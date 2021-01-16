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16.01.2021 - 09:50 |

Nezle (Soğuk Algınlığı) Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Evde Bitkisel Çözüm Önerileri...

Nezle soğuk algınlığı zaman zaman pek çok kişinin başına gelir. Nezle (soğuk algınlığı) nasıl geçer, nezleye ne iyi gelir, neler yapılmalı? Evde bitkisel çözüm önerileri nelerdir? İşte, tüm detaylar.

Nezle (Soğuk Algınlığı) Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Evde Bitkisel Çözüm Önerileri...
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 Soğuk algınlığına neden olan bu virüslerden biriyle temastır. Kışın, daha çok kapalı alanlarda hapsoluruz. Toplu taşıma, kreşler ve okullar ayrıcalıklı bulaşma alanlarıdır.

 Nezle (Soğuk Algınlığı) Nasıl Geçer?

 Burun dolması, hapşırma, akıntı. Soğuk algınlığı semptomları genellikle ciddi değildir, ancak yine de rahatsız edicidir. Birçok ilaç mevcut olsa da, doğal yaklaşımlarla da soğuk algınlığını giderebiliriz. Uçucu yağların solunması, burun yıkama vb. gibi seçeneklerle nezleyi ortadan kaldırabilirsiniz. Karmaşık hale gelmediği ve sinüzite veya kulak enfeksiyonuna yol açmadığı sürece antibiyotiklerle tedavi edilmez.

 Soğuk algınlığının başlangıcından birkaç gün sonra daha ciddi belirtilerin ortaya çıkması ve daha sonra doktorunuzun tavsiyesine götürmesi mümkündür, çünkü bunlar genellikle bir enfeksiyonun sonucudur.

 Sarımsağın solunum yolu enfeksiyonlarını tedavi ettiği ve semptomları azalttığı bilinmektedir. İlk günlerden itibaren taze, kuru veya kapsül halinde tüketmek iyi gelir.

 Yararlı bitkisel infüzyonlar bol miktarda bulunur. Nane, kekik, tarçın veya siyah mürver tercih edin. Hazırlığınıza bal ve limon ekleyin ve sıcak için.

 Nezleye Ne İyi Gelir?

 Sinüsleri temizlemek ve enfeksiyonla savaşmak için sıcak tavuk suyu veya erişte almaktan daha iyi bir şey yoktur. Soğan, sarımsak, kırmızı biber veya acı biberle çeşnilendirmeyi düşünün. Ağır terleme bağışıklık sistemini uyardığı için ılık bir banyo yapın. İyi demlendiğinde dışarı çık, toplan ve yatağa gir. Dinlen ve vücudun çalışmasına izin ver.

 125 ml limon suyu, 2 yemek kaşığı sirke, 1 ezilmiş sarımsak, 1 çay kaşığı taze rendelenmiş zencefil ve biraz kırmızı biber karıştırın. Gün içinde sık sık tüketin.

 İlk belirtilerde burnunuzu yıkarsınız. Bu hareket, nefes alışverişini kolaylaştırır ve maksimum mikropları ortadan kaldırır. Virüslere ilk engel olan nazal mukozanın kıl hücrelerinin işleyişini optimize etmek için deniz suyu gibi mineraller ve eser elementler açısından zengin çözümleri tercih ediyoruz.

 Bir izotonik sprey, vücut sıvıları (9 g / l) ile aynı olan bir tuz konsantrasyonuna sahip olan, gerektiği kadar sıklıkla kullanılmaktadır.

 Burun tıkanırsa, hipertonik bir sprey tercih edebilirsiniz. Hipertonik çözümler burun akıntısını hızlandırır. Tıkalı bir burun hissi rahatsız ediciyse kullanışlıdır, ancak yine de tuz bakımından zengin oldukları için (genellikle 22 g / l) rahatsız edicidirler. Bu nedenle sadece birkaç gün kullanılırlar.

 Bazıları, aynı zamanda dekonjestan olan ancak küçük çocuklar için uygun olmayan nane veya okaliptüs uçucu yağları içerir.

 Sıcak su buharı, küçük kapları genişletir ve uçucu yağların anti-enfeksiyöz ve dekonjestan etkisini optimize ederek hızlı bir etki sağlar. Uygulamada, günde 2 ila 3 kez 5 ila 10 dakikalık bir seans planlayın.

 Özellikle şekerlemelerde yumuşak ve tatlı bir hamurun bileşiminde (kökleriyle) bilinen hatmi, her şeyden önce güzel çiçekleri olan bir bitkidir. Öksürük, boğaz, ağız boşluğu veya yutağı rahatlatmak için kullanılır.

 Soğuk Algınlığının Sebepleri Nelerdir?

 Anemi, hipotiroidizm, uyku eksikliği, yetersiz hidrasyon, B12 vitamini eksikliği, diyabet veya Lyme hastalığı aşırı üşüme yol açabilir. Bu da soğuk algınlığına neden olur.

 Yetersiz kalorili yiyecek alımı hem kilo kaybına hem de vücut yağının azalmasına ve dışarıdaki soğuğa karşı daha fazla savunmasızlığa yol açar. Bu da hastalığa davetiye çıkarır.

 Çuha çiçeği de soğuk algınlığı gibi kış rahatsızlıklarını ve soğuk algınlığı ile ilişkili kas ağrılarını iyileştirmeye yardımcı olur. Balgam söktürücü, yumuşatıcı, sakinleştirici (özellikle baş ağrıları için) ve dekonjestan etkisiyle bilinir.

 Lavanta, inanılmaz kokusu ve hiper gevşetici özellikleriyle bilinir. Ancak bu mor çiçek aynı zamanda solunum sistemine etki eden, baş ağrısını azaltmaya, öksürük ve soğuk algınlığına karşı savaşmaya izin veren mükemmel bir doğal antiseptiktir. Özellikle uçucu yağda kullanılır, bitki çayında da infüze edilebilir. Bir çay kaşığı kuru çiçeğin üzerine kaynar su dökün. Rahatlatacaktır.

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