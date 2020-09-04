Nihal İsminin Anlamı Nedir? Nihal Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Nihal ismi Farsça kökenli bir isimdir. Ülkemizde çok sık kullanılan isimler arasında bulunur. Kız çocuklarına verilen bir isimdir.



Nihal Ne Demek?



Nihal isminin iki anlamı bulunur. İlk anlamı taze sürgün ve fidan halindeki bitkidir. İkinci anlamı ise vücudu güzel ve ince olan sevgili anlamına gelmektedir.



Nihal ismindeki kişiler yaratıcılıkları ile ön plana çıkarlar. Özgün bir kişilikleri vardır. Kendilerine çok güvenirler. Öz güvenleri yerindedir. Olaylara değişik pencerelerden bakabilirler. Yaptıkları iş ne olursa olsun azimli bir yapıları vardır. Bu sebeple de yaptıkları işte her zaman başarılı olurlar. Düzenli ve sistemli bir hayatları olmasını tercih ederler. Yazmak ve okumak Nihal ismindeki kişiler için bir tutkudur.



İş dünyasında oldukça başarılıdırlar. Gözlem yetenekleri çok gelişmiştir. Bazı durumlarda çok fazla aynı işle uğraşmaktan sıkılabilirler. Bu özellikleri sebebi ile bazen maymun iştahlı oldukları söylenebilir. Sanata karşı yetenekleri olduğu söylenebilir. Genelde dengeli insanlardır.



Para kazanma konusunda çok başarılı bir yapıları vardır. Kazandıkları parayı ise çok kolay bir şekilde harcayabilirler. Çalışmayı severler. Üretken insanlardır. İç güdüleri ve hisleri çok kuvvetlidir. Bazen kuşkucu olabilirler. Çok fazla kuşkucu davrandıkları zaman bazı problemler ile karşılaşabilirler.



Olayların gidişatına göre kararlar alabilirler. Yaşamları boyunca atak insanlardır. Hayat felsefeleri yaşayarak öğrenmek üzerine kuruludur.



Nihal İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Nihal ismi ne yazık ki Kur'an'da geçen isimlerden değildir. Fakat anlamına bakıldığı zaman oldukça hoş ve güzel bir anlamı vardır. Bu sebeple kız çocuklarına Nihal isminin verilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Caiz isimler arasında bulunurlar.