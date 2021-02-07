Nem Maskesi Tarifi: Nem Maskesi Ne İşe Yarar, Evde Nasıl Yapılır?



Nem maskesi, adı üstünde cildinizin nemlenmesini sağlayan maskelerdir. Kuruma, pul pul dökülme ya da çatlama gibi problemler için en ideal çözüm yoludur.



Kuru Cilt Problemleri



Kuru cilt problemi en başta cildin üst tabakasında yer alan epidermisinin nem eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu durum çoğu kişide genetiktir. Fakat özellikle mevsim geçişlerinde ve soğuk iklimlerde hemen hemen her cilt türü kuruma göstermektedir.



Genetik olarak kuru cilde sahip olmanız haricinde, nem ve ısı değişimleri cildin su dengesi bozulur. Gerginleşerek kurur ve oldukça hassas bir hale gelir. Hassaslaşan ciltte pul halinde dökülmeler, çatlamalar, acı hissiyatı, kaşıntı ve hatta ileri düzeyde egzama görülmektedir.



Kuru Ciltler İçin Nemlendirici Etkili Maske Tarifleri



Eğer kuru bir cilde sahipseniz, günlük cilt bakımınız sırasında mutlaka nemlendirici sabunlar tercih etmelisiniz. Ayrıca cildinizin ihtiyacı olan bakımı yaparken kullandığınız nem maskesi, alkol bazlı olmamalıdır. Evinizde doğal malzemelerle hazırlayacağınız maskeler ise kuru cildinizin nemlenmesini, güçlenmesini ve arınmasını sağlayacaktır.



Ballı Avokado Maskesi;



Avokadonun içerisinde çok sayıda mineral, vitamin ve yağ asitleri bulunmaktadır. Tüm bunlar cildinizi ihtiyacı olan nemi sağlamaya yeter. Bir adet olgun avokadoyu ezin ve macun kıvamına getirdikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı bal ekleyin. Karışımı cildinize sürün ve 10 dakika kadar bekledikten sonra ılık suyla yıkayın.



Yulaf Kepeği Maskesi;



Cildin derinlemesine temizlenmesini sağlayan yulaf kepeği maskesi, gözenekleri temizler ve yumuşamasını sağlar. Bir yemek kaşığı yulaf kepeğinin içerisine, bir yemek kaşığı yoğurt, iki tatlı kaşığı bal ve bir çay kaşığı zeytinyağı ekleyin. Karışımı cildinize uyguladıktan sonra 10 dakika bekletin. Daha sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın.



Beyaz ve Karadut Maskesi;



Kuru ciltlerin en büyük problemlerinden biri çatlamalardır. Beyaz ve karadut ile yapılan nem maskeleri ise çatlama, egzama ve cilt kırışıklıklarını tedavi etmektedir. İlk olarak yarım litre kaynar suyun içerisine dutları atın ve 10 dakika kadar kaynatın. Altını kapatıp soğumaya bırakın. Bu esnada temiz bir bez parçasından maske şeklinde bir bölüm kesin ve kestiğiniz bu kalıbı dut suyuna batırın.



Kalımı yüzünüze yapıştırın ve 15 dakika bekletin. Aynı zamanda kuruyan ellerinizi de dut suyunun içerisinde bekletebilirsiniz. 15 dakika geçtikten sonra hem ellerinizi hem de yüzünüzü ılık suyla temizleyin.