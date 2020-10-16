Nişan Yüzüğü Hangi Ele Ve Hangi Parmağa Takılır?

Evliliğin ilk adımı bilindiği gibi nişandır. Bir çift nişanlandığında, evlenmek üzere olduklarını göstermek için bir nişan yüzüğü takarlar. Bu yüzük, aşıkların hayatlarını birlikte geçirmeye kararlı olduklarını da gösteriyor. Günümüzde gençler nişanlandıklarında hangi nişan yüzüğünü takacaklarından emin olamayabilirler. Bu nedenle, özellikle nişan ve düğünlerin sıklıkla yapıldığı yaz aylarında hangi nişan yüzüğünün takılması sorun teşkil etmektedir.

Nişan Yüzüğü Hangi Parmağa Takılır?

Yazın gelişiyle birlikte düğün sezonu başlar. Birçok kişi dünya evine girmek adına birbirlerine sözler verir. Nişan, Türk toplumunda önemli bir düğün geleneğidir. Bu nişan geleneğinde çiftler artık bunu sembolize etmek ve dışarıya karşı biriyle nişanlı olduklarını göstermek için yüzük takıyorlar. Bu yüzük aslında iki kalbin birliğini ve birbirlerine olan bağlılıklarını sembolize ediyor.

Nişan Yüzüğü Nasıl Takılır?

Pek çok genç evliliğin bu aşamasında hangi ellerine ve parmaklarına nişan yüzüğünü takacağından emin değil. Geleneksel olarak nişan yüzüğü, sağ elin yüzük parmağına takılmalıdır. Nişan töreninizde tek bir taş yüzüğünüz varsa tek taş üzerine nişan yüzüğünü takacak şekilde de kullanabilirsiniz. Nişanlılar evlendikleri zaman ise sağ yüzük parmaklarına taktıkları yüzük sol yüzük parmaklarına geçecektir.

Vurgulamak istediğimiz başka bir şey ise, boyunlarına kolye şeklinde alyans takan pek çok insan var. Özellikle gün içinde ellerini sıklıkla kullanan kişiler, alyansın rahatsızlığından dolayı alyansı kolye olarak takmak isteyebilirler. Bunun dışında ince işler yapan kişiler de bu işler ile uğraşırken ellerinde yüzük olmasını istemeyebilirler. Bu nedenler de yüzüklerini boynunda taşıyabilirler. Alyansı hangi parmağınıza takacak olursanız olur zevkinize uygun alyanslar seçmeniz oldukça önemlidir.