorum nefesimi izliyorum
Nefes veriyorum nefes verişimi izliyorum
Şimdi bedeninize farkındalığınızı verin. Scan ediyormuş gibi bedeninizi tarayın
Bu benim başım, Bu benim saç rengim, Yüzümdeki kaslar vb. gibi yukarıdan aşağıya devam edin.
Sonrasında Zihni İzleme Uygulamasıyla Devam Edin (Püf Noktası: Yazılı metnin zihnen anlaşılması dışında uygulama sırasında içeriğin kalben hissedilmesi ve aynı anda nefese de odaklanmış olmak önemlidir. )
Nefes alıyorum zihnimin içindeki manzaraya ya da zihnimin içindeki bahçemin farkındayım
Nefes veriyorum bahçeme ve içindekilere gülümsüyorum
Şimdi tıpkı bedeninize yaptığınız gibi duygularınızı scan edin
Keyifli bir duygu da olabilir, Rahatsız edici ya da nötr. Hepsini teker teker scan edin.
Nefes alırken memnun edici duygu her neyse bu duygunun farkındayım
Nefes verirken bu duyguya gülümsüyorum
Şimdi rahatsız edici bir duyguyu hatırlayın
Nefes alıyorum bu duygu neyse duygunun farkındayım
Nefes veriyorum bu rahatsız edici duyguya gülümsüyorum.
Nefes alıyorum nötr duygunun farkındayım
Nefes veriyorum nötr duyguya gülümsüyorum
Nefes alıyorum düşüncelerimin farkındayım
Nefes veriyorum onları serbest bırakıyorum
Nefes alıyorum rahatsız edici düşüncenin farkındayım
Nefes veriyorum bu rahatsız edici düşünceye gülümsüyorum
Nefes alıyorum memnuniyet verici düşüncenin farkındayım
Nefes veriyorum bu memnuniyet verici düşünceye gülümsüyorum
Bu içerik hoşunuza gittiyse yakın zamanda düzenlediğim online nefes farkındalığı atölyelerinden birine katılabilirsiniz
Her Daim Sevgi ve ışıkla
Sibel KAVUNOĞLU
Nefestr.com