Nehir İsminin Anlamı Nedir? Nehir Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Nehir ismi, Türkçeye Arapça dil kökünden geçiş yapmıştır. Uzun bir vakittir de hem yalnız başına hem de ikinci bir isimle birlikte kız çocukları için tercih edilmektedir. Bu bakımdan anne ve adaylarının kız çocukları için hazırladığı isim listelerine de çoğunlukla eklenmektedir.



Nehir Ne Demek?



Nehir, kelime manası ile; deniz, göl ya da kendinden başka bir su kaynağına dökülen büyük akarsuların genel ismidir. Bazı durumlarda herhangi bir kaynağa ulaşamadan kaybolduğu ya da kuruduğu görülmektedir. Nehir ismi anlam bakımından Irmak ile aynı manayı ifade etmektedir. Berraklık, bolluk ve bereket çağrışımı yaptığı için de anne ve babalar tarafından beğenilerek çocuklara verilmektedir.



Nehir ismindeki bireylerin ortak noktası duygusal taraflarının hayatlarına yön vermesidir. Bu kişiler en kritik anlarda bile mantıkları ile değil duygularıyla hareket ederler. Bunun sonucunda da bazı durumlarda yoğun bir üzüntüye kapılırlar. Sakin bir tavırları vardır ve monoton bir yaşam tarzından hoşlanırlar. Ani değişiklikler ya da sürprizler onlara göre değildir. Yaşamın temelinde sevgi olduğuna inanırlar ve mecbur kalmadıkça kimseden nefret etmezler. Sağduyulu bir kişiliğe sahiptirler, sevgilerini paylaşmayı ve sevilmeyi de aynı oranda hissetmek isterler. Çalışmak ve iş yaşamında var olmak olmazsa olmazlarıdır. Ancak insanlar için faydasız olduğunu düşündükleri bir işte çalışmak istemezler.



Nehir İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Nehir, Arapça dil kökünden türediği için çoğu insan genellikle bu sözcüğün Kur’an-ı Kerim’de geçtiğine inanır. Oysa Kur’an’ın hiçbir ayetinde Nehir ismine yer verilmemiştir.