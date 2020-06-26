Nocturne İlkbahar/Yaz 2020: Sımsıcak bir yaz

Nocturne, İlkbahar/Yaz 2020 sezonunda zengin ürün seçkisiyle egzotik Akdeniz kadınının dinamik ve eğlenceli karakterini ortaya koyuyor. Geniş kalıplı gömlekler, hareket özgürlüğü sağlayan esnek parçalar ve uçuş uçuş kumaşlı elbiselerin bir arada sunulduğu geniş koleksiyon, mevsimin yüksek enerjisini gardırobunuza getiriyor.

Pembenin en sıcak tonuyla buluşan bluzlar ve volanlı elbiseler, fiyonk ve büzgü detaylarıyla romantik bir dünyanın kapılarını aralıyor. Hologram ışıltısını taşıyan ceket ve elbiseler stilinize fütüristik bir dokunuş katarken, yüksek belli jean’lerle kombinlenebilen balon kollu crop top’lar nostaljik bir tarz yaratmak isteyenler için ideal birer seçenek oluşturuyor.

Seride yer alan hayvan desenli İspanyol paça pantolonlar ve düşük omuzlu volanlı bluzlarla doğanın iyileştirici etkisini hissetmeniz kaçınılmaz! Tercihini her daim beyazdan yana kullananlara yönelik çevre dostu materyallerden tasarlanmış birçok model alternatifini de bünyesinde barındıran Nocturne, şehirde ve tatilde Akdeniz şıklığının en güncel halini yansıtmanıza olanak tanıyor.