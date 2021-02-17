Nefrit Nedir? Nefrit Türleri Ve Belirtileri Nelerdir? Nefrit Tedavisi Nasıl Yapılır?

Çeşitli durumlarda belirti veren nefrit, hastalarda şiddetli şikayetlere sebep olmaktadır. Böbreklerin düzenli ve rahat çalışmasını engeller. Tedavi edilmediği durumunda kronik nefrite dönüşme riski bulunur ve böbrek yetmezliğine yol açabilir. Bu nedenle erken teşhis çok önemlidir.

Nefrit Nedir?

Halk arasında böbrek iltihabına nefrit denilir. Böbreğin bir kısmının hiçbir etken gösterilemeden ya da bir etkene veya sistemik bir hastalığa bağlı olarak vücudun savunma hücrelerinin işgal etmesi sonucunda ortaya çıkan bir hastalık olarak nefrit nedir sorusu cevaplanabilir.

Nefrit Türleri Nelerdir?

Nefrit; kronik nefrit ve akut nefrit olarak iki türdedir. Nefrit, farklı durumlarla belirti verir ve bu bulgular farklı iki şekilde görülür. Kronik nefrit belirtileri ve akut nefrit belirtileri olarak bulgular farklılaşmaktadır.

Akut Nefrit Belirtileri Nelerdir?

Akut nefrit belirtilerinin en başında yüksek ateş bulunmaktadır. Bununla beraber titreme ve iştahsızlık görülmektedir. Akut nefrit yaşayan hastalarda solunum sorunlarına sık rastlanmaktadır.

Yüksek ateş

Nefes darlığı

Titreme

İdrar yaparken ağrı

Bacak, el, yüz ve göz bölgesinde şişme

İştahsızlık

Yüksek tansiyon

Böbrek çevresinde kasılmalar

Böbrek çevresinde ağrı

İdrar yaparken yanma

Kronik Nefrit Belirtileri Nelerdir?

Kronik nefrit belirtilerinin en başında ise idrar yaparken ciddi sorunların yaşanmasıdır. Kanlı ve ağrılı idrar görülmektedir. Aynı zamanda sürekli devam eden bel ağrıları oluşur.

Kanlı idrar

Sürekli bel ağrısı

İdrar yaparken ağrı

İdrarda iltihap hücrelerinin bulunması

Üre oranında yükselme

İştahsızlık

Kansızlık

Nefrit Tedavisi Hakkında Bilgi

Tedavi sürecinde en önemli olan nokta nefritin türüdür. Bu sebeple ilk olarak nefritin türü tespit edilir. Eğer kişilerde nefrit belirtileri var ise mutlaka bir doktora başvurmalıdır. Uzman doktorlar gerekli tedavi türüne karar verecek ve zaman kaybetmeden tedaviye başlayacaktır.

Hasta istirahate alınarak serum takılır. Ardından ilaç tedavisi uygulanır. İlaç tedavisine testler sonrasında da devam edilir. Nefrit hastalarına yatak istirahati verilir. Bol miktarda sıvıya ihtiyaç duydukları için serum takviyesi uygulanır. Nefrit hastalarında bağırsak sistemlerinin iyi çalışması gerekmektedir. Aynı şekilde bağırsakların iyi çalışması açısından ilaç tedavisi uygulanır. Nefrit hastalarının düzenli ve dengeli beslenmesi gerekir.