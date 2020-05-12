İçine Dön ve DUR de!

Dünyayı algılama şeklimizin pozitif anlamda değişmesi durup dururken olmuyor. Ya büyük bir çapta krizin çıkması ya da zihnin susturulması gerekiyor. Neyse ki küresel salgın bu görüşümü doğruladı. Fakat her şey de olduğu gibi küresel salgının da etkisi günün birinde sona erecek. Kazandığımız yeni bakış açısını korumak hatta daha iyisine doğru adım atmak gerekiyor. Bunun için de geçen yazımda söz verdiğim gibi zihnin susmasına yardımcı olacak nefes farkındalığı uygulamasını paylaşacağım. Önce küçük bir özet yapmak istiyorum. (Fakat yine de ‘’Sen de Bahçene Göz At’’ başlıklı yazımın tamamını okumanızı öneririm.)

Geçmişte yaşadıklarımız el ve eteklerini üzerimizden hiç çekmezler. Fakat bu el ve etek çekmeme hali şefkatten ziyade hükmetme şeklindedir. Nasıl mı? Kısaca özetleyeyim;

Karşınıza birisi çıkar. Bu kişi bir şekilde dikkatinize çekildiyse geçmişin gölgesi, o kişinin üzerine düşer. (Zihnin tutunma fonksiyonu daha da güçlenir) Gölgenin içeriği sevgi doluysa o kişiye karşı güzel hisler beslersiniz. Duygular daha da yükselir, onsuz yapamaz hale gelirsiniz. Bir de bakmışsınız hiç yoktan kıskanç, öfkeli bir insan olmuşsunuz.

Bunun tam aksi geçmişin gölgesi sevgi dolu değilse o kişiyi hiç beğenmezsiniz. Yaptığı ve söylediği her şeye bir kulp bulursunuz. (Zihnin tutunma fonksiyonu güçlenir) Kulpların sayısı çoğaldığında duygular daha da yükselir, ondan nefret etmeye başlarsınız. Karşınızdaki kişi tarafında da aynı şey olur. Bu sefer de onun geçmişinin gölgesi sizin üzerinize düşer. Ve sizinle olan ilişkisini bu gölgeye uygun olarak düzenler. Kardeşler ve dostlar arasında kavgalar hep bu yüzden çıkar. Politikacıların politikaya atıldıktan bir süre sonra varoluş amaçlarını unutmamaları bu sebeptendir. Kısaca her ne yaşıyorsak yaşadıklarımızın tohumları zihin bahçenizin içinde bir yerdedir.

Nefes farkındalığı uygulamalarında uzmanlaştıkça geçmişin gölgesini fark edebilir ve gölgenin hayatınıza hükmetmesini engelleyebilirsiniz. Sonuç;‘’ Sevgi dolu bir insan’’ haline gelirsiniz.

Önce Beden Farkındalığı uygulamasıyla başlayın (Püf Noktası: Yazılı metnin zihnen anlaşılması dışında uygulama sırasında içeriğin kalben hissedilmesi ve aynı anda nefese de odaklanmış olmak önemlidir. )

Birkaç derin nefes alarak bedeninizin rahatlamasına izin verin.

Nefesinize odaklanın

Zihninizi bir gökyüzü olarak varsayın

Düşünceler de Kuşlar gibi gelsin üzerinizde uçsunlar sadece izleyin

Bulutlar gelsin onları hiç tutunmadan izleyin

Nefes alıyorum nefesimi izliyorum

Nefes veriyorum nefes verişimi izliyorum

Şimdi bedeninize farkındalığınızı verin. Scan ediyormuş gibi bedeninizi tarayın

Bu benim başım, Bu benim saç rengim, Yüzümdeki kaslar vb. gibi yukarıdan aşağıya devam edin.

Sonrasında Zihni İzleme Uygulamasıyla Devam Edin (Püf Noktası: Yazılı metnin zihnen anlaşılması dışında uygulama sırasında içeriğin kalben hissedilmesi ve aynı anda nefese de odaklanmış olmak önemlidir. )

Nefes alıyorum zihnimin içindeki manzaraya ya da zihnimin içindeki bahçemin farkındayım

Nefes veriyorum bahçeme ve içindekilere gülümsüyorum

Şimdi tıpkı bedeninize yaptığınız gibi duygularınızı scan edin

Keyifli bir duygu da olabilir, Rahatsız edici ya da nötr. Hepsini teker teker scan edin.

Nefes alırken memnun edici duygu her neyse bu duygunun farkındayım

Nefes verirken bu duyguya gülümsüyorum

Şimdi rahatsız edici bir duyguyu hatırlayın

Nefes alıyorum bu duygu neyse duygunun farkındayım

Nefes veriyorum bu rahatsız edici duyguya gülümsüyorum.

Nefes alıyorum nötr duygunun farkındayım

Nefes veriyorum nötr duyguya gülümsüyorum

Nefes alıyorum düşüncelerimin farkındayım

Nefes veriyorum onları serbest bırakıyorum

Nefes alıyorum rahatsız edici düşüncenin farkındayım

Nefes veriyorum bu rahatsız edici düşünceye gülümsüyorum

Nefes alıyorum memnuniyet verici düşüncenin farkındayım

Nefes veriyorum bu memnuniyet verici düşünceye gülümsüyorum

Bu içerik hoşunuza gittiyse yakın zamanda düzenlediğim online nefes farkındalığı atölyelerinden birine katılabilirsiniz

Her Daim Sevgi ve ışıkla

Sibel KAVUNOĞLU

Nefestr.com