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18.10.2020 - 03:33 |

Nişan Hediyelikleri Nelerdir? Nişanda Hediye Olarak Dağıtılabilecek Alternatifler

Ömür boyu akılda kalabilmesi için gerek nişanda gerekse sözde misafirlere hediyeler verilir. Bu hediyeler genelde hayat boyu saklanır. Peki, nişan hediyelikleri nelerdir? Nişanda hediye olarak dağıtılabilecek alternatifler.

Nişan Hediyelikleri Nelerdir? Nişanda Hediye Olarak Dağıtılabilecek Alternatifler
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Özellikle her sene artış gösteren farklı konseptlere sahip nişanlar doğal olarak hediyelikleri de değiştirmektedir. O yüzden kişisel isteklere göre farklı tasarımları altında nişan hediyelikleri kullanmak mümkün. Burada önemli olan misafirleri memnun edecek ve güzel bir etki yaratacak hediyelikleri kullanmaktır.

Nişan Hediyelikleri Nelerdir?

Nişan hediyelikleri her konsepte uygun şekilde seçim imkanı tanıyor. Bu konuda hem özel olarak alınacak hediyelikler hem de bireysel hediyeler arasından seçim yapmak mümkün. Burada önemli olan hem kullanışlı bir yapısı olması hem de düşük masrafı olmasıdır. İnsanların gözünde hoş bir intiba yaratmak ve eğlenceli bir nişan günü geçirebilmek için, bu konuda kullanılabilecek birçok değişik hediyelik öne çıkıyor.

- Farklı malzemelerle hazırlanmış el emeği hediyelikler kullanılabilir.
- Özel hazırlanmış anahtarlıklar değerlendirilebilir.
- Hem romantik hem de akılda kalıcı özel hediyelik kolonya çeşitleri.
- Hoş kokuya sahip olan tütsü ile hazırlanmış hediyelikler.
- Klasik hediyeliklerden vazgeçmeyenler için farklı eşyalarla hazırlanmış Magnet çeşitleri.
- Sevimli tasarım altında hazırlanmış mini nişanlık kutuları.
- Her zevke hitap eden görsel tasarımla hazırlamış kitap ayraçları.
- Kavanoz içerisinde şeker veya çikolata bulunan harika süsleme hediyelikler.

Bu şekilde daha birçok farklı hediyelikten bahsetmek mümkündür. Hayat boyu saklanabilecek ve keyifle kullanılabilecek hediyelikleri tercih etmek çok daha önemlidir.

Nişanda Hediye Olarak Dağıtılabilecek Alternatifler

Söz konusu nişan olduğu zaman akla gelebilecek birçok farklı hediyelikler bulunmaktadır. Fakat bu konuda henüz karar vermemiş ve zorluk çeken kişiler için birçok alternatif bulunuyor. Özellikle ‘nişanda ne dağıtılır’ sorusu içerisine düşen kişiler için değişik tasarımlara sahip günümüzde pek çok hediyelik bulunmaktadır. Bunlar içerisinden tercih yapılabilir ve nişanların çok daha eğlenceli geçmesi sağlanabilir.

- Buket içerisinde yer alan süs çiçekler ile rengarenk bir görünüm altında hediyelikler.
- Gelin ve damat konseptli şirin biblolar eşliğinde magnet çeşitleri.
- Kütük mumluk hediyelikler
- Son dönemlerde çok fazla tercih edilen zeytinyağı şişeli ve süslü hediyelikler.
- Kurutulmuş sabun konseptli nişan hediyelikleri.
- Tüp şişe içerisine yerleştirilmiş kahve çekirdekleri ile süsleme eşliğinde hediyelik modelleri.
- Kelebek figürlü nişan hediyeleri
- Gerçek fidanlar ile hazırlanmış hediyelikler.

Bu şekilde oldukça fazla sayıda nişan hediyelikleri arasından seçim yapmak mümkündür. Önemli olan konsepte uygun bir tasarım altında hazırlanmış farklı renkler üzerinden özel hediyelikleri kullanmaktır. Aynı zamanda mutlaka uzun yıllar kullanışlı bir yapıya sahip olacak hediyelikleri tercih etmektir.

Her Zevke Hitap Edecek Nişan Hediyelikleri

Her insanın hayat tarzı farklıdır ve bu yüzden nişan organizasyonları da konsepte göre değişkenlik gösterir. Bu sebepten dolayı mutlaka nişan hediyelikleri hem kişisel istekleri karşılamalı hem de konsepte uymalıdır. Gelin ve damat adaylarının yaşam tarzına uyum sağlayacak ve ayrıca düğünün renk konseptine göre seçim yapılacak hediyelikler çok önemlidir. Bununla beraber kullanışlı olması ve ayrıca süs olarak farklı yerlerde kullanılabilmesi de önemlidir. Böylece nişana gelen misafirler de mutlu bir şekilde ayrılır ve hayat boyu bu mutluluğu hatırlama şansı elde eder.

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